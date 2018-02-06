Архитектурное сердце Ташкента, или Прогулки по советскому прошлому

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik, Хулькар Ибрагимова. Часто туристы из бывших советских республик, впервые попав в Ташкент, называют его городом, который застрял в 80-х годах прошлого века. Отчасти это правда, здесь действительно осталось много построек советского времени.
Ситуация стала меняться в последние несколько лет: власти сносят устаревшие здания и возводят новые, такие, как, например, проект "Ташкент-сити" стоимостью более двух миллиардов долларов.
К счастью, пока этот строительный бум не коснулся места, которое многие коренные ташкентцы называют его сердцем. Это небольшой пятачок возле Большого театра, ЦУМа и бывшей гостиницы "Ташкент".
Архитектурный Союз
Отношение к советской архитектуре в столице неоднозначное: мол, ее однообразие и серость уничтожают местный колорит. Горожане часто называют жилые массивы уродливыми и ждут их сноса и замены на современные многоэтажки.
С другой стороны, даже типовые проекты в Ташкенте отличались от аналогов в Минске или Тбилиси: по элементам декора можно было определить, какая республика строила эти дома.
Например, в Юнусабаде одной из главных достопримечательностей остается Ташкентская телебашня, которую сдали в эксплуатацию 1981 году. В советское время ресторан, расположенный наверху, был не менее популярным, чем легендарный "Бахор". Сейчас сюда в основном ходят туристы. Сами ташкентцы предпочитают французскую, итальянскую, японскую кухни.
Жилые массивы Юнусабадского района начали строить в 1968 году. Старшее поколение ташкентцев хорошо помнит место под названием "Кашгарка" — историческая часть города, от которой после Ташкентского землетрясения остались только руины. Восстановленный жилой массив получил название Ц-4.
Еще один район Ташкента, построенный после землетрясения — Чиланзарский. Именно он, пожалуй, наиболее "советский". Эта россыпь кварталов практически не изменилась с конца 1960-х годов. Именно на Чиланзаре когда-то жила писательница Дина Рубина, к ее дому сегодня водят экскурсии. А в упоминавшийся уже ресторан "Бахор" Семипалый из романа "На солнечной стороне улицы" водил Катюшу.
С советских времен в Ташкенте сохранились прекрасное здание цирка, главный выставочный зал Академии художеств, множество музеев и гостиниц.
Так что Ташкенту совсем не стоит стыдиться своей архитектурной советскости, а некоторыми образцами можно и гордиться.
Сердце города
В Ташкенте за последние два десятка лет изменилось многое: на главных улицах появились современные постройки, к ним у горожан тоже разное отношение, но очевидно, что город приобрел совершенно новый архитектурный образ.
Однако у каждого ташкентца или гостя столицы Узбекистана остались любимые уголки "из прошлого". Один из самых популярных — у Большого театра, его в народе называют сердцем Ташкента. Почему же его так любят и какие "сердечные" истории связывают с ним горожан?
Перекресток улицы Буюк Турон и проспекта Ислама Каримова не менялся практически более 50 лет. Здесь расположены Государственный академический большой театр оперы и балета имени Алишера Навои, бывшая гостиница "Ташкент" — теперь "Лотте Сити Отель Ташкент Палас" и здание "Тошкент универмаги", по старинке называемое в народе ЦУМом.
"У меня это место ассоциируется с праздником. Помню, в детстве меня родители приводили в театр на балет, а на праздники в ЦУМе мы всегда покупали какие-то необычные по тем временам вещицы для подарков. А еще московские сладости!", — рассказывает Елена Тоцкая, жительница Ташкента.
Елена привезла детей на новогоднее представление в Большой театр. По ее словам, традицию обязательно посещать Большой театр в дни каникул чтут многие ташкентцы. А еще горожане очень любят погулять на площади возле театра, здесь расположен их самый "родной фонтан".
Жительница Ташкента Мавлюда Умарова призналась нам, что ее родители еще в студенчестве познакомились возле именно этого фонтана.
