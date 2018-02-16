Как Узбекистан стал корейскими воротами в Центральную Азию

Корреспонденты Sputnik разбирались, зачем корейский вице-премьер прибыл в Узбекистан в разгар Олимпийских игр в Пхенчхане и всего спустя около трех месяцев с исторического визита Мирзиёева в Корею

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В середине этой недели Узбекистан с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Донг Ён.

Южнокорейский чиновник провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, а также совместно с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым запустил новую инициативу — первое Узбекско-Корейское заседание по вопросам экономического сотрудничества.

Корреспонденты Sputnik разбирались, зачем корейский вице-премьер прибыл в Узбекистан в разгар Олимпийских игр в Пхенчхане и всего спустя около трех месяцев с исторического визита Мирзиёева в Корею.

От документов к практике

В ходе визита южнокорейского гостя в Узбекистан стороны не подписали никаких судьбоносных документов для двусторонних отношений. Среди озвученных договоренностей — меморандумы о взаимопонимании по строительству Национального комплексного медицинского центра в Ташкенте, а также протокол первого Узбекско-Корейского заседания по экономическому сотрудничеству.

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Видимо все, что можно и нужно было подписывать, вобрал в себя прошлогодний ноябрьский визит Мирзиёева, в ходе которого страны заключили свыше 60 договоров и соглашений более чем на 10 миллиардов долларов. Именно в этом и заключалась главная задача южнокорейского премьера — перевести реализацию всех этих бумажных договоренностей в практическую плоскость. Ранее с этим были определенные проблемы.

Во времена Каримова страны также заключали соглашения на серьезные суммы в миллиардах долларов, но затем многие проекты просто пробуксовывали и оставались на бумаге долгое время. Простой пример — договоренности о строительстве корейской стороной суперсовременного детского медицинского центра в столице были достигнуты в далеком 2012 году. И только сейчас стороны практически утрясли все моменты и, возможно, в этом году начнут практические работы по его возведению.

Неслучайно сам Ким Донг Ён емко охарактеризовал цель своего визита как возможность придать практическое наполнение развитию двусторонний отношений.

"На встрече с президентом мы обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе его ноябрьского визита, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Шавкат Мирзиёев выдвинул несколько конструктивных предложений, осуществление которых выведет наше сотрудничество на качественно новый уровень и создаст еще более комфортные условия для корейского бизнеса в Узбекистане", — отметил вице-премьер.

Повестка дня

Для перевода договоренностей "с неба на землю" страны учредили новую переговорную площадку — Узбекско-Корейское заседание по экономическому сотрудничеству. Первая встреча в ее рамках действительно была полезной — партнеры открыто поговорили о проблемах во взаимоотношениях, договорились о путях разрешения некоторых чувствительных вопросов.

Узбекистан, например, предложил расширить поставки своей плодоовощной продукции в Корею. Сегодня ее экспорт ограничивают высокие таможенные пошлины. При этом корейцы еще и запретили поставки некоторых узбекских фруктов из-за найденных в них вредителей.

Sputnik / Екатерина Штукина Арипов: Корея — стратегический партнер Узбекистана

В ходе заседания стороны пришли к общему видению по решению этих проблем. Так, например, снизить таможенные пошлины позволит подписание странами преференциального торгового соглашения или создание зоны свободной торговли. Уже в конце февраля или начале марта будет проведено первое заседание рабочей группы по этому направлению.

Что касается запретов, то узбекская сторона не только заявила, что сейчас осуществляет переформатирование своей карантинной инфраструктуры, но и предложила южнокорейцам поучаствовать в этом процессе своим опытом и финансами.

Делегации двух стран также детально обсудили вопросы реализации проектов, которые будут финансироваться в 2018–2020 годах за счет займов Фонда экономического сотрудничества и развития на общую сумму 500 миллионов долларов. Среди них — уже названый выше детский медцентр, узбекско-корейский бизнес-центр, открытие Дома корейской культуры и искусства в Узбекистане и другие.

