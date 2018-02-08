Ходжаева: в Узбекистане необходимо создать министерство по делам женщин

Директор Института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева в интервью Sputnik рассказала об изменившейся роли женщин в обществе, законах и ведомствах, которых не хватает в республике, а также выразила свое отношение к методам борьбы с проституцией

— Расскажите о нынешнем положении женщин в Узбекистане.

— Несмотря на определенные успехи в обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин, процесс достижения гендерного паритета идет медленно. К сожалению, пока узбекские женщины недостаточно представлены на всех уровнях законодательной, исполнительной и судебной власти страны. Кроме того, существует большой разрыв в условиях жизни городских и сельских семей, где совсем разный уклад и разное отношение между супругами и между детьми и родителями.

— Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту выразил мнение, что женщины республики находятся в очень затрудненном положении, в том числе из-за недостаточной работы председателей женских комитетов. Вы согласны с этим утверждением?

— В целом я согласна с главой государства. В свое время для активизации женщин и более широкого их представления на уровне принятия решений вышли несколько указов президента, а также ряд постановлений кабинета министров. В частности, в правительстве появилась должность заместителя премьера — председателя комитета женщин страны, а в областях и районах должности замхокимов-председателей комитета женщин регионов. Главная цель таких преобразований — преодолеть фактическое неравенство женщин и мужчин в Узбекистане.

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Эти структуры со времени их образования проделали определенную положительную работу по активизации женщин и во многом подняли их статус в Узбекистане. Однако номенклатурное занятие руководящих должностей женщинами за десятки лет привело к стереотипу о необязательности или ненадобности участия представительниц прекрасного пола в политической жизни или в системе госслужбы.

В результате количество женщин в органах государственной власти на местах, выборных и назначаемых, сегодня составляет всего 17,1%, что даже не достигает "критической массы" в 35-40%. Во многом на эти цифры влияют те самые стереотипы.

— Как вы думаете, почему председатели комитетов женщин не могут повлиять на местах на судьбу женщин Узбекистана, мотивировать их к более активной позиции?

— Нельзя всех председателей комитетов женщин мерить одной меркой. Среди них есть добросовестные, самоотверженные, ответственные и способные повести за собой руководители, которые делают много хорошего и помогают по мере сил и возможностей каждой женщине. Однако, как вы понимаете, руководители бывают разного калибра. Нет совершенно одинаковых людей и начальников, как нет в природе повторяющихся узоров отпечатка пальцев.

Кроме того, проблема еще и в том, что системной работы с резервом женских кадров или специальной школы по подготовке руководителей этого звена у нас в республике нет. Есть просто курсы переподготовки уже назначенных председателей при Академии госуправления аппарата президента. Подбор идет в основном из числа учителей, врачей и представителей других профессий. Все они имеют разную квалификацию и уровень подготовки. Чтобы рядовой учитель или врач стал хорошим руководителем и специалистом по работе именно с женщинами, нужны годы.

Кроме того, отсутствие стимула к росту, дальнейшему продвижению по службе, а также сложившееся отношение ко многим из них со стороны административного ресурса привело к поведенческому стереотипу — делать все по указке сверху, не проявляя инициативу. Думаю, именно отсутствие мотивации у них самих и привело к тому, что отдельные председатели комитетов женщин не смогли повлиять на судьбы своих подопечных.

— Какой вы видите женщину-лидера? Нужны ли Узбекистану подобные комитеты, когда в социальных сетях так много негативных отзывов об их деятельности?

— На мой взгляд, женщина-лидер, да и любой лидер вообще — это человек, способный повести за собой людей, человек безупречных качеств, навыков, обладающий чувством нового, умеющий убедить своим словом, поведением и всей своей деятельностью, чтобы стать примером для остальных.

Наши комитеты женщин сыграли важную роль на заре независимости страны, в переходный период. Женщины начала 1990-х годов и сегодняшние женщины — это небо и земля. Перед нами стоят уже другие задачи, которые нынешние комитеты не в состоянии выполнить. Требуются абсолютно новые подходы в работе с женщинами, а также новые структуры, например, министерство или государственный комитет по делам женщин.

