Узбекистан и Китай подписали меморандум о защите прав женщин

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Комитет женщин Узбекистана и Шанхайская Федерация женщин подписали меморандум о сотрудничестве, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

Делегация Шанхайской Федерации женщин Китайской народной Республики во главе вице-президента Лю Ци накануне, 9 сентября, прибыла в Узбекистан. В ходе трехдневного визита уже состоялся прием у заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя Комитета женщин Танзилы Нарбаевой.

На встрече обсуждались вопросы дружественных отношений между двумя странами и народами, актуальность сотрудничества, объединения усилий по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов женщин в рамках законодательств государств сторон.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Нарбаева: женщины боятся обращаться в милицию, выбирая суицид

Основной упор был сделан на продвижение женщин, повышение их роли в общественной и государственной жизни, а также на повышение уровня их образования и квалификации для развития предпринимательства среди представительниц прекрасного пола. Стороны договорились о создании благоприятных условий для развития сотрудничества между женскими организациями.

Как отметила в своем выступлении Танзила Нарбаева, между Китаем и Узбекистаном установлены "высокие, стратегические отношения". Она также подчеркнула, что стороны в будущем могли бы поочередно на ежегодной основе проводить совместные конференции, которые будут посвящены решениям женских вопросов.

"Подписанный меморандум даст, в первую очередь, установление сотрудничества между двумя организациями - Узбекистана и Китая. До этого наши отношения были какие-то разовые, встречались только в форумах. А теперь мы хотим взаимодействовать по всем направлениям и в долгосрочной основе. И самое главное в этом — обмен опытом в сфере женского предпринимательства", — сказала Нарбаева.

Она выразила надежду, что такие контакты будут способствовать росту товарооборота в женской предпринимательской сфере двух стран.

В ходе визита китайская делегация женщин посетит Хокимият Ташкента, Консультационный центр социальной адаптации женщин, Республиканский научно-практический центр "Оила" (Семья), Ассоциацию деловых женщин "Тадбиркор аёл" для ознакомления с созданными условиями для женщин Узбекистана.