Что ждет нового тренера сборной Узбекистана по футболу

На самом деле в чайханы, пабы, кальянные, ночные клубы ходило и будет ходить не одно поколение футболистов — и понятно, что одними запретительными мерами уровень футбола поднять нельзя. Но очень приятно, что руководство Федерации футбола Узбекистана не только провело, но и обнародовало результаты полномасштабного тестирования футболистов местных клубов. Это безусловное подспорье для будущего нового тренера.
Что это даст будущему наставнику "белых волков"? Во-первых, он увидит полномасштабную картину изменений в физическом состоянии футболистов на протяжении всего сезона. В этом случае новому тренеру надо подобрать крепкую команду из трех-пяти единомышленников, которые будут тщательно анализировать собранные данные и соотносить их с морально-волевыми качествами будущих кандидатов в сборную.
Однако и здесь есть минусы. Многое будет зависеть от того, готовы ли клубы давать дорогу молодым игрокам и работать на долговременную перспективу. Уверен, что в сложных турнирных ситуациях тренеры будут делать ставку на опыт, а не на молодость. Поэтому дальнейший рост молодых чемпионов — предмет долгих и длительных переговоров главного тренера и Федерации футбола с хозяевами и наставниками команд.
Я уже писал о том, что молодежной сборной в Китае помогли победить элементы игры, которые приносили успех командам советской футбольной школы, а именно: командная игра, "рваный темп" во время матча, который очень любил легендарный советский наставник Валерий Лобановский, активные действия в штрафной. Поэтому я бы на месте главного тренера не отказывался от всего лучшего, что накопил советский футбол за свою почти столетнюю историю.