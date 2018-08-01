Абдувахитов назначен ректором УМЭД

С феврале 2018 года Абдужабар Абдувахитов занимал должность заместителя министра иностранных дел Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абдужабар Абдувахитов Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан назначен ректором Университет мировой экономики и дипломатии (УМЭД), сообщается в телеграм-канале Министерства юстиции Узбекистана.

Напомним, что бывший ректор университета дипломатии Абдумалик Джуманов был освобожден от должности в январе месяце текущего года.

Абдувахитов в феврале занял должность заместителя министра иностранных дел.

В 2002−2011 годах он возглавлял Международный Вестминстерский университет в Ташкенте, а в 2011—2012 годах — Университет мировой экономики и дипломатии. Затем был ректором Академии государственного управления при Президенте.