Ее родители учились в 1970-х годах в ТашГУ. Отцу Мавлюды очень нравилась девушка Умида, которая училась на два курса младше. Он долго не решался с ней познакомиться, пока однажды друг не пригласил его погулять по городу. Дело было летом, ребята купили мороженое и оказались возле фонтана у Большого театра.
"В тот же вечер мама со своей двоюродной сестрой гуляли там. Папа решился первым завести разговор. После первой встречи они стали обмениваться книгами, завязалась дружба, которая к концу учебы в институте переросла в большую любовь", — вспоминает Мавлюда.
Через дорогу у гостиницы "Лотте Сити Отель Ташкент Палас" корреспонденты Sputnik встретили гостью из Грузии. Она искала музей декоративно-прикладного искусства.
Вардо не была в Ташкенте 20 лет и теперь приехала на свадьбу внука своей подруги.
"Раньше я здесь часто бывала, пока училась в институте. В Большой театр мы ходили на балет. А в ЦУМ приходили как на выставку, здесь в былые времена продавали дефицитный товар. Помню, как мы все засматривались на европейские вещи", — смеется женщина.
Здание ГАБТа, построенное в 1948 году, сразу стало визитной карточкой города. Притягательную силу ему, как говорят в народе, придало само расположение. Здесь с 70-х годов XIX века располагался Воскресенский базар — крупнейший рынок европейской части Ташкента. Так что жизнь здесь всегда бурлила.Архитектором его был Алексей Щусев — автор проектов мавзолея Ленина на Красной площади, Казанского вокзала, станции метро "Комсомольская-кольцевая" и гостиницы "Москва". В отделочных работах участвовали народные художники Узбекистана — Уста Ширин Мурадов, Абдула Болтаев и другие.
Театр также известен своей историей постройки, в которой принимали участие сотни японских пленных.
Расположенная напротив театра гостиница была построена через 10 лет, правда, как и здание театра, была реконструирована.
"Остановиться в этой гостинице в былые времена стоило очень дорого! Здесь жили в основном интуристы. Но находились места и для нашего человека. Я сам из Нукуса, по работе приходилось бывать в Ташкенте. Это место — мое любимое", — рассказал пенсионер Джахонгир Юлдашев, который уже 20 лет живет с детьми в Ташкенте.
Классический фасад гостиницы органично вписывается в городской пейзаж. Это здание также признано культурным наследием Ташкента.
Бывшее здание ЦУМа нынче называется "Тошкент универмаги". Здесь работают два этажа. На первом можно купить швейцарские и китайские часы, национальные сувениры, обувь, спортинвентарь, музыкальные инструменты. А на втором действует дисконт-центр брендовых магазинов Garderobe.
ЦУМ был открыт одновременно с первым в Ташкенте подземным переходом осенью 1964 года, к сорокалетию Узбекской ССР. Здание практически не пострадало от землетрясения 1966 года.
- Здание ЦУМа в Ташкенте© Sputnik/ Георгий Зельма
- Государственный Большой театр им. Алишера НавоиИз личного архива Бернары Кариевой
- Гостиница "Ташкент"© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
Сейчас жизнь здесь уже не так бурлит, как еще лет 30 назад. К походу в ЦУМ в былые времена готовились — нарядно одевались, копили деньги, составляли список покупок. Хорошо было иметь подругу-продавщицу в ЦУМе или ГУМе. Она могла оставить под прилавком дефицитный товар.
"У меня родители покупали в ЦУМе немецкое фортепиано. Это было в начале 1980-х. На всю жизнь этот магазин остался в памяти как особенный", — поделилась Малика Джураева, жительница Ташкента.
Сейчас в Ташкенте появилось немало современных торговых центров, есть новые театры, отели. Но с архитектурной точки зрения они очень похожи. А удивительный и памятный уголок возле Большого театра и спустя 70 лет продолжает притягивать людей.