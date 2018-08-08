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Должники все чаще нападают на инспекторов при взыскании долгов ЖКХ

© Flickr / Mr Korn Flakes
В Узбекистане
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14102

В Узбекистане участились случаи, когда неплательщики ведут себя агрессивно, оскорбляют инспекторов, применяют физическое насилие. В ряде случаев конфликты привели к серьезным правонарушениям.

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Сотрудники бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана почти 100 раз подвергались нападению со стороны должников за коммунальные услуги в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГП Узбекистана.

В конце мая 2017 года было создано Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре республики. Ведомство отвечает за погашение задолженностей за электроэнергию и газ. Бюро предоставлены полномочия отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случае несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов, а также при выявлении фактов хищений, несанкционированных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям.

"По имеющимся данным, с начала года в республике зафиксировано 96 случаев нападения на сотрудников бюро при исполнении", - сообщает ведомство.

Газовый электронный счетчик
© Новости Узбекистана
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В частности, в середине июля житель Андижанской области нанес инспектору БПИ два ножевых ранения после предъявления документов о задолженности за электроэнергию на сумму около 80 долларов. Инспектор в настоящее время находится в больнице в состоянии средней тяжести, проводятся следственные действия.

В феврале при составлении акта по факту незаконного подключения к электросети в Кашкадарьинской области сотрудник БПИ также получил несколько ударов ножом. Врачи спасли жизнь инспектору, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, в 2017 году был зафиксирован 121 случай оказания сопротивления инспекторам БПИ. По 56 таким случаям были возбуждены уголовные дела, 20 лиц приговорены к лишению свободы за нанесение телесных повреждений сотрудникам бюро.

Узбекские сумы
© Flickr / Chris Price
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Статья УК Узбекистана "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, узбекистанцы обязаны оплачивать коммунальные платежи до 10-го числа каждого месяца. В противном случае всех неплательщиков отсоединяют от сетей. Правило действует с 1 июля прошлого года.

Теги:
должники, Генпрокуратура Узбекистана, Узбекистан



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