20:13 10 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Делегация Шанхайской Федерации женщин Китайской народной Республики во главе с вице-президентом Лю Ци прибыла в Узбекистан

Узбекистан и Китай подписали меморандум о защите прав женщин

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
17 0 0

Девятого сентября делегация  Шанхайской Федерации женщин КНР во главе вице-президента Лю Ци прибыла в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Комитет женщин Узбекистана и Шанхайская Федерация женщин подписали меморандум о сотрудничестве, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

Делегация Шанхайской Федерации женщин Китайской народной Республики во главе вице-президента Лю Ци накануне, 9 сентября, прибыла в Узбекистан. В ходе трехдневного визита уже состоялся прием у заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя Комитета женщин Танзилы Нарбаевой.

На встрече обсуждались вопросы дружественных отношений между двумя странами и народами, актуальность сотрудничества, объединения усилий по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов женщин в рамках законодательств государств сторон.

Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Нарбаева: женщины боятся обращаться в милицию, выбирая суицид
Основной упор был сделан на продвижение женщин, повышение их роли в общественной и государственной жизни, а также на повышение уровня их образования и квалификации для развития предпринимательства среди представительниц прекрасного пола. Стороны договорились о создании благоприятных условий для развития сотрудничества между женскими организациями.

Как отметила в своем выступлении Танзила Нарбаева, между Китаем и Узбекистаном установлены "высокие, стратегические отношения". Она также подчеркнула, что стороны в будущем могли бы поочередно на ежегодной основе проводить совместные конференции, которые будут посвящены решениям женских вопросов.

"Подписанный меморандум даст, в первую очередь, установление сотрудничества между двумя организациями - Узбекистана и Китая. До этого наши отношения были какие-то разовые, встречались только в форумах. А теперь мы хотим взаимодействовать по всем направлениям и в долгосрочной основе. И самое главное в этом — обмен опытом в сфере женского предпринимательства", — сказала Нарбаева.

Она выразила надежду, что такие контакты будут способствовать росту товарооборота в женской предпринимательской сфере двух стран.

В ходе визита китайская делегация женщин посетит Хокимият Ташкента, Консультационный центр социальной адаптации женщин, Республиканский научно-практический центр "Оила" (Семья), Ассоциацию деловых женщин "Тадбиркор аёл" для ознакомления с созданными условиями для женщин Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, КНР, права женщин, женщина, Танзила Нарбаева



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Начало учебного года, фото из архива
    Я русский бы выучил

    В Азербайджане первоклашек в русском секторе предложили проверить на знание языка: в русских классах не хватает мест.

  • Макет космического аппарата Луна-25
    Космический конгресс

    Международный космический конгресс откроется в павильоне "Белэкспо": гостям из 19 стран покажут белорусские достижения в области космических исследований.

  • Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия
    Теплый и человечный

    Коллеги и друзья премьера Абхазии Геннадия Гагулия, который погиб в автокатастрофе 8 сентября, поделились своими воспоминаниями о нем.

  • Лаборатория
    Секретов нет

    Премьер-министр Армении лично проследил, чтобы российские специалисты получили доступ к американским лабораториям в стране.

  • Генерал Кертис Скапаротти
    Пусть меня научат!

    Старшие и высшие офицеры стран НАТО и Финляндии прибыли в Латвию, чтобы учиться руководить объединенными военными операциями.

  • Видеоклип по случаю визита папы римского
    Надежда — мой компас земной

    В Литве к приезду папы римского сняли видеоклип. В ролике рассказывается о простых литовцах, которые умеют надеяться

  • Inspectoratu general al poliției
    Кто виноват?

    Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил дополнительные детали об аварии с участием кортежа президента страны Игоря Додона.

  • Учебники русского языка
    Параллельные миры

    Эстонский публицист призвал к ликвидации в школах "русскоязычного мира" как остаточного явления "времен оккупации и колонизации".

  • 4 российская военная база: учения на полигоне Дзарцем
    Дрон не пролетит

    Россия поставляет в Южную Осетию оружие против дронов, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех частотах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум макома в Шахрисабзе
Впервые в Узбекистане: форум макома объединил участников из 73 стран
Кадры задержания боевика, обвиняемого в работе на СБУ
Кто готовил теракт в ДНР: оперативная съемка спецслужб
Удивительные способности человеческого мозга
Удивительные способности человеческого мозга

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054