Пожалуй, один из самых важных для Узбекистана моментов — помощь Южной Кореи во вступлении в ряды Всемирной торговой организации. Поэтому стороны в ходе визита договорились о том, что в ближайшее время будет создан и проведет свое первое заседание специальный Консультативный совет. Среди его первых задач — оценка влияния вступления в ВТО на аграрный сектор страны, который сегодня является одним из ключевых для национальной экономики.

Другое интересное направление для сотрудничества — текстильная отрасль. В стране уже работают десятки крупных комплексов с участием южнокорейского капитала, которые занимаются производством тканей, пряжи и широкого спектра одежды. Тем не менее дальнейшему развитию сотрудничества мешало отсутствие прорывных решений, в частности, разработок новых видов тканей и красок.

Пресс-служба Узбекенгилсаноат Узбекистан и Корея запустят в сентябре еще один текстильный технопарк

Теперь этим займется новый узбекско-корейский текстильный технопарк, который запустят в начале сентября в Ташкенте. Среди основных его задач — организация передачи и внедрения на узбекских предприятиях современных южнокорейских инноваций, проведение совместных исследовательских работ в области материаловедения, красильно-отделочных производств, дизайна тканей и одежды.

Узбекские представители также активно обсуждали с партнерами привлечение займов у корейских кредитно-финансовых структур под строительство завода GTL в Кашкадарьинской области, а также на реализацию других проектов в нефтегазовой и химической отраслях.

Главная новость

Главной новостью прошедших в Ташкенте переговоров стал предстоящий визит главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Узбекистан. Однако, как пояснил Sputnik советник посла Республики Корея в Узбекистане Ким Дже У, сейчас пока сложно назвать точную дату визита и повестку дня предстоящих переговоров.

"Мы сейчас активно работаем в этом направлении и готовим обширную программу для визита", — сказал он.

Тем не менее в кулуарах заседания представители делегаций делали предположения, что визит может состояться до конца 2018 года.

Тихой сапой

Многие участники заседания отмечали, что Узбекистан своими действиями оставил далеко позади другие страны Центральной Азии в привлечении южнокорейских инвестиций и в общем объеме стратегического партнерства с этой страной.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Будем дружить запчастями: товарооборот Узбекистана и Кореи вырос на треть

Сегодня на республику приходится свыше 50% всего товарооборота Южной Кореи со странами региона. В прошлом году объемы двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Южной Кореей достигли 1,2 миллиарда долларов, и уже в ближайшие годы он может быть увеличен до 2 миллиардов долларов.

Южная Корея имеет все шансы стать одним из ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана. Ей, конечно, будет сложно угнаться за Россией и Казахстаном, которые имеют не только давние экономические, но и духовные, культурно-гуманитарные связи. И, скорее всего, они и на это не претендуют. Их стратегическая задача — подвинуть позиции Китая в регионе, который уже начал активную экономическую экспансию.

© Flickr/ Allan Grey В Ташкенте первым "безвизовым" туристам из Кореи и Японии вручили подарки

И здесь у них есть все шансы. Китай со своей экономической мощью и мягкой силой пугает власти центральноазиатских республик, которые боятся попасть в кредитный плен Поднебесной. Поэтому южнокорейцы, с их ментальностью и практическим подходом к делам, выглядят более сговорчивыми и интересным партнером для государств региона, в том числе в качестве баланса против влияния Китая.

Тот же Узбекистан реализовал стратегические проекты — строительство Устюртского газохимического комплекса, создание интермодального хаба "Навои" и ряд других именно с привлечением корейских инвестиций.

В общем, две страны имеют общие интересы и схожее понимание совместного будущего. Узбекистану нужны корейские инновации и инвестиции, Южной Корее — стратегический партнер в Центральной Азии, который не только станет воротами в регионе, но и поставщиков трудовых и материальных ресурсов.