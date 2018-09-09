Осенняя выставка собак Asia Dog Show 2018 пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Ежегодная международная выставка собак всех пород Asia Dog Show 2018 пройдет 16 сентября в Сentral Park в столице, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На мероприятии соберутся представители различных пород собак Узбекистана и ближнего зарубежья.
В рамках выставки будут проходить различные конкурсы для участников выставки.
Участники также поборются за титул "Кандидата в Национальные Чемпионы Красоты" и "Кандидата в Международные Чемпионы Красоты".
Вход на мероприятие будет свободным.