Виноградов: на Украине оппозиционные СМИ вынуждены следовать политесу

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik, Лев Рыжков. Сложившуюся ситуацию прокомментировал журналист Захар Виноградов, который вместе с Игорем много лет работал на Украине; оба состояли в киевском Клубе главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии и вместе выезжали в рабочие командировки.
— Захар, в ситуации, когда известные украинские журналисты бегут из страны, можно ли говорить о свободе слова?
Кроме того, оппозиционные журналисты гибнут, как это было с Павлом Шереметом и Олесем Бузиной, а уголовные дела по этому поводу лежат в Генпрокуратуре без движения. Насколько они расследованы — есть большие сомнения и у экспертов, и у журналистов. Объективны ли эти расследования, или всего лишь попытки показать, что расследование проведено?
Свобода слова — это возможность высказывать свое мнение о политической деятельности правительства, институтов власти. И если кто-то считает, что это несправедливо в отношении него, то есть судебная форма доказательства, что это не так. На Украине такая система не действует, хотя суды полностью подконтрольны президенту.
В случае с Гужвой я уверен, что главная задача, которая стояла перед правоохранителями, заключалась в том, чтобы любыми способами выдавить его из страны. Даже не столько из страны, сколько из медийной сферы. И теперь для правоохранителей Украины отъезд Гужвы облегчает ситуацию. Есть возможность остановить резонансный судебный процесс, который и так зашел в тупик.
— Генеральная прокуратура Украины говорит о возможной выдаче Гужвы. Реально ли это?
Кроме того, у Гужвы есть все доказательства того, что он подвергается преследованиям по политическим мотивам. Когда в прошлом году было возбуждено уголовное дело, а в редакции прошли обыски, представитель Совета Европы по свободе слова даже сделал заявление, что такие действия и есть ограничения свободы слова. И что ПАСЕ против таких действий украинских властей в отношении журналистов.
— Поспособствует ли ситуация с Гужвой пересмотру мнения Запада по украинскому вопросу?
— Я ежедневно занимаюсь аналитикой в отношении Украины и вокруг нее. И я уверен: все прекрасно понимают, что представляет собой режим Порошенко. Но у нынешней власти функциональное назначение — не построение демократического государства, а пребывание в роли постоянного раздражителя в отношении России. Поэтому именно сейчас Запад особого внимания на это обращать не будет.
Есть еще один важный нюанс: фактически через год с небольшим, в мае 2019 года, на Украине состоятся очередные президентские выборы. И Порошенко сейчас пытается выдавить из страны всех, кто плохо к нему относится. Так или иначе, такая политика повернется против него. И Запад, который его выпестовал и поспособствовал его возвышению, вдруг окажется против него.