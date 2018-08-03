Бухарская дыня: половина сахар, половина мёд

В Бухаре состоялся фестиваль дыни.

Праздник под традиционным девизом “Щедрость благословенной Бухары”, проводится в древнем городе более двадцати лет.

В нынешней выставке-торговле участвовало около двухсот фермерских хозяйств региона.Они привезли почти две тысячи тонн бахчевых. Покупателям были предложены десятки сортов дыни: "Амири", "Бекзоди", "Ок уруг", "Бурикалла", "Гулоби" и других.

© Sputnik / Польза дыни и арбуза

В торговых павильонах были выставлены не только бахчевые культуры, но и разнообразные фрукты. Бухарские пчеловоды привезли на выставку более трех тонн меда.

Стоит отметить, что посетителей порадовали не только вкус и аромат, но и дехканские цены на продукцию, которые были ниже рыночных почти вдвое.

В последние годы в результате реформ активно развиваются все сельскохозяйственные отрасли. Все больше земель, занятых прежде хлопчатником, отводится под арбузы, дыни и тыкву. Местные агрономы работают над восстановлением соответствующих местному климату сортов бахчевых культур.

За создание новых сортов дыни и их презентацию победители фестиваля - руководители фермерского хозяйства “Элмурод Дустмурод Шахриёр” Джандарского района Дустмурод Боймуродов, руководитель фермерского хозяйства “Бахор баракаси” Пешкунского района Шерали Умаров были награждены мотоциклами.

Также ценными подарками были награжде

ны владельцы павильонов, оформление которых наиболее ярко отражало дух фестиваля.

Праздник украсило выступление фольклорных коллективов.