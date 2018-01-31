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Последний из СНБ: эксперты об отставке Иноятова

Sputnik / Вадим Савицкий
Аналитика
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Тимур Селиванов
Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (11)
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Служба национальной безопасности Узбекистана была тормозом развития экономики, считает политолог Андрей Грозин

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik, Тимур Селиванов. Отставка Иноятова исправит силовой перекос в политике Узбекистана, считают эксперты.
Уход Рустама Иноятова с поста главы Службы национальной безопасности для Sputnik Узбекистан прокомментировали российские политологи.

Символ перемен

Уход Иноятова — это символ важных перемен в команде президента, отметил эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович. Он напомнил, что относительно недавно в Иноятове видели преемника Ислама Каримова, бывшего президента Узбекистана.

Политолог Геворг Мирзаян
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Замена главы СНБ, по словам Мендковича, — это компенсация чрезмерного влияния службы на политику страны:

"Спецслужбы будут все меньше присутствовать в политической жизни общества. По мере новых назначений в силовом блоке работа СНБ будет эволюционировать в сторону большей открытости. Правящая элита будет постепенно переходить к более широкому использованию экономических и политических рычагов в управлении страной", — уверен эксперт.

Иноятов — молодец для СНБ, но тормоз экономики

Мнение коллеги поддержал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Для него уход Иноятова не стал сюрпризом — правда, эксперт ожидал отставки не так скоро. Эта кадровая смена поставила точку в формировании новой президентской команды, уверен политолог.

"Господин Иноятов — большой молодец. Он не только сумел выиграть внутривидовую борьбу между силовыми структурами при позднем Каримове, но и поднять статус своего ведомства. СНБ стала серьезным, влиятельным элементом не только в системе обеспечения безопасности страны, но и в экономическом блоке", — констатировал Грозин.

Однако он тут же оговорился, что позитивные моменты для отдельно взятой структуры не всегда идут на пользу всей государственной системе в целом.
По его словам, СНБ при Иноятове постепенно превратилась в тормоз экономических реформ, которые проводит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Спецслужба также стояла на пути расширения сотрудничества с соседями и изменений визового режима.

Рустам Иноятов
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"Нынешняя ситуация отчасти похоже на нормализацию в соседнем Туркменистане после смерти Ниязова. Политическая система и принципы функционирования страны остались без изменений, но ситуация была нормализована. То же самое, но со своей спецификой, будет происходить в Узбекистане", — предположил Грозин.

Эксперт подчеркнул, что Иноятов во многом способствовал приходу к власти Мирзиёева, выиграв борьбу с силовиками, но вписаться в новую политическую систему страны уже никак не мог.

"Не надо забывать и о почтенном возрасте, все-таки всем понятно, что Иноятову рано или поздно надо было уйти на пенсию", — заключает эксперт.
Рустам Иноятов возглавлял Службу национальной безопасности Узбекистана на протяжении 23 лет — с 1995 года. На этом посту его сменил бывший генпрокурор республики Ихтиёр Абдуллаев.

Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (11)
Теги:
Реформы, СНБ, Рустам Иноятов, Ихтиёр Абдуллаев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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