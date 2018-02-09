Увидеть Ташкент и полюбить: президент посмотрел, как идут дела в столице

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу совершил своеобразный контрольный заезд по ведущимся в Ташкенте крупным стройкам, как это было сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Чего нового ждать ташкентцам после визита и с чем горожане встречали главу государства, разбирались корреспонденты Sputnik.

Доступный транспорт

Пожалуй, главной новостью по итогам пятничного объезда столицы для простых граждан стало заявление президента о возможности снижения цены на проезд в общественном транспорте.

"Цель всех наших усилий — создать удобства для людей. Необходимо обеспечить взаимодополняемость линий метрополитена и маршрутов автобусов, вести мониторинг пользования пассажирами услугами общественного транспорта и на основе анализа оптимизировать его маршруты. Необходимо принять меры по снижению стоимости проезда за счет увеличения численности пассажиров", — отметил Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев рассказал, за счет чего будет снижена стоимость проезда в метро

Как на практике будет реализовываться это предложение — пока непонятно. Общественный транспорт столицы по сути убыточный, об этом постоянно говорят его начальники, жалующиеся на нехватку средств. Возможно о снижении стоимости проезда можно будет говорить после запуска новых линий метрополитена, которые охватят спальные районы Ташкента и как раз позволят нарастить пассажиропоток.

Президент лично осмотрел строительную площадку продолжения Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена.

Для прокладки тоннеля метро выполнены бетонные работы протяженностью 305 метров и установлено 330 сборных железобетонных конструкций. К работам привлечено более 200 рабочих и инженеров. Используется современная техника из Германии и Китая. Линию протяженностью 2,9 километра намечено сдать в эксплуатацию в 2019 году.

Здесь же была представлена информация о строящемся в столице надземном метро. Президент дал указания по совершенствованию строительных работ, применению легковесных, но прочных строительных материалов, благоустройству территорий под эстакадами, внедрению дополнительных услуг.

Город парков

Следующими точками маршрута президента стали два строящихся парка. Такое внимание Мирзиёева к этим объектам вполне понятно, ранее он не раз заявлял, что узбекистанцам просто негде отдыхать, в стране недостаточно тематических развлекательных парков и зон.

Строящийся столичный парк "Навруз" будет стилизован под старину. Уникальность парка заключается в том, что строители при его создании будут следовать древним традициям садоводства Узбекистана, в частности, методам разбивки садов эпохи Амира Темура и Темуридов. Также наряду с этим будет использован и соответствующий мировой опыт, в том числе модель этнопарков.

Это будет настоящий музей под открытым небом, на его территории расположатся объекты, демонстрирующие богатые традиции и культуру узбекского народа. Здесь будет представлена во всей красе уникальная природа Узбекистана. Детские площадки, традиционные чайханы, аллеи ремесленников, мониторы, транслирующие фильмы о наследии предков, — все это можно будет увидеть в "Наврузе".

Новый парк, по словам главы государства, должен стать местом притяжения туристов, которые должны ощущать себя словно оказались в одной из махаллей Узбекистана.

Еще одно место для отдыха появится на берегу канала Кичкирик в Алмазарском районе. Здесь будут организованы детские и спортивные площадки, современные аттракционы, разместятся библиотеки имени Абдуллы Кадыри и Чулпана, центр аксакалов.

Духовные скрепы

По традиции глава государства в ходе своих визитов уделяет особое внимание и религиозным заведениям. В этот раз он посетил комплекс "Сузук ота". Здесь была почтена память усопших, прочитаны суры из Корана.

В прошлый раз президент был здесь в мае прошлого года. Тогда он дал ряд поручений по реконструкции мавзолея и мечети, благоустройству прилегающей к ним территории. В настоящее время здесь продолжается широкая созидательная работа.

Историческое здание мечети будет сохранено, площадь комплекса расширяется. Строится терраса на 900 человек. Также возводятся ремесленнические мастерские, автостоянка и другие сооружения. Работы намечено завершить к 1 сентября текущего года.

Кроме того, глава государства осмотрел место строительства новой мечети в Чиланзарском районе, которая будет носить имя Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа.

Выдающийся ученый написал более 100 книг на различную религиозно-просветительскую тематику. Он пользовался огромным уважением и авторитетом среди мусульман всего мира, был удостоен золотой медали "Лавр Нила" Арабской Республики Египет.

В годы Советского Союза он как муфтий и депутат Верховного Совета внес правительству обращение, где излагались вопросы уважения прав мусульман, создания для них необходимых условий.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Почти 9 тысяч паломников из Узбекистана весной совершат малый хадж

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В результате этого советское правительство изменило политику в отношении мусульман, открылись мечети и медресе, увеличилось количество паломников, отправляющихся в хадж. В 1990 году из республик Центральной Азии через Ташкент совершить хадж удалось 500 мусульманам. Это очень большой результат, учитывая, что в те времена ежегодно в хадж отправлялись всего 20-30 человек со всего союза.

Сегодня в мире широкое распространение получают концепции градостроительства High Tech City, Smart City, которые предполагают использование высоких технологий при строительстве городов. В Ташкенте также планируется построить такой массив на основе опыта Южной Кореи.Президент ознакомился с концепцией данного массива, побеседовал с южнокорейскими деловыми людьми.

© Commons.wikimedia/ Bekhruzbek Ochilov В Самарканде в апреле запустят двухэтажные автобусы

Мирзиёев также изучил проводимую в Ташкенте работу в рамках концепции "Безопасный город". Глава государства указал на необходимость тесного диалога с людьми, создания рабочих мест, борьбы против невежества через просвещение.

Здесь же состоялась беседа с представителями общественности Ташкента. Говорилось об укреплении мира и спокойствия в стране, обеспечении населения жильем и работой, поддержке женщин.