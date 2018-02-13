21:33 13 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Флаг Евросоюза

Почему Европа уходит из Центральной Азии

© Flickr/ fdecomite
Аналитика
Получить короткую ссылку
76 0 0

Эксперты европейского информационно-аналитического центра "Европа - Центральная Азия" (EUCAM) рассуждают, какие меры позволят Евросоюзу укрепиться в странах ЦА

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Европейский союз не может предоставить странам Центральной Азии такие же инвестиции и экономическую помощь как Китай и Россия, поэтому должен бороться с влиянием этих стран "культурным" оружием и образованием, говорится в свежем сборнике аналитических статей европейского информационно-аналитического центра "Европа — Центральная Азия" (EUCAM).

Одиночество в Азии

Евросоюз чувствует себя одиноким в борьбе за права человека в Центральной Азии после победы Дональда Трампа на выборах в США. К тому же, принятая в 2017 году вторая стратегия ЕС по выстраиванию отношений со странами Центральной Азии, не содержит конкретного плана действий и не устанавливает какие-либо измеряемые показатели успеха, считает координатор EUCAM Йос Бунстра.

Вячеслав Холодков
© Foto: РИСИ
Холодков: Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем и Россией
Особенно печально выглядит новый документ ЕС на фоне программ России, Китая и США в регионе. Например, Соединенные Штаты взаимодействуют с центральноазиатскими странами в формате C5+1, Россия связана с республиками двусторонними договорами и через ЕАЭС и ОДКБ, а Китай активно инвестирует в развитие региона через инициативу "Один пояс — один путь".

Европейские эксперты задались вопросом — как же объединенной Европе стать в Центральной Азии амбициознее США, более вездесущей, чем Россия и более разносторонней в плане инвестиций, чем Китай?

Завоевать сердца критикой

По мнению экспертов, опрошенных EUCAM, механизмом влияния на Центральную Азию может стать культурный обмен и борьба за права человека, а продвижение толерантности и уважения к религиозной свободе способно развернуть жителей региона к Европе.

Однако конкретных мер по "продвижению толерантности" эксперты предложить не смогли — только еще раз подчеркнули, что Евросоюзу одиноко в данном вопросе.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
© Sputnik/ Александр Натрускин
Кортунов: Евросоюз — партнер сложный и не всегда приятный
Помочь с укреплением позиции Евросоюза могут и программы высшего и специального образования. В этом направлении Брюсселю удалось достичь определенного успеха — Казахстан присоединился к Болонскому процессу, Nazarbayev University активно сотрудничает с американскими и европейскими институтами, а университет КИМЭП присоединился к программам студенческого обмена Erasmus+.

Впрочем, студенты из Центральной Азии все равно предпочитают учиться в Китае и России (которая, кстати, точно так же как и Казахстан, присоединилась к Болонскому процессу, а часть российских университетов участвует в Erasmus+).

Укрепиться в ЦА Евросоюзу, по мнению экспертов, могут и курсы для трудовых мигрантов, которых в Европе научат вести бизнес и помогут им вернуться домой. В качестве удачного примера эксперты приводят страны Ближнего Востока и страны Тропической Африки.

Денег нет

Сотрудничество в сфере образования и поддержка малого бизнеса — единственное, что может предложить Европейский союз. Экономика не будет главной темой налаживания сотрудничества ЕС со странамм Центральной Азии, говорится в исследовании. Единственное, чем финансово может помочь Брюссель, — сгладить негативные последствия безработицы в Кыргызстане и Таджикистане.

Европе необходимо быть максимально реалистичной в своих амбициях и корректировать цели и ожидания, считают эксперты EUCAM.

Данный подход выглядит неконструктивным, прокомментировал Sputnik Узбекистан выкладки европейских исследователей профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Андрей Манойло.

"В отношении Центральной Азии такой подход не является конструктивным и у европейцев вряд ли что получится. Есть специфика региона, есть особенности его развития", — пояснил политолог.

По его словам, государства Центральной Азии нуждаются в первую очередь в инвестициях, а не консультативных услугах. Им нужны партнеры, которые могли бы вкладывать в развитие экономики реальные материальные ресурсы, уверен эксперт.

Подобные заявления ЕС отражают общий финансовый кризис в Европе, считает Манойло.

"У Европейского союза нет свободных денег, чтобы вкладывать их в Центральную Азию, этим и объясняется подобная осторожная политика", — добавил он.

Однако фактическое самоустранение ЕС из Центральной Азии не значит, что европейские компании не будут вкладывать в регион. Но все-таки признает эксперт, бизнес-гигантам из Старого Света будет очень сложно конкурировать в регионе с тем же Китаем.

Теги:
Евросоюз, Центральная Азия, Китай, Россия, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Конференция Налоги, прозрачность, развитие
    Налоговая среда

    В парламенте Азербайджана заявили, что налоговая нагрузка не должна расти, и объяснили, за счет чего может увеличиться сумма собираемых налогов.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    В шаге от пропасти

    За прошлый год в мире не удалось погасить ни один вооруженный конфликт, более того, напряжение продолжает расти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Мясо, архивное фото
    Неабхазский контрафакт

    Торгово-промышленная палата Абхазии опровергла информацию об изъятии в Томске партии мяса, произведенного в республике – каково происхождение товара?

  • Армянская АЭС
    А судьи кто?

    Замминистра энергетики Армении рассказал, что у Еревана и Евросоюза разные взгляды на безопасность Мецаморской АЭС, но решать будут не они.

  • Военный эксперт Иван Коновалов
    Хитрый ход

    Эксперт рассказал, с какой целью Латвия потратит более ста миллионов евро на покупку израильских противотанковых ракетных систем Spike.

  • Самогон с закуской, архивное фото
    Сахар, дрожжи и вода

    Зачем депутаты Сейма просят узаконить в Литве производство самогона и опыт каких европейских государств приводят в пример?

  • Глава Академии наук Молдовы Георгий Дука
    Шаткое кресло

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться должности – парламент готовится создать специальную комиссию.

  • Митинг в знак протеста против подписания договора по Rail Baltic
    Поезд в огне

    В Таллинне обсудят проблемный проект трансбалтийской железной дороги Rail Baltic – почему в нынешнем виде его одобряют не все политические силы?

  • Круглый стол
    Воевали за справедливость

    В преддверии 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана за круглым столом в Цхинвале ветераны той войны рассказали о нелегкой службе в далекой стране.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук - город-красавец посреди пустыни
Битва апельсинов в Италии
Цитрусовый бой: тысячи итальянцев устроили битву апельсинов
Узбекистан на пути в ВТО
Узбекистан на пути в ВТО

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054