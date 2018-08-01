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Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов

Абдувахитов назначен ректором УМЭД

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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С феврале 2018 года Абдужабар Абдувахитов занимал должность заместителя министра иностранных дел Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абдужабар Абдувахитов Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан назначен ректором Университет мировой экономики и дипломатии (УМЭД), сообщается в телеграм-канале Министерства юстиции Узбекистана.

Напомним, что бывший ректор университета дипломатии Абдумалик Джуманов был освобожден от должности в январе месяце текущего года.

Абдувахитов в феврале занял должность заместителя министра иностранных дел.

В 2002−2011 годах он возглавлял Международный Вестминстерский университет в Ташкенте, а в 2011—2012 годах — Университет мировой экономики и дипломатии. Затем был ректором Академии государственного управления при Президенте.

Теги:
Дипломатия, Отставки и назначения, Образование



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