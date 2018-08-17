Европейский бульвар возводят в Tashkent City

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Строительство МДЦ Tashkent City идет полным ходом. На одних участках застройки уже возводятся сооружения, на других экскаваторы роют котлованы под фундамент, укрепляют грунт.

Все объекты Делового центра строятся согласно международным стандартам и под руководством местных и зарубежных специалистов, сообщается на странице МДЦ в соцсети Facebook.

Проектированием строительных работ и контролем за ними занимаются турецкие компании Uzgüven mimarlik и Mühendis.В данный момент на объекте завершается самая важная и ответственная часть работы – укрепление почвы под фундамент. Эта работа займет почти треть от общего периода застройки, ведь именно качество ее выполнения обуславливает устойчивость здания. Грунт на этом участке недостаточно плотный, поэтому его необходимо укреплять. Для этого строители применяют новую для Узбекистана технологию Deep Mixing.

По планам застройщиков, возводимый район будет представлять собой европейский бульвар с элементами национальной архитектуры, он будет простираться между рядами шестиэтажных зданий. Первые этажи будут отданы под кофейни, рестораны, магазины, бутики известных брендов, а на верхних этажах зданий расположатся квартиры, гостиницы и офисы. Окна жилых помещений будут выходить в благоустроенные, зеленые дворы.

Facebook Tashkent City Как будет выглядеть 200-метровый небоскреб в Tashkent City

Фасад этих сооружений, как и сам бульвар, отделают натуральным камнем. Со строительной точки зрения это практичная технология. Этот материал долговечен и наиболее устойчив к воздействию окружающей среды – перепадам температуры и осадкам.

По мнению проектировщиков и дизайнеров, такая облицовка продемонстрирует изысканную европейскую старину, которая в сочетании с элементами национальной архитектуры в оформлении домов будет формировать яркий и колоритный облик проекта.

После завершения процесса укрепления грунта специалисты приступят к первому этапу строительства – это сооружение внутреннего бульвара. Второй этап включит в себя сооружение наружной части, выходящей на проезжую дорогу.

Напомним, для разработки Tashkent City руководство проекта стремилось привлечь лучшие практики со всего мира.

Создатели ожидают, что строительство МДЦ станет важным толчком для развития городского пространства столицы Узбекистана.

Деловой центр разместится на территории площадью 80 гектаров между улицами Навои, Олмазор, Ислама Каримова и Фурката. В частности, будут возведены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современное многоквартирное жилье, рестораны, искусственное озеро, фонтаны, социальные и другие объекты. Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард долларов.