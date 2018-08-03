У Ташкента будет новый бренд

ТАШКЕНТ, 3 авг -Sputnik В ходе встречи пиар-агентство представило свой план и презентацию с предложениями по созданию брендов Узбекистана и Ташкента, объединенных одной концепцией. - сообщает пресс-служба хокимията. Специалисты компании рассказали о разработке имиджевых инструментов, которые смогут использовать в своей работе комитеты по туризму, инвестициям, Центр "Стратегия развития", СМИ, правительство и частный сектор.

По словам директора по международному бизнесу Сабрины Хейнекей, основная цель разработки и ведения рекламной кампании страны или города – это предельно простая подача информации, так как чем проще идея, тем легче её донести. Для примера они представили проекты "DUBAI" и "IINVEST IN GREAT". Последний был успешно запущен перед олимпийскими играми в 2012 в Британии получил государственное финансирование до 2025 года. В рамках программы"DUBAI" был произведен ребрэндинг, увеличивший поток туристов в два раза.

© Sputnik / Александр Поляков Путь к сердцу Шелкового пути

Компания M&C Saatchi – известное британское креативное агентство с обширным опытом в создании национальных брендов, работала в Грузии, Великобритании, Новой Зеландии и Бахрейне. Основной деятельностью компании является коммуникация для решения бизнес-задач, направленных на экономический рост страны.

Сеть M&C Saatchi создали Моррис и Чарльз Саатчи в 1995 году, позднее она вошла в состав холдинга Publicis.

Напомним , в конце столичная администрация объявила конкурс на создание герба Ташкента. Он будет проходить по пяти номинациям – "Лучший рисунок", "Креативная фотография", "Лучшая статья", "Лучшее селфи", "Лучший панорамный вид". Темы всех работ должны касаться городской жизни. Итоги конкурса подведут в сентябре, тогда же в хокимияте организуют выставку.