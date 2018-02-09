Главное за неделю: частный аэропорт, успех боксеров и диагноз фармацевтике

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Подвижки в авиасообщении и фармакологии произошли на прошлой неделе, а узбекские боксеры вернулись домой с наградами. Об этих и других новостях — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Лекарственный разгон и частный аэропорт
Узбекистан должен и будет производить сложные лекарства, заявил президент страны. Во вторник Шавкат Мирзиёев провел большое заседание по поводу неудовлетворительного положения дел в фармакологической отрасли.
Даже от простого сбора к промышленному выращиванию корня солодки фармацевты перешли лишь после личного поручения президента. В этой связи негодование узбекского лидера выглядело вполне понятным.
Однако отставок и переназначений по итогам заседания не последовало — сейчас по мнению главы государства, нужно принять дополнительные меры по обеспечению стабильности и предотвращению искусственного роста цен на лекарства на внутреннем рынке, развернуть новые производства и создать научные лаборатории для разработки новых видов препаратов.
Целью обоих решений стало повышение конкурентоспособности национального авиаперевозчика, а также привлечение иностранных туристов в страну, гдедо сих пор ценник на билеты остается главным сдерживающим фактором.
В борьбе за жизнь
Здоровье малыша с иглами в теле значительно улучшилось, рассказал во вторник руководитель Детского хирургического центра Хабибулла Акилов.
"Во время первоначального обследования его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Сегодня состояние Азизбека оценивается как тяжелое. Он открывает глаза и откликается на свое имя" — поделился подробностями врач.
Неудавшийся реванш в футзале и "золотые" боксеры
Сборная Узбекистана по футзалу, так лихо начинавшая чемпионат Азии с разгрома Южной Кореи, не смогла расквитаться со своими обидчиками — сборной Ирана, которые на домашнем для узбеков турнире в 2016 году завоевали золото. Два года спустя на стадии четвертьфинала узбекистанцы тоже не смогли добиться победы.
Зато узбекистанские боксеры привезли восемь медалей с турнира Дуйшенкула. Спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Впрочем, новость о победе не стала главным спортивным событием недели. Сегодня в Пхенчхане началис XXIII Зимние Олимпийские игры. Узбекистан представляют на них Миша Ге и Камиль Тухтаев.