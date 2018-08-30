В Самарканде 300 тонн рыбы погибло из-за спуска воды для полива хлопка

В прошлом году в водохранилище было запущено более миллиона разных рыб. Воду из водохранилища для полива хлопка и пшеницы несколько раз спускали по распоряжению хокима.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В водохранилище "Корасув" Пайарыкского района Самаркандской области погибло 300 тонн рыбы из-за спуска воды, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.

Компания Samarqand Baliq Sanoat в прошлом году запустила в водохранилище более 1 миллиона штук молодого сазана, белого амура, пестрого толстолобика и других видов рыб. Однако, по словам сотрудника компании Акмаля Маматкулова, воду из водохранилища для полива хлопка и пшеницы несколько раз спускали по распоряжению хокима Пайарыкского района.

"Хоким сказал, что дальние районы не получают воду для сельскохозяйственных нужд. Мы потом посмотрели те места, воду они так и не получили", — сообщил он.

Хоким Пайарыкского района Абдумумин Джураев заявил, что спуск воды в водохранилище не входит в его полномочия.

"Я не уполномочен спускать воду. Я не могу вынести постановление или поручить это сделать кому-либо. После окончания вегетационного периода (время от начала роста до уборки урожая. — Прим. ред.) в сентябре, октябре, ноябре мы спускаем 4−5 миллионов литров воды и занимаемся поливом пшеницы", — сказал он.

По словам главы райадминистрации, в водохранилище не было предусмотрено разведение рыбы. Согласно протоколу заместителя премьера-министра, было рекомендовано выращивание рыбы в садке с помощью интенсивного метода, подчеркнул он. По мнению Абдумумина Джураева, из-за отсутствия воды в некоторых частях района погублен урожай хлопка на площади 200 га.

"Почему об этом никто не говорит. Там фермеры тоже вкладывали деньги, они тоже жалуются. Я как хоким должен, в первую очередь, сохранить хлопок", — заявил хоким.

Также Абдумумин Джураев указал, что не все документы Samarqand Baliq Sanoat соответствуют требованиям. Но в компании сообщили, что они выиграли тендер, организованный ассоциацией "Узбекбаликсаноат", и получили право разводить рыбу в водохранилище "Корасув".

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Начальник Управления ирригационных сетей Зарафшанского бассейна в Самарканде Акмаль Джураев рассказал, что 3−14 апреля из водохранилища было спущено 2 млн кубометров воды для полива пшеницы. При этом прогнозировалось, что уровень воды будет восстановлен за счет дождей, однако из-за теплой сухой погоды в этом году этого не случилось.

"Во время вегетации в течение 70 дней мы не смогли наполнить водохранилище", — сообщил он.

Хоким Самаркандской области дал распоряжение вернуть воду в "Корасув" 20 августа, но рыба уже погибла.