За что узбекские продукты получили золотые медали "Продэкспо-2018"

В Москве с 5 по 9 февраля проходит 25-я международная выставка продуктов питания "Продэкспо-2018". Корреспондент Sputnik побывал на стендах Республики Узбекистан и делится впечатлениями

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik, Лев Рыжков. Представьте себе большой самаркандский базар в выходной день: все его разнообразие, а главное, изобилие. А потом умножьте это все примерно на пять. И площади торговых рядов, и изобилие. А количество покупателей можно смело умножать даже на десять.

Таков примерный масштаб выставки "Продэкспо", которая на этой неделе проходила в Экспоцентре в Москве. Были представлены продукты питания, напитки, сырье из шестидесяти трех стран мира. Был, разумеется, представлен и Узбекистан.

Секреты ташкентского брюта

Богатый и очень красивый стенд Узбекистана с декорациями в стиле "Тысячи и одной ночи" был уставлен бутылками шампанского. Так представляло себя акционерное общество "Узбекистон Шампани".

"В Узбекистане шампанское производится с 1942 года, — рассказывает сотрудник внешнеэкономического департамента компании Данияр Ядгаров. — Винодельческую технику везли к нам в эвакуацию из Ростова, Инкермана, Украины".

В этом году узбекистанские виноделы приехали на "Продэкспо" с новинками. Например, впервые с 1942 года в республике был произведен брют. Он и был представлен в экспозиции.

© Sputnik/ /Лев Рыжков Представители узбекской компании по производству шампанского на выставке "Продэкспо"

"Мы сделали его как классическим, так и акротофорным методом, — говорит Данияр. — Вкус получился отличный. Поэтому его мы, не стесняясь, отдали на конкурс на лучший продукт. Волнуемся, конечно. Конкуренты-то сильные. Мы делали этот брют совместно с друзьями из Франции, они с завода, который расположен во французской провинции Шампань".

В перспективе у виноделов — изготовление вина из собственного винограда.

"Правительство выделило нам триста гектаров своих виноградников, — рассказывает Данияр Ядгаров. — Но первый урожай мы получим только в следующем году".

Основной торговый партнер виноделов из Узбекистана — Россия, но в этом году наметилось сотрудничество с Китаем и Латвией. Сейчас переговоры уже на стадии подписания контрактов.

"Виноделие в республике развивается очень хорошо, — говорит Данияр. — Правительство страны выделяет льготы и преференции. Без проблем даются кредиты. Все сейчас на подъеме у нас".

Узбекское шампанское тем временем вызывает настоящий ажиотаж. Посетители подходят к стенду, удивляются экзотике: "О! Узбекское шампанское!". Хозяева стенда в лучших традициях гостеприимства угощают всех. Внимательно наблюдают за реакцией. А реакция, в общем-то, одна: "Вкусно!".

© Sputnik/ /Лев Рыжков Посетители "Продэкспо" дегустируют узбекское шампанское

Товар лицом

"Российский рынок нам уже хорошо известен, — говорит Адола Вострикова, начальник управления инвестиций и зарубежной экономической активности холдинга "Узвинпром". — Этот рынок — традиционно наш. Несколько предприятий у нас уже имеют своих постоянных клиентов в России. Но сейчас мы выходим на Китай".

Узбекский стенд на любой выставке — невероятно оживленное место. Словно восточный базар. На прилавке — орехи, сухофрукты, упакованные в нарядные коробки с видами Бухары, Хивы, Самарканда и Ташкента. Руки сами тянутся к такой красоте.

© Sputnik/ /Лев Рыжков Узбекские сладости, орехи и сухофрукты на выставке "Продэкспо" в Москве

Приветливого менеджера за прилавком зовут Одар. "Все сухофрукты у нас на 100% натуральные, — говорит он. — Сами их сушим, очищаем, обрабатываем паром".

По словам моего собеседника, товаропроизводители из Узбекистана поняли важность не только высокого качества продуктов, но и красивой упаковки. Над товарным видом сухофруктов и орехов поработали лучшие дизайнеры. Коробки с древними городами стали выпускать совсем недавно. Их не так много, и все уходят влет. Одар говорит, что сухофрукты и орехи, конечно же, продают и на килограммы. И даже мешками. Но упаковка все-таки — великая сила.

© Sputnik/ /Лев Рыжков Узбекское шампанское на выставке "Продэкспо" в Москве

"Мы познакомились с множеством людей, — говорит мой собеседник. — Китайцы, турки приходили, смотрели, делали коммерческие предложения. На следующей неделе мы, может быть, в Турцию и Китай поедем. Речь идет о расширении производства на импортных мощностях. Будем смотреть, какие там станки".

P.S. Когда материал готовился к публикации, стало известно, что выставленный на конкурс брют "Узбегим" получил на конкурсе золотую медаль. Мы поздравляем победителей и уверены, что в следующем году республиканские виноделы продемонстрируют свои товары столь же блестяще.