В городах Узбекистана появятся подвесные поезда из Китая

В Узбекистане планируется внедрение в городской транспорт низкополых, однорельсовых, подвесных поездов, производимых в Китае

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В городах Узбекистана появится уникальный общественный транспорт - подвесные поезда из Китая, сообщил корреспонденту Sputnik представитель пресс-службы Госкоминвестиций.

Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма по итогам Международного инвестиционного форума прошедшего в Джизаке было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co.Ltd и Немецко-китайским объединением культурного обмена в сфере искусства и дизайна (ДСКД).

Подписанный договор направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе и туристической, в Ташкенте, Самаркандской и Ташкентской областях.

Соглашением предусматривается создать новое современное учебное заведение или совместный факультет в составе действующего в Республике Узбекистан вуза для подготовки инженерных и управленческих кадров, а также создание центра с возможностью обслуживания поездов из всех пяти стран Центральной Азии.

Также планируется внедрение в городской транспорт в Узбекистане низкополых, однорельсовых, подвесных поездов, производимых компанией Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co.Ltd.

Кроме того, стороны намерены создать небольшие экскурсионные поезда в туристических районах Ташкентской и Самаркандской областях и построить гостиницы вдоль этих районов.