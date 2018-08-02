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Работа строителей на объекте

Инвесторы получат землю в аренду на 50 лет

© Flickr / Asian Development Bank
В Узбекистане
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Указом Шавката Мирзиёева "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" определены новые механизмы, направленные на развитие предпринимательства и защиту интересов инвесторов.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik   С 1 октября инвесторам можно будет получить в долгосрочную аренду земельные участки несельскохозяйственного назначения - сообщает МИД Узбекистана со ссылкой на постановление главы государства.

Право постоянного владения участками для строительства  объектов недвижимости: гостиниц, торговых объектов, культурно-развлекательных комплексов, образовательных и медицинских организаций, дорожной инфраструктуры будет реализовываться через аукционы.

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Хокимам городов и районов  предоставляется право самостоятельно принимать решения по предоставлению земли в длительную аренду предприятиям с иностранными инвестициями на срок до 50 лет.

Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и города Ташкента поручено оказывать поддержку иностранным инвесторам, вести прямой и открытый диалог с предпринимателями, проводить системный мониторинг реализации проектов

 

Теги:
аренда, Мирзиёев, Указ



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