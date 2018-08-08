Должники все чаще нападают на инспекторов при взыскании долгов ЖКХ

В Узбекистане участились случаи, когда неплательщики ведут себя агрессивно, оскорбляют инспекторов, применяют физическое насилие. В ряде случаев конфликты привели к серьезным правонарушениям.

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Сотрудники бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана почти 100 раз подвергались нападению со стороны должников за коммунальные услуги в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГП Узбекистана.

В конце мая 2017 года было создано Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре республики. Ведомство отвечает за погашение задолженностей за электроэнергию и газ. Бюро предоставлены полномочия отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случае несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов, а также при выявлении фактов хищений, несанкционированных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям.

"По имеющимся данным, с начала года в республике зафиксировано 96 случаев нападения на сотрудников бюро при исполнении", - сообщает ведомство.

В частности, в середине июля житель Андижанской области нанес инспектору БПИ два ножевых ранения после предъявления документов о задолженности за электроэнергию на сумму около 80 долларов. Инспектор в настоящее время находится в больнице в состоянии средней тяжести, проводятся следственные действия.

В феврале при составлении акта по факту незаконного подключения к электросети в Кашкадарьинской области сотрудник БПИ также получил несколько ударов ножом. Врачи спасли жизнь инспектору, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, в 2017 году был зафиксирован 121 случай оказания сопротивления инспекторам БПИ. По 56 таким случаям были возбуждены уголовные дела, 20 лиц приговорены к лишению свободы за нанесение телесных повреждений сотрудникам бюро.

© Flickr / Chris Price Тушите свет: у должников за электричество и газ удержат часть зарплаты

Статья УК Узбекистана "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, узбекистанцы обязаны оплачивать коммунальные платежи до 10-го числа каждого месяца. В противном случае всех неплательщиков отсоединяют от сетей. Правило действует с 1 июля прошлого года.