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Сотрудники компании Узбекнефтегаз

"Узбекнефтегаз" построит медицинский комплекс в Таджикистане

Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
В Узбекистане
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Современный медицинский комплекс на двести койко-мест разместится в Хатлонской области республики.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Сегодня узбекско-таджикскую границу пересекла грузовая автоколонна с материалами, спецтехникой и оборудованием, предназначенными для строительства медицинского комплекса в соседнем Таджикистане. Реализация проекта поручена акционерному обществу "Узбекнефтегаз", сообщает пресс-служба компании.

Накануне автоколонна, отправленная в рамках первого этапа строительства, выехала из Бухары.

Строительная техника компании Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
Строительная техника компании "Узбекнефтегаз"

В состав автоколонны вошли экскаватор, трейлер, бытовые вагоны для инженерно-технических работников, а также автобус, который везет в соседнюю страну пятнадцать специалистов - механизаторов и рабочих.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
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Узбекистан построит на юге Таджикистана медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан в собственность таджикской стороне. Объект будет рассчитан на двести койко-мест.

Строительство современного медицинского комплекса в Хатлонской области будет осуществляться в рамках реализации постановления Шавката Мирзиёева "О мерах по расширению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан" и договоренности, достигнутой между правительствами двух стран.

Сотрудники компании Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
Сотрудники компании "Узбекнефтегаз"

Отметим, президент Узбекистана в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году. В марте нынешнего года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран.

Теги:
сотрудничество, Таджикистан, Узбекистан



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