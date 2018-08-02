Инвесторы получат землю в аренду на 50 лет

Указом Шавката Мирзиёева "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" определены новые механизмы, направленные на развитие предпринимательства и защиту интересов инвесторов.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik С 1 октября инвесторам можно будет получить в долгосрочную аренду земельные участки несельскохозяйственного назначения - сообщает МИД Узбекистана со ссылкой на постановление главы государства.

Право постоянного владения участками для строительства объектов недвижимости: гостиниц, торговых объектов, культурно-развлекательных комплексов, образовательных и медицинских организаций, дорожной инфраструктуры будет реализовываться через аукционы.

Хокимам городов и районов предоставляется право самостоятельно принимать решения по предоставлению земли в длительную аренду предприятиям с иностранными инвестициями на срок до 50 лет.

Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и города Ташкента поручено оказывать поддержку иностранным инвесторам, вести прямой и открытый диалог с предпринимателями, проводить системный мониторинг реализации проектов