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Гостиница Узбекистан в центре Ташкента

У Ташкента будет новый бренд

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Накануне хокимияте Ташкента состоялись переговоры с представителями британского пиар-агентства M&C Saatchi. Стороны обсудили стратегию создания новых брендов Узбекистана и его столицы.

ТАШКЕНТ, 3 авг -Sputnik  В ходе встречи пиар-агентство представило свой план и презентацию с предложениями по созданию брендов Узбекистана и  Ташкента, объединенных одной концепцией. - сообщает пресс-служба хокимията. Специалисты компании рассказали о разработке имиджевых инструментов, которые смогут использовать в своей работе комитеты по туризму, инвестициям, Центр "Стратегия развития", СМИ, правительство и частный сектор.

По словам директора по международному бизнесу  Сабрины Хейнекей, основная цель разработки и ведения рекламной кампании страны или города – это предельно простая подача информации, так как чем проще идея, тем легче её донести. Для примера они представили проекты "DUBAI" и "IINVEST IN GREAT". Последний был успешно запущен перед олимпийскими играми в 2012 в Британии получил государственное  финансирование  до 2025 года. В рамках программы"DUBAI" был произведен ребрэндинг, увеличивший поток туристов в два раза.

Резные ворота старой крепости
© Sputnik / Александр Поляков
Путь к сердцу Шелкового пути
Компания M&C Saatchi – известное британское креативное агентство с обширным опытом в создании национальных брендов, работала в Грузии, Великобритании, Новой Зеландии и Бахрейне. Основной деятельностью компании является  коммуникация для решения бизнес-задач, направленных на экономический рост страны.

Сеть M&C Saatchi создали  Моррис и Чарльз Саатчи в 1995 году, позднее она вошла в состав холдинга Publicis.

Напомним , в конце столичная администрация  объявила конкурс на создание герба Ташкента. Он будет проходить по пяти номинациям – "Лучший рисунок", "Креативная фотография", "Лучшая статья", "Лучшее селфи", "Лучший панорамный вид". Темы всех работ должны касаться городской жизни. Итоги конкурса подведут в сентябре, тогда же в хокимияте организуют выставку.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, бренд



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