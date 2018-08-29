Сюрприз от GM Uzbekistan: купил Spark - получи велосипед в подарок

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. GM Uzbekistan начала дарить велосипеды за покупку автомобиля Spark.
Акция приурочена к 27-летию независимости Узбекистана. Только 30 августа, покупая автомобиль Spark R2 Optimum A/T, покупатель получает ваучер, по которому компания дарит велосипед.
Напомним, президент заявил о неоходимочти популяризации велоспорта. В Куйичирчикском районе совместно с китайскими бизнесменами будет построено предприятие по производству велосипедов. На реализацию проекта планируется привлечь 80 миллионов долларов.