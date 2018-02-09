За что узбекские продукты получили золотые медали "Продэкспо-2018"

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik, Лев Рыжков. Представьте себе большой самаркандский базар в выходной день: все его разнообразие, а главное, изобилие. А потом умножьте это все примерно на пять. И площади торговых рядов, и изобилие. А количество покупателей можно смело умножать даже на десять.
Таков примерный масштаб выставки "Продэкспо", которая на этой неделе проходила в Экспоцентре в Москве. Были представлены продукты питания, напитки, сырье из шестидесяти трех стран мира. Был, разумеется, представлен и Узбекистан.
Секреты ташкентского брюта
Богатый и очень красивый стенд Узбекистана с декорациями в стиле "Тысячи и одной ночи" был уставлен бутылками шампанского. Так представляло себя акционерное общество "Узбекистон Шампани".
"В Узбекистане шампанское производится с 1942 года, — рассказывает сотрудник внешнеэкономического департамента компании Данияр Ядгаров. — Винодельческую технику везли к нам в эвакуацию из Ростова, Инкермана, Украины".
В этом году узбекистанские виноделы приехали на "Продэкспо" с новинками. Например, впервые с 1942 года в республике был произведен брют. Он и был представлен в экспозиции.
В перспективе у виноделов — изготовление вина из собственного винограда.
Основной торговый партнер виноделов из Узбекистана — Россия, но в этом году наметилось сотрудничество с Китаем и Латвией. Сейчас переговоры уже на стадии подписания контрактов.
"Виноделие в республике развивается очень хорошо, — говорит Данияр. — Правительство страны выделяет льготы и преференции. Без проблем даются кредиты. Все сейчас на подъеме у нас".
Узбекское шампанское тем временем вызывает настоящий ажиотаж. Посетители подходят к стенду, удивляются экзотике: "О! Узбекское шампанское!". Хозяева стенда в лучших традициях гостеприимства угощают всех. Внимательно наблюдают за реакцией. А реакция, в общем-то, одна: "Вкусно!".
Товар лицом
Узбекский стенд на любой выставке — невероятно оживленное место. Словно восточный базар. На прилавке — орехи, сухофрукты, упакованные в нарядные коробки с видами Бухары, Хивы, Самарканда и Ташкента. Руки сами тянутся к такой красоте.
По словам моего собеседника, товаропроизводители из Узбекистана поняли важность не только высокого качества продуктов, но и красивой упаковки. Над товарным видом сухофруктов и орехов поработали лучшие дизайнеры. Коробки с древними городами стали выпускать совсем недавно. Их не так много, и все уходят влет. Одар говорит, что сухофрукты и орехи, конечно же, продают и на килограммы. И даже мешками. Но упаковка все-таки — великая сила.
P.S. Когда материал готовился к публикации, стало известно, что выставленный на конкурс брют "Узбегим" получил на конкурсе золотую медаль. Мы поздравляем победителей и уверены, что в следующем году республиканские виноделы продемонстрируют свои товары столь же блестяще.