Осенняя выставка собак Asia Dog Show 2018 пройдет в Ташкенте

На мероприятии соберутся представители различных пород собак Узбекистана и ближнего зарубежья

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Ежегодная международная выставка собак всех пород Asia Dog Show 2018 пройдет 16 сентября в Сentral Park в столице, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik . Сергей Венявский Собаки из стран СНГ приехали на выставку в Ростов-на-Дону

На мероприятии соберутся представители различных пород собак Узбекистана и ближнего зарубежья.

В рамках выставки будут проходить различные конкурсы для участников выставки.

Участники также поборются за титул "Кандидата в Национальные Чемпионы Красоты" и "Кандидата в Международные Чемпионы Красоты".

Вход на мероприятие будет свободным.