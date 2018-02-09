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На линии упаковки таблетированных препаратов

Главное за неделю: частный аэропорт, успех боксеров и диагноз фармацевтике

© Sputnik/ Александр Кряжев
Аналитика
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Президент распорядился принять меры по предотвращению рост цен на лекарства, аэропорт в Карши передадут лоукостеру, а сборная по Узбекистану пропустила семь голов от иранцев

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Подвижки в авиасообщении и фармакологии произошли на прошлой неделе, а узбекские боксеры вернулись домой с наградами. Об этих и других новостях — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Лекарственный разгон и частный аэропорт

Узбекистан должен и будет производить сложные лекарства, заявил президент страны. Во вторник Шавкат Мирзиёев провел большое заседание по поводу неудовлетворительного положения дел в фармакологической отрасли.

Производство лекарств на фармацевтической фабрике
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Горькая пилюля: за что Мирзиёев раскритиковал фармацевтическую отрасль
Только четверть лекарств, по словам главы государства, производится в Узбекистане. Препаратов для лечения онкологических и гинекологических заболеваний, а также лекарств для стоматологов отечественные предприятия не производят вовсе.

Даже от простого сбора к промышленному выращиванию корня солодки фармацевты перешли лишь после личного поручения президента. В этой связи негодование узбекского лидера выглядело вполне понятным.

Однако отставок и переназначений по итогам заседания не последовало — сейчас по мнению главы государства, нужно принять дополнительные меры по обеспечению стабильности и предотвращению искусственного роста цен на лекарства на внутреннем рынке, развернуть новые производства и создать научные лаборатории для разработки новых видов препаратов.

Международный аэропорт Карши
Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекистан впервые передаст аэропорт в частные руки
А вот в сфере воздушных перевозок наметили существенные и позитивные сдвиги. Ожидается, что UzAirways будет продавать билеты дешевле себестоимости, а также уступит аэропорт в Карши — его передадут другой компании, вполне возможно, лоукостеру.

Целью обоих решений стало повышение конкурентоспособности национального авиаперевозчика, а также привлечение иностранных туристов в страну, гдедо сих пор ценник на билеты остается главным сдерживающим фактором.

В борьбе за жизнь

Здоровье малыша с иглами в теле значительно улучшилось, рассказал во вторник руководитель Детского хирургического центра Хабибулла Акилов.
"Во время первоначального обследования его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Сегодня состояние Азизбека оценивается как тяжелое. Он открывает глаза и откликается на свое имя" — поделился подробностями врач.

Младенец в отделении детской реанимации
© Sputnik/ Игорь Онучин
Врач: здоровье младенца с иголками в теле существенно улучшилось
Напомним, ранее в больницу поступил мальчик, в теле которого врачи нашли более десяти швейных иголок. Ребенок был прооперирован, врачи извлекли 13 игл. Правоохранительные органы начали расследование.

Неудавшийся реванш в футзале и "золотые" боксеры

Сборная Узбекистана по футзалу, так лихо начинавшая чемпионат Азии с разгрома Южной Кореи, не смогла расквитаться со своими обидчиками — сборной Ирана, которые на домашнем для узбеков турнире в 2016 году завоевали золото. Два года спустя на стадии четвертьфинала узбекистанцы тоже не смогли добиться победы.

Сборная Узбекистана уступила Ирану на чемпионате Азии по футзалу
AFC.com
Без шансов: Узбекистан оказался бессилен против Ирана на ЧА по футзалу
На этот раз поражение оказалось более чувствительным — на семь голов соперника Узбекистан ответил лишь одним результативным ударом. Теперь подопечные Баходира Ахмедова попытаются завоевать хотя бы бронзу в матче с Ираком.

Зато узбекистанские боксеры привезли восемь медалей с турнира Дуйшенкула. Спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Впрочем, новость о победе не стала главным спортивным событием недели. Сегодня в Пхенчхане началис XXIII Зимние Олимпийские игры. Узбекистан представляют на них Миша Ге и Камиль Тухтаев.

Теги:
футзал, итоги, спорт, аэропорт, Узбекистан



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