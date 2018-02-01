Что ждет СНБ Узбекистана, или Особенности национальной безопасности

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Отставка Рустама Иноятова с поста главы СНБ Узбекистана совпала с решением президента о реорганизации всей Службы национальной безопасности страны.

Эксперты склоняются к тому, что функции спецслужбы будут поделены между несколькими ведомствами. Sputnik Узбекистан разобрался в опыте соседних и не только стран в организации структур нацбезопасности.

Наследие КГБ

Спецслужбы Узбекистана были созданы выходцами из Комитета государственной безопасности СССР. Например, сам Иноятов перешел на работу в "контору", как называли КГБ в Советском Союзе, во время срочной службы в армии и уже после развала единой страны начал служить независимому Узбекистану.

Практически до самого развала СССР КГБ отвечал за все специальные вопросы безопасности — начиная от разведки и заканчивая охраной первых лиц и спецсвязью. Работа многих спецслужб постсоветских стран была выстроена на основах, заложенных в Союзе.

AP Photo / Anvar Ilyasov Сократить и проредить: узбекистанцы высказались по закону об СНБ

Решительно порвали связи с прошлым только страны Балтии — Эстония, Литва и Латвия, которые создали с чистого листа новые органы безопасности. Они не стали воспроизводить модель КГБ, когда одна организация занимается сразу всеми аспектами государственной безопасности. Во всех трех прибалтийских республиках отдельно функционировали контрразведывательные, разведывательные и охранные спецслужбы, занимающиеся строго определенными задачами.

По противоположному пути пошли власти независимых Беларуси и Украины, которые постарались сохранить и кадровый состав, и организационную структуру республиканских органов КГБ.

Что Служба национальной безопасности Украины (СБУ), что Комитет государственной безопасности Республики Беларусь (в Минске решили сохранить старое название спецслужбы) занимаются практически всеми вопросами безопасности государства.

AP Photo / Anvar Ilyasov Мирзиёев: настало время реформировать СНБ

Однако в середине двухтысячных годов из состава СБУ были выведены разведывательные структуры и создан новый орган — Служба внешней разведки Украины.

Первое время КГБ существовал в Казахстане и Азербайджане, но потом спецслужбы этих стран были реформированы и переименованы.

В Азербайджане реформа органов безопасности проходила в два этапа: на месте распущенного республиканского КГБ было создано Министерство национальной безопасности, которое в 2015 году было расформировано.

Из одной спецслужбы-монополиста было создано три — пограничная, государственной безопасности и внешней разведки.

Самый сложный путь прошли российские силовые структуры: путем нескольких переформатирований и разделений, к середине двухтысячных в РФ оформились три крупных ведомства.

За безопасность, контрразведку и борьбу с некоторыми преступлениями отвечает Федеральная служба безопасности. Задачи Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны понятны из их названий — они ведают добычей ценной информации за рубежом и обеспечением безопасности важных персон и объектов.

Раздел безопасности

Президент Узбекистана уже поднимал вопрос о необходимости создания новой законодательной базы для работы СНБ. Во время послания парламенту по итогам 2017 года Шавкат Мирзиёев заявил, что пришло время реформ.

"Настало время реформировать СНБ. Необходимо разработать закон о Службе национальной безопасности республики", — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что положение об СНБ было принято 26 лет назад, и в него с тех пор не вносились изменения. При этом произошло безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности узбекских чекистов.

Sputnik / Вадим Савицкий Последний из СНБ: эксперты об отставке Иноятова

Разделение на несколько структур может произойти в ходе начатой президентом реформы, а смена давнего руководителя СНБ Рустама Иноятова, стоявшего у руля силовиков 23 года, только ускорит этот процесс.

Как рассказал Sputnik Узбекистан директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел", генерал-полковник в отставке Сергей Кривошеев, это вполне нормальный процесс, через который на определенных этапах развития проходят все государства.

"Я склоняюсь к мыслям, что в Узбекистане новый президент решил немного почистить и переформатировать аппарат и структуру службы безопасности и сделать это по примеру России", — отметил он.

По словам Кривошеева, скорее всего, из СНБ будет выделена служба разведки, охраны президента и погранслужба.

"Для сохранения и своей власти, и стабильности в государстве новому лидеру страны надо менять людей, поэтому под реформу Службы безопасности он выводит людей", — пояснил ветеран спецслужбы.

Замена руководства новым лидером государства — нормальная практика во всем мире, рассказал Кривошеев. Например, практически всех глав спецслужб заменил президент Трамп.

Объявления о разделе СНБ, подчеркнул эксперт, стоит ждать в ближайшее время.

При этом, заключил он, разделение функций не всегда идет на пользу вопросам безопасности, однако для развития страны на определенном этапе такие перестановки необходимы.