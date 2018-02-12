Панацея для фармации: как Узбекистану не остаться без лекарств

Из более чем шести тысяч сертифицированных в Узбекистане лекарств только четверть производится на территории страны

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Антон Курилкин. В Узбекистане только четверть лекарств на рынке собственного производства. Отечественные компании не хотят запускать новые производства, а научный потенциал страны размывается — а в это время зарубежные фармацевтические компании наращивают экспорт и вкладываются в собственные производства в Узбекистане.

Объем производства лекарств в Узбекистане растет: в прошлом году медпрепаратов выпустили на треть больше, чем в 2016. Появилось больше заводов — только за прошлый год 33 новых производств.

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Однако эти цифры меркнут на фоне неутешительной статистики. Из более чем шести тысяч сертифицированных в Узбекистане лекарств только четверть производится на территории страны, поэтому выпуск 76 новых видов препаратов в общем объем выглядит незначительным.

Тяжелая ситуация сложилась с медикаментами для лечения онкологических, гинекологических и стоматологических заболеваний — их в Узбекистане не производят и покрывать потребности приходится импортом. Всего же в Узбекистан ввозится 6824 вида лекарств.

При этом, как было отмечено на заседании с участием президента страны Шавката Мирзиёева, половину из этих лекарств можно изготавливать в Узбекистане — однако отечественные фармпроизводители не особо стремятся расширять и усложнять производство.

В семи свободных экономических зонах за девять месяцев не развернуто ни одного фармацевтического производства. Свалить вину за отсутствие на ученых тоже не получится — как заявил глава государства, предприниматели из этой сферы не интересуются новейшими разработками. Да и технических специалистов в отрасли не хватает.

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Все это приводит к тому, что люди не обеспечиваются лекарствами в необходимых объемах и государство начало задумываться о том, как уменьшить цены на препараты.

Отечественным производителями занимается созданное недавно Агентство по развитию фармацевтической отрасли — в его полномочия входит как стратегическое развитие отрасли, так и регулирование производства лекарств.

Параллельно облегчается доступ зарубежных компаний на узбекский рынок для удовлетворения спроса и снижения цен. Так, в ноябре прошлого года был подписан указ об упрощенном импорте социально важных лекарств. Если раньше зарубежные компании были ограничены тендерами и квотами, то теперь они могут ввозить в страну лекарства без экономических ограничений.

Согласно указу, место тендеров занял ежеквартальный анализ цен, который уже привел к тому, что у чрезмерно спекулирующих на медикаментах аптек начали отзывать лицензии. Первый такой случай произошел в Фергане в начале февраля.

Как рассказал Sputnik Узбекистан генеральный директор маркетингового агентства DSM Group, фарманалитик Сергей Шуляк, именно обеспеченность лекарствами стоит на первом месте.

"Главная цель — снабдить население лекарственными препаратами, высококачественными и по доступным ценам. Выпускать весь перечень и судить по этому как работает фармпромышленность не совсем правильно", — сказал он.

Как объяснил эксперт, иногда потребность в определенных препаратах — несколько сотен упаковок в год и их дешевле и проще ввозить, чем создавать собственное производство.

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"Должен быть баланс. Дело в том, что при фармпроизводстве есть понятие масштабирования производства. Выпуск малыми сериями, малыми партиями, может привести к завышенной цене", — подчеркнул Шуляк.

Упрощение импорта и некоторая либерализация рынка уже нашло отклик — на незанятую узбекскими производителями и бизнесменами нишу претендуют зарубежные компании.

Например, российские фармацевты собираются импортировать в Узбекистан в 2018 году лекарств на 60 миллионов долларов, а южнокорейские Dalim BioTech, Yuhan Corporation и Erae вложат в производства в стране 25 миллионов долларов.