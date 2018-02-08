Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу совершил своеобразный контрольный заезд по ведущимся в Ташкенте крупным стройкам, сообщает корреспондент Sputnik.
В Москве с 5 по 9 февраля проходит 25-я международная выставка продуктов питания "Продэкспо-2018". Корреспондент Sputnik побывал на стендах Республики Узбекистан и делится впечатлениями
Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Spuntik Олег Дмитриев рассуждает о том, что нужно сделать новому наставнику "белых волков", имя которого ориентировочно будет названо в феврале
Александр Князев, публицист, востоковед — для Sputnik Узбекистан
В Узбекистане отметили 80-летие первого президента Ислама Каримова
Какое будущее ждет Службу национальной безопасности Узбекистана: анализируем опыт соседних стран по реформированию структур нацбезопасности
Главред интернет-газеты "Страна.ua" Игорь Гужва уехал в Вену, попросив у австрийских властей политического убежища
Служба национальной безопасности Узбекистана была тормозом развития экономики, считает политолог Андрей Грозин
Координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей Масаулов считает, что Узбекистан открывается миру и близок к интеграции с ЕАЭС
Алишер Усманов и Искандар Махмудов, крупные российские бизнесмены и выходцы из Узбекистана, наряду с двумя сотнями представителей власти и бизнеса были включены США в так называемый "кремлевский список".
Корреспондент Sputnik подвел итоги 26 лет работы национальной авиакомпании Узбекистана
Тридцатого января исполняется 80 лет со дня рождения Ислама Каримова. Немногим более года прошло со дня его смерти.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования рассуждает для Sputnik об успехах России на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи
В Санкт-Петербурге живут и работают несколько десятков тысяч узбекистанцев, которые с нетерпением ждут открытия в городе консульства свой страны для решения многих вопросов
Директор Института ЕАЭС рассуждает о ходе предвыборной гонки в России
Национальный олимпийский комитет опубликовал состав сборной Узбекистана, которая поедет на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане
GM Uzbekistan заявила о завершении производства модели Chevrolet Orlando уже в начале этого года
Сейчас стороны активно ведут подготовку к первому официальному визиту Шавката Мирзиёева в Минск
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета — для Sputnik
Этой зимой в Москве в Библиотеке им. Н.А. Некрасова начал работать языковой практикум для мигрантов. Корреспондент Sputnik принял участие в одном из занятий и побеседовал с организаторами этой благотворительной инициативы.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.
С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?
В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?