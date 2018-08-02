Инвесторы получат землю в аренду на 50 лет

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik С 1 октября инвесторам можно будет получить в долгосрочную аренду земельные участки несельскохозяйственного назначения - сообщает МИД Узбекистана со ссылкой на постановление главы государства.
Право постоянного владения участками для строительства объектов недвижимости: гостиниц, торговых объектов, культурно-развлекательных комплексов, образовательных и медицинских организаций, дорожной инфраструктуры будет реализовываться через аукционы.
Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и города Ташкента поручено оказывать поддержку иностранным инвесторам, вести прямой и открытый диалог с предпринимателями, проводить системный мониторинг реализации проектов