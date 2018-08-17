21:38 17 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Дорожная техника на месте строительства Tashkent City

Европейский бульвар возводят в Tashkent City

© Facebook / Tashkent City
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
25820

Строительство ведется с помощью инновационных технологий и современных инженерных решений.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Строительство МДЦ Tashkent City идет полным ходом. На одних участках застройки уже  возводятся сооружения, на других экскаваторы роют котлованы под фундамент, укрепляют грунт.

Все объекты Делового центра строятся согласно международным стандартам и под руководством местных и зарубежных специалистов, сообщается на странице МДЦ в соцсети Facebook.

Одобрена концепция Tashkent city
© Facebook
Иностранные компании готовы инвестировать 1,3 млрд долларов в Tashkent City
Проектированием строительных работ и контролем за ними занимаются турецкие компании Uzgüven mimarlik и Mühendis.
В данный момент на объекте завершается самая важная и ответственная часть работы – укрепление почвы под фундамент. Эта работа займет почти треть от общего периода застройки, ведь именно качество ее выполнения обуславливает устойчивость здания. Грунт на этом участке недостаточно плотный, поэтому его необходимо укреплять. Для этого строители применяют новую для Узбекистана технологию Deep Mixing.

По планам застройщиков, возводимый район будет представлять собой европейский бульвар с элементами национальной архитектуры, он будет простираться между рядами шестиэтажных зданий. Первые этажи будут отданы под кофейни, рестораны, магазины, бутики известных брендов, а на верхних этажах зданий расположатся квартиры, гостиницы и офисы. Окна жилых помещений будут выходить в благоустроенные, зеленые дворы.

Вариант макета Tashkent City
Facebook Tashkent City
Как будет выглядеть 200-метровый небоскреб в Tashkent City
Фасад этих сооружений, как и сам бульвар, отделают натуральным камнем. Со строительной точки зрения это практичная технология. Этот материал долговечен и наиболее устойчив к воздействию окружающей среды – перепадам температуры и осадкам.

По мнению проектировщиков и дизайнеров, такая облицовка продемонстрирует изысканную европейскую старину, которая в сочетании с элементами национальной архитектуры в оформлении домов будет формировать яркий и колоритный облик проекта.

После завершения процесса укрепления грунта специалисты приступят к первому этапу строительства – это сооружение внутреннего бульвара. Второй этап включит в себя сооружение наружной части, выходящей на проезжую дорогу.

Напомним, для разработки Tashkent City руководство проекта стремилось привлечь лучшие практики со всего мира.

Создатели ожидают, что строительство МДЦ станет важным толчком для развития городского пространства столицы Узбекистана.

Деловой центр разместится на территории площадью 80 гектаров между улицами Навои, Олмазор, Ислама Каримова и Фурката. В частности, будут возведены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современное многоквартирное жилье, рестораны, искусственное озеро, фонтаны, социальные и другие объекты. Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард долларов.

Теги:
Узбекистан, Строительство, Tashkent City



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян во время митинга на площади Республики (23 апреля 2018). Ереван
    Сто дней спустя

    Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
Глава Таджкистана совершает первый за 17 лет официальный визит в Узбекистан
Мирзиёев: за полтора года у нас не осталось проблем с Таджикистаном
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054