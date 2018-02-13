Почему Европа уходит из Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Европейский союз не может предоставить странам Центральной Азии такие же инвестиции и экономическую помощь как Китай и Россия, поэтому должен бороться с влиянием этих стран "культурным" оружием и образованием, говорится в свежем сборнике аналитических статей европейского информационно-аналитического центра "Европа — Центральная Азия" (EUCAM).

Одиночество в Азии

Евросоюз чувствует себя одиноким в борьбе за права человека в Центральной Азии после победы Дональда Трампа на выборах в США. К тому же, принятая в 2017 году вторая стратегия ЕС по выстраиванию отношений со странами Центральной Азии, не содержит конкретного плана действий и не устанавливает какие-либо измеряемые показатели успеха, считает координатор EUCAM Йос Бунстра.

Особенно печально выглядит новый документ ЕС на фоне программ России, Китая и США в регионе. Например, Соединенные Штаты взаимодействуют с центральноазиатскими странами в формате C5+1, Россия связана с республиками двусторонними договорами и через ЕАЭС и ОДКБ, а Китай активно инвестирует в развитие региона через инициативу "Один пояс — один путь".

Европейские эксперты задались вопросом — как же объединенной Европе стать в Центральной Азии амбициознее США, более вездесущей, чем Россия и более разносторонней в плане инвестиций, чем Китай?

Завоевать сердца критикой

По мнению экспертов, опрошенных EUCAM, механизмом влияния на Центральную Азию может стать культурный обмен и борьба за права человека, а продвижение толерантности и уважения к религиозной свободе способно развернуть жителей региона к Европе.

Однако конкретных мер по "продвижению толерантности" эксперты предложить не смогли — только еще раз подчеркнули, что Евросоюзу одиноко в данном вопросе.

Помочь с укреплением позиции Евросоюза могут и программы высшего и специального образования. В этом направлении Брюсселю удалось достичь определенного успеха — Казахстан присоединился к Болонскому процессу, Nazarbayev University активно сотрудничает с американскими и европейскими институтами, а университет КИМЭП присоединился к программам студенческого обмена Erasmus+.

Впрочем, студенты из Центральной Азии все равно предпочитают учиться в Китае и России (которая, кстати, точно так же как и Казахстан, присоединилась к Болонскому процессу, а часть российских университетов участвует в Erasmus+).

Укрепиться в ЦА Евросоюзу, по мнению экспертов, могут и курсы для трудовых мигрантов, которых в Европе научат вести бизнес и помогут им вернуться домой. В качестве удачного примера эксперты приводят страны Ближнего Востока и страны Тропической Африки.

Денег нет

Сотрудничество в сфере образования и поддержка малого бизнеса — единственное, что может предложить Европейский союз. Экономика не будет главной темой налаживания сотрудничества ЕС со странамм Центральной Азии, говорится в исследовании. Единственное, чем финансово может помочь Брюссель, — сгладить негативные последствия безработицы в Кыргызстане и Таджикистане.

Европе необходимо быть максимально реалистичной в своих амбициях и корректировать цели и ожидания, считают эксперты EUCAM.

Данный подход выглядит неконструктивным, прокомментировал Sputnik Узбекистан выкладки европейских исследователей профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Андрей Манойло.

"В отношении Центральной Азии такой подход не является конструктивным и у европейцев вряд ли что получится. Есть специфика региона, есть особенности его развития", — пояснил политолог.

По его словам, государства Центральной Азии нуждаются в первую очередь в инвестициях, а не консультативных услугах. Им нужны партнеры, которые могли бы вкладывать в развитие экономики реальные материальные ресурсы, уверен эксперт.

Подобные заявления ЕС отражают общий финансовый кризис в Европе, считает Манойло.

"У Европейского союза нет свободных денег, чтобы вкладывать их в Центральную Азию, этим и объясняется подобная осторожная политика", — добавил он.

Однако фактическое самоустранение ЕС из Центральной Азии не значит, что европейские компании не будут вкладывать в регион. Но все-таки признает эксперт, бизнес-гигантам из Старого Света будет очень сложно конкурировать в регионе с тем же Китаем.