03:12 11 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент0°C
Прямой эфир
Поиск
Сайёра Ходжаева
Аналитика

Ходжаева: узбекские женщины начала девяностых и сегодня — это небо и земля

1086100
Финансовый специалист Volvo Шерзод Джалилов

Узбекский сотрудник Volvo: будущее за электрокарами и вдохновленной молодежью

ГАБТ в Ташкенте

Архитектурное сердце Ташкента, или Прогулки по советскому прошлому

Аналитика

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде, Туркменская ССР, 1968 год
Секреты красоты, или Как ухаживали за собой женщины в СССР
СПУТНИК_Медвежата-найденыши в Новой Москве
Косолапые подкидыши: в Москве нашли в коробке двух новорожденных медвежат
Узбекистан на пути в ВТО
Узбекистан на пути в ВТО

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Как вы относитесь к тому, что обучение в колледжах станет платным?
  • Отрицательно, у нас много небогатых семей, которые не смогут оплатить учебу
    70.9% (205)
  • Положительно, в колледжах будут учиться интеллектуалы, способные шевелить мозгами
    9.7% (28)
  • Идея правильная, но все будет зависеть от уровня оплаты
    19.4% (56)
Проголосовали: 289
Все опросы
Все опросы

Орбита Sputnik