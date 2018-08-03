Стало известно сколько заплатят суперконтрактники в узбекских вузах

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Стало известно сколько заплатят абитуриенты не добравшие баллы в ВУЗ, сообщает корреспондент Спутник Узбекистан.
По данным Минюста, в этом году студентов-суперконтрактников разделят на две категории:
1. Не добравшие 1-4 балла от результата последнего рекомендованного к учебе студента.
При нехватке одного балла –– в 1,5 раза выше установленной суммы контракта;
При нехватке от 1 до 2 баллов – в 2 раза выше установленной суммы контракта;
При нехватке от 2 до 3 баллов – в 2,5 раза выше установленной суммы контракта;
При нехватке от 3 до 4 баллов – в 3 раза выше установленной суммы контракта.
2. В эту категорию принимаются абитуриенты, которые набрали свыше 68 баллов (30% от максимально возможного количества баллов). Их будут зачислять на учебу при оплате за первый год десятикратной суммы оплаты контракта. В ряде случаев 10-кратный размер может быть увеличен до 20-кратного и выше.
Все средства с суперконтрактников вузы будут тратить на собственные нужды: повышение заработных плат, улучшение условий обучение и развитие собственной материально-технической базы.
Напомним, что в 2018 году экзамены впервые проходят не 1 августа, а в несколько сессий в период до 15 августа. Результаты объявляются на следующий день после сдачи.