Узбекский сотрудник Volvo: будущее за электрокарами и вдохновленной молодежью

Почему за электромобилями будущее и как внедрить их в Узбекистане, Sputnik рассказал выходец из Самарканда, работающий сейчас в Volvo Group

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik, Дилшодбек Аскаров. Уроженец Самарканда Шерзод Джалилов, работающий сейчас финансовым специалистом в Volvo, рассказал Sputnik, как найти работу в западной компании, что ждет автопроизводителей в ближайшем будущем и можно ли внедрить в Узбекистане электромобили.

Джалилов закончил физико-математический лицей №1 в Самарканде. Степень бакалавра получил на финансово-экономическом факультете Ташкентского финансового института, затем учился в магистратуре Вроцлавского университета в Польше. Он начинал карьеру в Узбекистане, но рискнул отправить резюме в зарубежную компанию и так оказался в Volvo Group.

"Сильное желание внести свою лепту в изменение мира привело меня к тому, что я начал искать компанию, которая бы предоставила мне такую возможность. Volvo Group — это одна из немногих компаний, которая вовлечена в процесс разработки электромобилей, что в данное время является началом новой эры развития автоиндустрии. Это и заставило меня, еще будучи студентом Вроцлавского университета, подать свое резюме к ним на рассмотрение", — рассказал Джалилов.

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На каждую вакансию в компании претендовали более 100 кандидатов.

"Решающим и сложнейшим этапом считалось собеседование. Одним из главных критериев было — удивить, дать понять присутствующим, что ты мыслишь иначе, но при этом вести себя естественным образом", — рассказал Джалилов.

Сейчас он работает специалистом отдела финансового контроля, а также фасилитатором (человек, обеспечивающий успешную коммуникацию внутри группы) в Volvo Production System.

Foto, из личного архива Шерзода Джалилова Финансовый специалист Volvo Шерзод Джалилов (слева) с коллегами

"В обязанности второй должности входит мониторинг и контроль над процессом производства через призму статистических данных, тогда как основная должность включает в себя анализ и подготовку финансовых отчетов, контроль над своевременным осуществлением оплаты за поставленный товар, а также решение финансовых вопросов, в основном с такими странами, как Бельгия и Швеция. Помимо этого, должность включает в себя бизнес-поездки в другие подразделения компании за рубежом для обсуждения экономической картины всего производства и компании в целом", — пояснил он.

Рабочий день длится 8 часов, час отводится на перерыв и fika.

"Fika — это такая культурная особенность шведов, когда все оставляют работу и идут пить кофе. Во время fika не принято обсуждать работу. Это помогает людям освежить свой мозг и продолжать трудиться с новыми силами", — поделился Джалилов.

Говоря об опыте, который бы Узбекистан мог перенять у шведского автоконцерна, Шерзод отметил, что залог успеха — во внедрении новых идей в производство.

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"В частности, было бы полезно создать отдел по обучению и переквалификации сотрудников. В нашей компании этим занимается Volvo Group University. Деятельность организации направлена на то, чтобы держать мозг сотрудников в тонусе и постоянно снабжать его новыми знаниями", — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Джалилова, было бы полезно установить более тесные и разносторонние контакты с ведущими мировыми университетами в сфере высоких технологий.

Что же касается карьерного роста сотрудников, то сотрудник Volvo уверен, что сокращение должностной дистанции между менеджментом и специалистами пошло бы на пользу и производству, и корпоративному климату.

"Специалисты — это люди, которые имеют непосредственный контакт с поставщиками, клиентами, продуктом. Следовательно, открытый диалог между менеджментом и специалистами позволит управленческому персоналу услышать суть самой проблемы, взглянуть на нее с разных сторон и принимать взвешенные совместные решения", — уверен он.

Своей жизнью в польском городе Шерзод доволен — уютный, тихий Вроцлав привлекает своими традициями и культурой.

"До Второй мировой войны он принадлежал Германии, поэтому, пройдясь по его улицам, можно окунуться в мир, где польская культура переплетается с немецкой архитектурой. Примечательно, что здесь очень много читающих людей. В парке, в трамваях, в автобусах часто можно встретить людей с книгой в руках. В век технологии это редкость", — поделился Джалилов.

Foto, из личного архива Шерзода Джалилова Финансовый специалист Volvo Шерзод Джалилов

По его словам, кафе с узбекской кухней в городе нет, поэтому они с женой часто стараются готовить национальные блюда дома.

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Кредо молодого узбекистанца — внедрение инновационных технологий во все отрасли экономики и производства. Джалилов верит, что совсем скоро наступит тот день, когда ведущие мировые автопроизводители полностью изменят вектор своего развития и откажутся от выпуска топливных машин. И Узбекистану также следует уже сегодня задуматься о создании условий для внедрения электромобилей. Например, начать с экспериментальных небольших электрогородов, в которых бы курсировали электрические автобусы, хотя такие проекты требуют больших инвестиций и взвешенных решений.

"Мне кажется, что на сегодняшний день основной проблемой, с которой часто сталкивается молодое поколение, остается неопределенность, неуверенность в том, действительно ли то, чем они занимаются, как говорится, "зажигает огонь в их сердцах". Всякий раз, когда работа становится не удовольствием, а необходимостью, человек начинает терять мотивацию, деградирует, превращаясь текущую по течению лодку", — рассуждает Джалилов.

Современной узбекской молодежи он пожелал найти дело, которое будет не только приносить удовольствие, но и вдохновлять на то, чтобы становиться лучше каждый день.