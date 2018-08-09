Дорожная инспекция Ташкента поймала 45 пьяных водителей

За пять ночных рейдов на ташкентских дорогах инспекторами задержано около 2200 нарушителей правил дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В период с ночи с 4-е на 5-е и по 9 августа инспекторами УБДД ГУВД города Ташкента было выявлено 2209 нарушителей ПДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, без документов сели за руль 1867 водителей. Проигнорировали запрещающий сигнал светофора 24 водителя. Около ста лиц, управлявших транспортным средством, не соблюдали дорожные знаки.

© Sputnik / Александр Кряжев Лихачам не скрыться: в Ташкенте продолжают устанавливать радары

За пять ночей выявлено 45 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причем больше половины пьяных водителей ехали по ночным улицам города на большой скорости.

Ранее стало известно, что на столичных улицах продолжат устанавливать автоматические радары, о которых водителей будут предупреждать соответствующими дорожными знаками.