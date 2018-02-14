Какую музыку послушать в романтический вечер

День св. Валентина - праздник любви, а разве можно обойтись без музыки в романтический вечер? Представляем топ-10 рок-баллад, которые сделают ваше 14 февраля запоминающимся

Музыка, как известно, — это универсальный язык любви. Она все объяснит вашей второй половинке, даже если у вас внезапно "пропали" слова. Sputnik Молдова собрал 10 рок-композиций, без которых вечер 14 февраля не будет романтическим.

1. Angie, The Rolling Stone

2.Love Hurts, Nazareth

3. Still Loving You? Scorpions

4. Always, Bon Jovi

5. Love Bites, Def Leppard

6. "Rainbow Eyes", Rainbow

7. Gyöngyhajú lány (Девушка с жемчужными волосами)? Оmega (Венгрия)

8. Don't Cry, Guns N' Roses

9. Wasting Love, Iron Maiden

10.Ария