Стало известно сколько заплатят суперконтрактники в узбекских вузах

Абитуриенты, которые набрали на один балл меньше квоты для приема на платное отделение заплатят в 1,5 раза больше, которые набрали на 3 балла меньше - в 3 раза

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Стало известно сколько заплатят абитуриенты не добравшие баллы в ВУЗ, сообщает корреспондент Спутник Узбекистан.

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По данным Минюста, в этом году студентов-суперконтрактников разделят на две категории:

1. Не добравшие 1-4 балла от результата последнего рекомендованного к учебе студента.

При нехватке одного балла –– в 1,5 раза выше установленной суммы контракта;

При нехватке от 1 до 2 баллов – в 2 раза выше установленной суммы контракта;

При нехватке от 2 до 3 баллов – в 2,5 раза выше установленной суммы контракта;

При нехватке от 3 до 4 баллов – в 3 раза выше установленной суммы контракта.

2. В эту категорию принимаются абитуриенты, которые набрали свыше 68 баллов (30% от максимально возможного количества баллов). Их будут зачислять на учебу при оплате за первый год десятикратной суммы оплаты контракта. В ряде случаев 10-кратный размер может быть увеличен до 20-кратного и выше.

Все средства с суперконтрактников вузы будут тратить на собственные нужды: повышение заработных плат, улучшение условий обучение и развитие собственной материально-технической базы.

Напомним, что в 2018 году экзамены впервые проходят не 1 августа, а в несколько сессий в период до 15 августа. Результаты объявляются на следующий день после сдачи.