Почему Усманов и Махмудов включены в черный список США

Алишер Усманов и Искандар Махмудов, крупные российские бизнесмены и выходцы из Узбекистана, наряду с двумя сотнями представителей власти и бизнеса были включены США в так называемый "кремлевский список".

Sputnik Узбекистан разобрался, чем им это грозит и может ли повлиять на их деятельность на родине.

Попадание за миллиард

Всего в доклад американского Министерства финансов попало 210 человек: 96 российских бизнесменов и 114 представителей власти. Пока не ясно, какие последствия это вызовет — включение в список не влечет автоматических санкций.

"Политическая" часть списка включает всех руководителей администрации президента, членов правительства и наиболее видных парламентариев.

В случае же с "олигархами" (именно так названы представители бизнеса в докладе) американские чиновники решили не заниматься каждым человеком в отдельности, а включили в список всех бизнесменов из списка Forbes с состоянием более одного миллиарда долларов. Судя по всему, близость к власти не была критерием такого отбора.

Помимо 210 персон в докладе есть еще некая "засекреченная" часть, куда могут попасть бизнесмены и поменьше.

При этом сами лица, внесенные в пресловутый список, только посмеиваются над ним. Эксперты тоже не видят в этом ничего криминального и опасного для элит РФ, а в самом докладе видят проявление слабости со стороны США и признание проигрыша в мировой политике.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что вошедших в американский черный список впору считать награжденными.

"Сейчас, когда баланс глобальных сил сместился в пользу России, публикацию подобных списков можно считать представлением к награждению. Это все равно, как если бы в ставке Гитлера подготовили список особо досадивших вермахту советских генералов и маршалов", — иронизирует эксперт.

При этом, добавил он, всем очевидно, что против большей части лиц, внесенных в открытые списки "приближенных Путина", американцы даже при всем желании не могут ввести санкции.

"Не запретят же они Лаврову посещать заседания Генассамблеи или Совбеза ООН в Нью-Йорке? А Сурков, например, и так, будучи несколько лет "невъездным" в ЕС из-за санкций, спокойно ездил туда на переговоры, когда надо было. Ну а если на следующий год представителей российской власти не пригласят на форум в Давосе, так от этого только Санкт-Петербургский форум выиграет", — поясняет Ищенко.

По его мнению, публикация подобных списков — это своего рода предложение американцев российской элите добровольно предать их родину. Но кроме смеха и пренебрежения подобные выпады США ни у кого ничего уже не вызывают.

Чем же известны два выходца из Узбекистана, оказавшиеся в "кремлевском списке"?

Железо, соцсети и СМИ Усманова

Алишер Усманов, по версии Forbes, вошел в пятерку богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 15,2 миллиарда долларов. Крупнейший его актив — USM Holdings, занимающийся горнорудной промышленностью и металлургией. Помимо этого, холдинг владеет телекоммуникационной компанией "Мегафон" и технологической компанией Mail.ru Group (одноименная поисковая система, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ряд онлайн-игр, сервис BeepCar и DeliveryClub).

В медийных активах Усманова 100% ЗАО "КоммерсантЪ Холдинг" (газета "КоммерсантЪ", радио, несколько журналов).

Помимо этого, Алишер Усманов занимается строительством элитного жилья (компания "Химки Групп").

Проекты Алишера Усманова в Узбекистане носят гуманитарный и культурный характер. Он участвует в постройке туристического комплекса "Кадимий Бухоро" на условиях безвозмездного спонсорства и финансирует строительство в Ташкенте Центра исламской культуры. Помимо этого, Усманов организовал в республике выступления Робби Уильямса, Энрике Иглесиаса, Хосе Каррераса и Андреа Бочелли.

Медь, оружие и вагоны Махмудова

Искандар Махмудов с 6,5 миллиарда долларов капитала занимает в рейтинге Forbes 19-е место. Он владеет частью Уральской горно-металлургической компании и компании "Кузбассразрезуголь".

Один из проектов УГМК — строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак в Узбекистане.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Алишер Усманов продал свои телевизионные активы в "СТС-Media"

Помимо этого, Махмудову принадлежит часть ЗАО "Трансмашхолдинг" — объединения 18 предприятий, занимающихся железнодорожным машиностроением. Это крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей электровозов, тепловозов и вагонов.

Есть доли у Махмудова в российских компаниях "Трансойл" и в оружейном концерне "Калашников". Интересный факт — после покупки части акций "Калашникова" Махмудов с партнерами вложили в производство более трех миллиардов рублей, и с 2015 года компания впервые стала прибыльной.