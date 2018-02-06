Архитектурное сердце Ташкента, или Прогулки по советскому прошлому

В современном Ташкенте еще остались уголки, которые напоминают о недалеком прошлом, о том, как город возрождался после землетрясения, впитывая в себя частички национальной культуры других народов СССР.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik, Хулькар Ибрагимова. Часто туристы из бывших советских республик, впервые попав в Ташкент, называют его городом, который застрял в 80-х годах прошлого века. Отчасти это правда, здесь действительно осталось много построек советского времени.

Ситуация стала меняться в последние несколько лет: власти сносят устаревшие здания и возводят новые, такие, как, например, проект "Ташкент-сити" стоимостью более двух миллиардов долларов.

К счастью, пока этот строительный бум не коснулся места, которое многие коренные ташкентцы называют его сердцем. Это небольшой пятачок возле Большого театра, ЦУМа и бывшей гостиницы "Ташкент".

Архитектурный Союз

Отношение к советской архитектуре в столице неоднозначное: мол, ее однообразие и серость уничтожают местный колорит. Горожане часто называют жилые массивы уродливыми и ждут их сноса и замены на современные многоэтажки.

Из личного архива Маргариты Домияновой Ташкентское землетрясение - трагедия, связавшая народы

Однако не все тут однозначно. Ташкент после землетрясения 1966 года был практически заново отстроен силами строителей со всего Союза. Главная задача была — обеспечить горожан жильем, о красоте думали не в самую первую очередь.

С другой стороны, даже типовые проекты в Ташкенте отличались от аналогов в Минске или Тбилиси: по элементам декора можно было определить, какая республика строила эти дома.

© Flickr/ stefan_fotos Многоквартирный дом в Ташкенте

Например, в Юнусабаде одной из главных достопримечательностей остается Ташкентская телебашня, которую сдали в эксплуатацию 1981 году. В советское время ресторан, расположенный наверху, был не менее популярным, чем легендарный "Бахор". Сейчас сюда в основном ходят туристы. Сами ташкентцы предпочитают французскую, итальянскую, японскую кухни.

Sputnik / Стрингер Зима в Ташкенте

Жилые массивы Юнусабадского района начали строить в 1968 году. Старшее поколение ташкентцев хорошо помнит место под названием "Кашгарка" — историческая часть города, от которой после Ташкентского землетрясения остались только руины. Восстановленный жилой массив получил название Ц-4.

Еще один район Ташкента, построенный после землетрясения — Чиланзарский. Именно он, пожалуй, наиболее "советский". Эта россыпь кварталов практически не изменилась с конца 1960-х годов. Именно на Чиланзаре когда-то жила писательница Дина Рубина, к ее дому сегодня водят экскурсии. А в упоминавшийся уже ресторан "Бахор" Семипалый из романа "На солнечной стороне улицы" водил Катюшу.

© Flickr/ Stanislav Magay Дом в Ташкенте

С советских времен в Ташкенте сохранились прекрасное здание цирка, главный выставочный зал Академии художеств, множество музеев и гостиниц.

Да и среди зданий, построенных до разрушительного землетрясения, были шедевры союзного масштаба, к созданию которых причастны мэтры отечественной архитектуры. Таков театр имени Алишера Навои, одновременно монументальный и изящно декорированный. Грамотный проект и добросовестное строительство позволили этому памятнику архитектуры XX века без потерь пережить стихийное бедствие почти в самом его эпицентре.

Так что Ташкенту совсем не стоит стыдиться своей архитектурной советскости, а некоторыми образцами можно и гордиться.

Сердце города

В Ташкенте за последние два десятка лет изменилось многое: на главных улицах появились современные постройки, к ним у горожан тоже разное отношение, но очевидно, что город приобрел совершенно новый архитектурный образ.

Однако у каждого ташкентца или гостя столицы Узбекистана остались любимые уголки "из прошлого". Один из самых популярных — у Большого театра, его в народе называют сердцем Ташкента. Почему же его так любят и какие "сердечные" истории связывают с ним горожан?

Перекресток улицы Буюк Турон и проспекта Ислама Каримова не менялся практически более 50 лет. Здесь расположены Государственный академический большой театр оперы и балета имени Алишера Навои, бывшая гостиница "Ташкент" — теперь "Лотте Сити Отель Ташкент Палас" и здание "Тошкент универмаги", по старинке называемое в народе ЦУМом.

Все три здания были построены в прошлом веке. Рядом с ними всегда можно увидеть туристов. Для иностранцев интересны архитектура и история зданий Большого театра и гостиницы. Для гостей из бывших советских республик это узнаваемое и привычное место, где они гуляли лет 30-40 назад.

"У меня это место ассоциируется с праздником. Помню, в детстве меня родители приводили в театр на балет, а на праздники в ЦУМе мы всегда покупали какие-то необычные по тем временам вещицы для подарков. А еще московские сладости!", — рассказывает Елена Тоцкая, жительница Ташкента.

