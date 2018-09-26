Мендкович: нужно отработать меры по охране границ ЦА от вылазок террористов

Террористы в Центральной Азии пытаются привести в действие "спящие ячейки". Эксперт Никита Мендкович считает, что ситуация в регионе действительно сильно усложнилась.

"Угроза террористов актуальна для приграничных районов. ИГИЛ (запрещена в России, - ред.) за прошедшее время удалось установить контроль над рядом районов Афганистана, обеспечить там свое постоянное присутствие и даже развернуть плантации по выращиванию мака для обеспечения бюджета своей террористической организации", - сказал Никита Мендкович радио Sputnik.

Эксперт уверен, что нужны повышенные меры безопасности на границе Афганистана и стран Центральной Азии. Подробности слушайте в нашем подкасте.