Все впрок: в Ташкенте построят мусоросжигательный хаб

В столичной администрации состоялась рабочая встреча с представителями Waste to Energy. Итальянская компания планирует строительство в Ташкенте крупнейшего завода по переработке отходов в энергию.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Участники встречи обсудили проект строительства завода по утилизации отходов, способного ежедневно перерабатывать 1200 тонн отходов в электрическую и тепловую энергию, сообщает со ссылкой на пресс-службу учреждения nuz.uz.

Передовые технологии, которые будут использоваться при производстве, позволят заводу безопасно функционировать рядом с населенными пунктами и школами. В перспективе рассматривается возможность производства экопродукции: пластиковых пакетов, одноразовой посуды, мебели.

Согласно информации пресс-службы городской администрации, по итогам встречи была достигнута договоренность о перспективном сотрудничестве с итальянскими инвесторами.

© AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER В Узбекистане построят завод по выпуску средств химзащиты растений

Отметим, на данный момент в стране функционирует 186 полигонов захоронения отходов, в которых размещено 33,4 миллиона тонн мусора. По прогнозам специалистов, ежегодно накапливаемый объем твердых бытовых отходов в Узбекистане к 2030 году достигнет примерно 7 миллионов тонн. Если не предпринимать необходимые меры, то количество мусорных полигонов увеличится вдвое.

Как сообщалось раннее, в июле Шавкат Мирзиёев утвердил ряд организационных мер по реализации проекта модернизации управления твердыми бытовыми отходами в Самарканде с участием Французского агентства развития.

Инициативой предусмотрено создание первой в Центральной Азии современной цепочки управления отходами от раздельного сбора мусора на уровне махаллей до его переработки и утилизации, а также организация сбора биогаза. В частности, до конца 2021 года планируется закупить порядка семидесяти мусороуборочных машин и другую спецтехнику, построить мусорный полигон и центр по сортировке отходов, а также реконструировать и создать новые пункты сбора мусора.