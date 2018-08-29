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На велосипеде

Сюрприз от GM Uzbekistan: купил Spark - получи велосипед в подарок

© Sputnik / Владимир Песня
В Узбекистане
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GM Uzbekistan проводит акцию в честь 27-летия независимости Узбекистана, подарок за покупку можно получить только 30 августа.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. GM Uzbekistan начала дарить велосипеды за покупку автомобиля Spark.

Акция приурочена к 27-летию независимости Узбекистана. Только 30 августа, покупая автомобиль Spark R2 Optimum A/T, покупатель получает ваучер, по которому компания дарит велосипед.

GM Uzbekistan объявляет об акции – Купи СПАРК – получи велосипед в подарок!
© GM Uzbekistan
"GM Uzbekistan" объявляет об акции – "Купи СПАРК – получи велосипед в подарок!"

Напомним, президент заявил о неоходимочти популяризации велоспорта. В Куйичирчикском районе совместно с китайскими бизнесменами будет построено предприятие по производству велосипедов. На реализацию проекта планируется привлечь 80 миллионов долларов.




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