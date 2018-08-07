Все впрок: в Ташкенте построят мусоросжигательный хаб

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Участники встречи обсудили проект строительства завода по утилизации отходов, способного ежедневно перерабатывать 1200 тонн отходов в электрическую и тепловую энергию, сообщает со ссылкой на пресс-службу учреждения nuz.uz.
Передовые технологии, которые будут использоваться при производстве, позволят заводу безопасно функционировать рядом с населенными пунктами и школами. В перспективе рассматривается возможность производства экопродукции: пластиковых пакетов, одноразовой посуды, мебели.
Согласно информации пресс-службы городской администрации, по итогам встречи была достигнута договоренность о перспективном сотрудничестве с итальянскими инвесторами.
Как сообщалось раннее, в июле Шавкат Мирзиёев утвердил ряд организационных мер по реализации проекта модернизации управления твердыми бытовыми отходами в Самарканде с участием Французского агентства развития.
Инициативой предусмотрено создание первой в Центральной Азии современной цепочки управления отходами от раздельного сбора мусора на уровне махаллей до его переработки и утилизации, а также организация сбора биогаза. В частности, до конца 2021 года планируется закупить порядка семидесяти мусороуборочных машин и другую спецтехнику, построить мусорный полигон и центр по сортировке отходов, а также реконструировать и создать новые пункты сбора мусора.