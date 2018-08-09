Дорожная инспекция Ташкента поймала 45 пьяных водителей

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В период с ночи с 4-е на 5-е и по 9 августа инспекторами УБДД ГУВД города Ташкента было выявлено 2209 нарушителей ПДД, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, без документов сели за руль 1867 водителей. Проигнорировали запрещающий сигнал светофора 24 водителя. Около ста лиц, управлявших транспортным средством, не соблюдали дорожные знаки.
Ранее стало известно, что на столичных улицах продолжат устанавливать автоматические радары, о которых водителей будут предупреждать соответствующими дорожными знаками.