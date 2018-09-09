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Всемирная выставка собак World Dog Show-2016

Осенняя выставка собак Asia Dog Show 2018 пройдет в Ташкенте

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане
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На мероприятии соберутся представители различных пород собак Узбекистана и ближнего зарубежья

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Ежегодная международная выставка собак всех пород Asia Dog Show 2018 пройдет 16 сентября в Сentral Park в столице, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Свыше тысячи собак приехали в Ростов-на-Дону на международную выставку
© Sputnik . Сергей Венявский
Собаки из стран СНГ приехали на выставку в Ростов-на-Дону

На мероприятии соберутся представители различных пород собак Узбекистана и ближнего зарубежья.

В рамках выставки будут проходить различные конкурсы для участников выставки.

Участники также поборются за титул "Кандидата в Национальные Чемпионы Красоты" и "Кандидата в Международные Чемпионы Красоты".

Вход на мероприятие будет свободным.




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  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
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