Елена привезла детей на новогоднее представление в Большой театр. По ее словам, традицию обязательно посещать Большой театр в дни каникул чтут многие ташкентцы. А еще горожане очень любят погулять на площади возле театра, здесь расположен их самый "родной фонтан".

Жительница Ташкента Мавлюда Умарова призналась нам, что ее родители еще в студенчестве познакомились возле именно этого фонтана.

"За 40 лет совместной жизни родители уже и подзабыли точную дату встречи. Но летом мы обязательно всей семьей выбираемся сюда. Это наша традиция. Отсюда началась история нашей семьи", — рассказала она.

Ее родители учились в 1970-х годах в ТашГУ. Отцу Мавлюды очень нравилась девушка Умида, которая училась на два курса младше. Он долго не решался с ней познакомиться, пока однажды друг не пригласил его погулять по городу. Дело было летом, ребята купили мороженое и оказались возле фонтана у Большого театра.

"В тот же вечер мама со своей двоюродной сестрой гуляли там. Папа решился первым завести разговор. После первой встречи они стали обмениваться книгами, завязалась дружба, которая к концу учебы в институте переросла в большую любовь", — вспоминает Мавлюда.

Через дорогу у гостиницы "Лотте Сити Отель Ташкент Палас" корреспонденты Sputnik встретили гостью из Грузии. Она искала музей декоративно-прикладного искусства.

Вардо не была в Ташкенте 20 лет и теперь приехала на свадьбу внука своей подруги.

"Раньше я здесь часто бывала, пока училась в институте. В Большой театр мы ходили на балет. А в ЦУМ приходили как на выставку, здесь в былые времена продавали дефицитный товар. Помню, как мы все засматривались на европейские вещи", — смеется женщина.

Здание ГАБТа, построенное в 1948 году, сразу стало визитной карточкой города. Притягательную силу ему, как говорят в народе, придало само расположение. Здесь с 70-х годов XIX века располагался Воскресенский базар — крупнейший рынок европейской части Ташкента. Так что жизнь здесь всегда бурлила.Архитектором его был Алексей Щусев — автор проектов мавзолея Ленина на Красной площади, Казанского вокзала, станции метро "Комсомольская-кольцевая" и гостиницы "Москва". В отделочных работах участвовали народные художники Узбекистана — Уста Ширин Мурадов, Абдула Болтаев и другие.

Театр также известен своей историей постройки, в которой принимали участие сотни японских пленных.

Расположенная напротив театра гостиница была построена через 10 лет, правда, как и здание театра, была реконструирована.

"Остановиться в этой гостинице в былые времена стоило очень дорого! Здесь жили в основном интуристы. Но находились места и для нашего человека. Я сам из Нукуса, по работе приходилось бывать в Ташкенте. Это место — мое любимое", — рассказал пенсионер Джахонгир Юлдашев, который уже 20 лет живет с детьми в Ташкенте.

Классический фасад гостиницы органично вписывается в городской пейзаж. Это здание также признано культурным наследием Ташкента.

Бывшее здание ЦУМа нынче называется "Тошкент универмаги". Здесь работают два этажа. На первом можно купить швейцарские и китайские часы, национальные сувениры, обувь, спортинвентарь, музыкальные инструменты. А на втором действует дисконт-центр брендовых магазинов Garderobe.

ЦУМ был открыт одновременно с первым в Ташкенте подземным переходом осенью 1964 года, к сорокалетию Узбекской ССР. Здание практически не пострадало от землетрясения 1966 года.

Здание ЦУМа в Ташкенте © Sputnik/ Георгий Зельма

Государственный Большой театр им. Алишера Навои Из личного архива Бернары Кариевой

Гостиница "Ташкент" © Sputnik/ Юрий Абрамочкин 1 / 3 © Sputnik/ Георгий Зельма Здание ЦУМа в Ташкенте

Как вспоминают многие ташкентцы, именно в ЦУМе был смонтирован первый в Ташкенте эскалатор. Ведь метро появилось позже, только в 1977 году. ЦУМ был главным универмагом всего Узбекистана. Здесь можно было найти редкий по тем временам товар.

Сейчас жизнь здесь уже не так бурлит, как еще лет 30 назад. К походу в ЦУМ в былые времена готовились — нарядно одевались, копили деньги, составляли список покупок. Хорошо было иметь подругу-продавщицу в ЦУМе или ГУМе. Она могла оставить под прилавком дефицитный товар.

"У меня родители покупали в ЦУМе немецкое фортепиано. Это было в начале 1980-х. На всю жизнь этот магазин остался в памяти как особенный", — поделилась Малика Джураева, жительница Ташкента.

Сейчас в Ташкенте появилось немало современных торговых центров, есть новые театры, отели. Но с архитектурной точки зрения они очень похожи. А удивительный и памятный уголок возле Большого театра и спустя 70 лет продолжает притягивать людей.