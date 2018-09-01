23:06 01 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Железнодорожная станция в Ташкенте

В городах Узбекистана появятся подвесные поезда из Китая

© Flickr / Aleksandr Zykov
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
42411

В Узбекистане планируется внедрение в городской транспорт низкополых, однорельсовых, подвесных  поездов, производимых в Китае

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В городах Узбекистана появится уникальный общественный транспорт - подвесные поезда из Китая, сообщил корреспонденту Sputnik представитель пресс-службы Госкоминвестиций.

Поезд Ташкент - Кунград на станции Мискен в Узбекистане
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
В Ташкентской и Самаркандской областях пустят экскурсионные поезда

Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма по итогам Международного инвестиционного форума прошедшего в Джизаке было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co.Ltd и Немецко-китайским объединением культурного обмена в сфере искусства и дизайна  (ДСКД).

Подписанный договор направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе и туристической, в Ташкенте, Самаркандской и Ташкентской областях.

Соглашением предусматривается создать новое современное учебное заведение или совместный факультет в составе действующего в Республике Узбекистан вуза для подготовки инженерных и управленческих кадров, а также создание центра с возможностью обслуживания поездов из всех пяти стран Центральной Азии.

Также планируется внедрение в городской транспорт в Узбекистане низкополых, однорельсовых, подвесных поездов, производимых компанией Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co.Ltd.

Кроме того, стороны намерены создать небольшие экскурсионные поезда в туристических районах Ташкентской и Самаркандской областях и построить гостиницы вдоль этих районов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Орнамент на станции Алишер Навои
Одно из самых красивых метро в мире: ташкентская подземка в фотографиях
Спасение людей из затопленного автобуса в Адлере попало на видео
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054