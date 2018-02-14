Сирийский кризис: трудное урегулирование

Активные боевые действия сейчас продолжаются в сирийских провинциях Идлиб, Дамаск (Восточная Гута), Дейр эз-Зор, Дераа и Латакия (северная часть). Несмотря на постепенное продвижение сирийской армии при поддержке Военно-космических сил России и проиранских вооруженных формирований радикалы-исламисты постоянно контратакуют.
Наиболее активны сейчас вооруженные формирования "Тахрир аш-Шам"* (ранее — "Джебхат ан-Нусра"*). Данная группировка представляет основную угрозу для сирийцев, но это почему то не хотят замечать не только в Эр-Рияде, но и в Вашингтоне и Анкаре. Более того, ей продолжают оказывать серьезную помощь, в том числе путем поставок современного оружия и боеприпасов. (Следствием чего, в частности, стало уничтожение над провинцией Идлиб российского штурмовика Су-25).
По этому поводу возникают следующие вопросы. Во-первых, какое право имеют США, которые не имеют официального приглашения от правительства Сирийской Арабской Республики (САР), устанавливать в Сирии некие линии предотвращения конфликтов?
Во-вторых, почему вместо борьбы с ИГ*, чьи позиции сейчас в провинции Дейр эз-Зор вновь усиливаются, вооруженные силы США борются с проправительственными вооруженными формированиями за контроль над территорией, которая богата запасами нефти?
В-третьих, какие цели в провинции Дейр эз-Зор преследуют "Силы демократической Сирии", в основном представленные сирийскими курдами? На этой территории курды никогда в существенном количестве не проживали.
Турция, Россия, Иран
Сирийские курды стойко держат свои позиции и постоянно контратакуют. Тем не менее, отчетливо понятно, что в Сирии Турция, как и США, больше думает о реализации собственных национальных интересов. А основная задача Анкары сейчас состоит в том, чтобы не дать сирийским курдам создать на севере САР независимое государство. Именно поэтому турецкая армия начала в сирийском кантоне, где никогда не было радикалов-исламистов ИГ*, военную операцию "Оливковая ветвь". И следующую свою цель турецкое руководство видит в установлении контроля над Манбиджем — чтобы лишить сирийских курдов организованного сопротивления западнее реки Евфрат.
Частично реализовать эти планы Анкара может только при взаимодействии с Москвой и Тегераном в рамках астанинского формата. Поэтому указанный формат урегулирования будет сохранен, подтверждением чему служит подготовка к проведению в Стамбуле саммита России, Турции и Ирана. Проведение этого саммита инициировал Реджеп Эрдоган.
США, Израиль, Саудовская Аравия
Американцы, со своей стороны, озабочены сохранением в Сирии своего военного присутствия. Цель этого очевидна: либо отстранение от власти неугодного им президента Башара Асада, либо отделение от САР восточных и северо-восточных территорий путем создания там де-факто независимых государственных образований. Но это противоречит национальным интересам не только Дамаска, Москвы и Тегерана, но и Анкары.
Интерес представляет и позиция Израиля, который чрезмерно обеспокоен усилением иранского влияния на юге Сирии. Его авиационные и ракетные удары по САР является незаконными, и они значительно превышают масштаб той угрозы, которую ИРИ способна там создать. Своими действиями по разрушению "ядерной сделки" с Ираном Вашингтон фактически подталкивает Тель-Авив к продолжению такой деятельности, что вынуждает Москву рассмотреть вопрос о расширении системы противовоздушной обороны на Дамаск и южные районы страны. Одновременно Россия окажет давление на Иран по недопущению провокационных полетов его беспилотных летательных аппаратов над израильской территорией.
Конечно, сейчас в Сирии никто из внешних игроков не готов к большой войне, но стремится сохранить там свое присутствие. Причем США, Франция, Великобритания и Саудовская Аравия пытаются блокировать переговорный процесс по урегулированию сирийского кризиса и максимально затруднить диалог в рамках треугольника Россия — Иран — Турция.
Сочи, Астана, Женева
Конституционный совет по Сирии, решение о создании которого было принято на Конгрессе в Сочи, будет включать не более 50 человек. Об этом заявил специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, которому поручено сформировать комиссию. Он намерен провести консультации с широким кругом игроков, включая представителей сирийской оппозиции. По итогам дискуссий он подготовит "список из 45-50 членов" и объявит об этом в Женеве.
Очевидно, что сейчас именно Россия является в Сирии ключевым игроком. И это не является случайным, так как Москва заинтересована в осуществлении общесирийского диалога, что невозможно без разрешения курдской проблемы. Другой вопрос, что сейчас приходится одновременно добиваться локальных перемирий с помощью Центра по примирению враждующих сторон и помогать сирийской национальной армии в борьбе с радикалами-исламистами. Как следствие, будет продолжен процесс урегулирования сирийского кризиса в рамках астанинского формата, при этом постепенно будет расширяться круг обсуждаемых вопросов: от разрешения конкретных военных вопросов, в частности, по зонам деэскалации Идлиб, Восточная Гута и, возможно, Африн, до обсуждения устройства Сирии после стабилизации внутриполитической ситуации.
Не нужно недооценивать и роль Ирана, который имеет там значительное военное присутствие за счет не столько советников Корпуса стражей исламской революции, сколько вооруженных отрядов ливанской и сирийской "Хезболлы", афганских хазарейцев и иракских шиитов. Конечно, интересы Москвы и Тегерана в САР полностью не совпадают. В частности, Исламская Республика Иран хотела бы и далее использовать сирийскую территорию для транзита военных грузов для ливанского движение "Хезболла", создавать военную угрозу Израилю на Голанских высотах и обеспечивать безусловное сохранение власти президента Башара Асада. Но это ведет к втягиваю САР в ирано-израильское противостояние.
Диалог и восстановление экономики
Для этого нужно сохранить астанинский формат переговоров на основе диалога между Россией, Турцией и Ираном, не отказываясь одновременно от женевского формата переговоров, так как пока только этот формат признан с международной точки зрения. Следовательно, его нужно поддерживать до полной стабилизации ситуации в Сирии.
Процесс урегулирования сирийского кризиса должен сопровождаться возрождением национальной экономики, которой нанесен ущерб в размере не менее 200 млрд долл. Это требует чрезвычайно крупных иностранных инвестиций. Но под давлением Вашингтона страны Запада отказываются их предоставлять, увязывая эту проблему с необходимостью отставки президента Башара Асада. ОАЭ и Катар могли бы инвестировать процесс восстановления сирийской экономики, но и они могут выдвинуть неприемлемые для Дамаска политические условия.
*- террористические организации, которые запрещены в России и ряде других стран мира.