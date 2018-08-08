Должники все чаще нападают на инспекторов при взыскании долгов ЖКХ

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Сотрудники бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана почти 100 раз подвергались нападению со стороны должников за коммунальные услуги в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГП Узбекистана.
В конце мая 2017 года было создано Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре республики. Ведомство отвечает за погашение задолженностей за электроэнергию и газ. Бюро предоставлены полномочия отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случае несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов, а также при выявлении фактов хищений, несанкционированных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям.
"По имеющимся данным, с начала года в республике зафиксировано 96 случаев нападения на сотрудников бюро при исполнении", - сообщает ведомство.
В феврале при составлении акта по факту незаконного подключения к электросети в Кашкадарьинской области сотрудник БПИ также получил несколько ударов ножом. Врачи спасли жизнь инспектору, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, в 2017 году был зафиксирован 121 случай оказания сопротивления инспекторам БПИ. По 56 таким случаям были возбуждены уголовные дела, 20 лиц приговорены к лишению свободы за нанесение телесных повреждений сотрудникам бюро.
Напомним, узбекистанцы обязаны оплачивать коммунальные платежи до 10-го числа каждого месяца. В противном случае всех неплательщиков отсоединяют от сетей. Правило действует с 1 июля прошлого года.