Что касается негативных отзывов, то критиковать всегда проще. Пусть те, кто оставляет негативные комментарии, что называется, "наденут их обувь" и походят в ней хотя бы несколько дней. Я сама шесть лет работала председателем комитета женщин — заместителем хокима Ташкентской области — и знаю, почем фунт лиха, не понаслышке.

— Как вы относитесь к последнему указу президента "По коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи"? Какова роль этого документа в обеспечении прав и законных интересов женщин?

— Как человек, который давно находится в женском движении страны, хочу сказать, что очередной указ президента крайне актуален. Он не только указывает на недостатки в работе комитетов женщин, но и определяет конкретные задачи, стоящие перед ними.

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Правительством утверждена программа комплексных мер по поддержке женщин и укреплению института семьи, состоящая из 5 глав и 56 пунктов. Принятый указ поднимает на качественно новый уровень вопросы обеспечения прав и законных интересов женщин, способствует укреплению их роли и положения в семье и обществе, полноценной реализации потенциала и дальнейшему оздоровлению социально-духовной среды в семье. Вместе с тем в тексте отсутствуют способы реализации пункта о повышении роли женщин в общественно-политической жизни страны. Каким образом он будет выполняться, неизвестно, хотя фактическая ситуация с гендерным равноправием в республике далека от идеала.

В январе 2017 года эксперты нашего Института демократии и прав человека при разработке Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана, представили свои многочисленные предложения, касающиеся различных сфер жизни, в том числе и улучшения положения женщин, о введении временных специальных мер, как того рекомендует Комитет ООН. Однако, видимо, мы бежим впереди паровоза: наши инициативы не были учтены.

На наш взгляд, все существующие проблемы с женщинами решило бы принятие разработанного уже более 10 лет тому назад закона "О равных правах и равных возможностях", проект которого находится в законодательной палате Олий Мажлиса республики Узбекистан, или же введение так называемых временных специальных мер.

— Какой, по-вашему, должна быть современная узбекская семья и современная женщина?

— XXI век диктует свои правила. Ни для кого не секрет, что современные стандарты жизни возлагают на женщину очень многое. Она успевает работать, следить за порядком в доме, воспитывать детей и еще много чего другого.

Соответственно, современная женщина — это не только человек, который реализует только свои репродуктивные функции, оставаясь хранительницей очага, но она еще и бизнес-леди, сильная и независимая, целеустремленная и в то же время женственная. Мир изменился, изменились и люди, и такие стабильные и все принимающие женщины стали другими. Не лучше и не хуже, просто другими. Произошла смена приоритетов.

Существуют различные теории и мифы, утверждающие, что женщина должна быть в семье: рожать и воспитывать детей, заботиться о муже, заниматься домом и многое другое. И ведь эта модель была очень "работающей" многие годы, что же изменилось сейчас? Быть домохозяйкой все так же престижно, многие женщины мечтают об этом и стремятся к такой жизни. Но существует риск остаться при этом у разбитого корыта, если муж или тот, кто обеспечивает семью, захочет уйти.

Сегодня эта тенденция очень распространенная, так как институт брака под угрозой. Об этом свидетельствует и растущее количество разводов в республике. Недаром в последнем указе президента акцент сделан именно на совершенствование деятельности научно-практического исследовательского центра "Оила" ("Семья"), который призван реализовать единую государственную политику в сфере укрепления института семьи.

— В профилактических целях ГУВД Ташкента начало публиковать фото женщин, занимающихся проституцией. Насколько это правомерно?

— Подобная форма борьбы с проституцией неприемлема с точки зрения конституционных норм, прав и свобод человека.

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Публикация фотографий этих дам без их согласия — нарушение прав человека! Свои действия сотрудники милиции объясняют тем, что в административном кодексе Узбекистана якобы нет запрета на публикацию фотографий. На это я на своей странице в Facebook поставила перед правоохранителями вопрос — почему в таком случае не публикуются фотографии мужчин, которые пользовались услугами этих женщин? Мужская солидарность или односторонняя борьба по половому признаку?

Я считаю такое положение настоящей дискриминацией женщин. Ведь у каждой из них наверняка есть дети, родители… А как им жить после такого? Пока есть спрос, будет и предложение. Пусть господа мужчины тоже отвечают за свои проступки, ведь перед законом все равны, независимо от пола, расы, вероисповедания.