22:03 16 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Врач за работой

Сагдуллаев: в Афганистане приходилось оперировать даже душманов

© Flickr/ Kenny Holston
Аналитика
Получить короткую ссылку
36 0 0

Военный врач рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан сколько жизней он спас за время своей службы в Афганистане

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В эти дни многие страны СНГ отмечают очередную 29-ю годовщину вывода из Афганистана советских войск.

Корреспондент Sputnik Узбекистан в рамках мероприятия, посвященного встрече поколений "Афганистан: люди и судьбы", пообщался с одним из участников военных событий тех лет, военным врачом, который руководил в то время полевым госпиталем, Хайруллой Сагдуллаевым.

МИД Узбекистана
© Flickr
Конференция по Афганистану пройдет в Ташкенте 26-27 марта
Данное мероприятие было организовано Российским центром науки и культуры в Ташкенте.

За время своей службы в Афганистане Сагдуллаев спас немало жизней на операционном столе.

"Я родился в Ташкенте, учился в обычной средней школе. Родители — медики… Дома у нас были книги или о разведчиках-фронтовиках, или о медиках. Некуда было деваться от этого", — начал свой рассказ Хайрулло Лутфуллаевич.

Так получилось, что по стопам отца будущий военный врач поступил в Ташкентский медицинский институт, потому что решил стать хирургом. Потом поступил в аспирантуру, но тут ему предложили отдать долг Родине, отслужить в вооруженных силах, причем как специалисту в своем деле.

"Я попал в Туркмению, это был 1977 год. Потом в 79-ом мы первыми зашли в Афганистан", — вспоминает доктор.

Встреча Абдулазиза Камилова с Хасаном Роухани
© МИД Узбекистана
Иран поддержал Узбекистан в проведении конференции по афганской проблеме
Он уже был полевым хирургом и заведовал целым полевым госпиталем. Вышло так, рассказывает Сагдуллаев, что ему пришлось оперировать душмана. Причем руководство запретило ему делать это. Однако Сагдуллаев, дававший клятву Гиппократа, не смог оставить человека умирать, даже врага, и сделал все, что требовалось от него как врача.

"На четвертый день после операции приходит ко мне генерал и говорит, что тот, кого я прооперировал, на самом деле оказался не душманом, а нашим человеком, работавшим в тылу врага под прикрытием. При этом я узнаю, что на меня уже готовили бумагу, чтобы наказать за помощь врагу. Особист мне так и сказал: Ну, Сагдуллаев, тебе повезло! В рубашке родился", — рассказал врач.

Тут к нашей беседе присоединился председатель Объединения воинов-интернационалистов Узбекистана "Ветеран" Талъат Мурадов. По его словам, это не самый геройский поступок, который совершил во время афганской войны Хайрулло Сагдуллаев. Взяв инициативу в свои руки, он поведал о настоящем геройском поступке врача.

Города Мира. Ташкент
© Sputnik/ Валерий Мельников
Узбекско-афганская комиссия по безопасности провела первое заседание
"Конечно, он скромничает. Во время его пребывания в Афгане был один уникальный случай. В операционную привезли тяжело раненного бойца, получившего увечье от гранатомета. Снаряд вошел между ребрами, но не взорвался. Весь госпиталь разбежался, потому что застрявшая в груди граната могла рвануть в любой момент. Именно Сагдуллаев отважился спасти этого солдата, сам провел операцию, вытащил неразорвавшийся снаряд и подарил человеку жизнь", — сказал Мурадов.

К сожалению, как подытожил руководитель объединения, геройский поступок Хайрулло Лутфуллаевича так и остался в тени, а слава досталась другим. Но несмотря на это народ знает своих героев, и это очень важно, заключил рассказчик.

Теги:
врачи, интервью, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Города Мира. Ташкент
    Новое посольство

    В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Офис банка ABLV
    Ваша карта бита!

    Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?

  • Электрическое подключение, архивное фото
    Отключите нас, пожалуйста!

    Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.

  • Выборы в Кишиневе
    Городское безвластие

    Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, в отношении которого идет судебное разбирательство, официально объявил об отставке – когда выборы нового градоначальника?

  • Граница между Эстонией и Россией
    Помогите с забором!

    Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Города Мира. Ташкент
    Новое посольство

    В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Владимир Машков на съемках фильма Медное солнце
Московский режиссер нашел "Медное солнце" в Хиве
Мужчина пытается приободрить огромного медведя после трудного рабочего дня
В ласке нуждается даже медведь: мужчина обнимает уставшего зверя
Сувениры из Узбекистана
От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054