Сагдуллаев: в Афганистане приходилось оперировать даже душманов

Военный врач рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан сколько жизней он спас за время своей службы в Афганистане

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В эти дни многие страны СНГ отмечают очередную 29-ю годовщину вывода из Афганистана советских войск.

Корреспондент Sputnik Узбекистан в рамках мероприятия, посвященного встрече поколений "Афганистан: люди и судьбы", пообщался с одним из участников военных событий тех лет, военным врачом, который руководил в то время полевым госпиталем, Хайруллой Сагдуллаевым.

Данное мероприятие было организовано Российским центром науки и культуры в Ташкенте.

За время своей службы в Афганистане Сагдуллаев спас немало жизней на операционном столе.

"Я родился в Ташкенте, учился в обычной средней школе. Родители — медики… Дома у нас были книги или о разведчиках-фронтовиках, или о медиках. Некуда было деваться от этого", — начал свой рассказ Хайрулло Лутфуллаевич.

Так получилось, что по стопам отца будущий военный врач поступил в Ташкентский медицинский институт, потому что решил стать хирургом. Потом поступил в аспирантуру, но тут ему предложили отдать долг Родине, отслужить в вооруженных силах, причем как специалисту в своем деле.

"Я попал в Туркмению, это был 1977 год. Потом в 79-ом мы первыми зашли в Афганистан", — вспоминает доктор.

Он уже был полевым хирургом и заведовал целым полевым госпиталем. Вышло так, рассказывает Сагдуллаев, что ему пришлось оперировать душмана. Причем руководство запретило ему делать это. Однако Сагдуллаев, дававший клятву Гиппократа, не смог оставить человека умирать, даже врага, и сделал все, что требовалось от него как врача.

"На четвертый день после операции приходит ко мне генерал и говорит, что тот, кого я прооперировал, на самом деле оказался не душманом, а нашим человеком, работавшим в тылу врага под прикрытием. При этом я узнаю, что на меня уже готовили бумагу, чтобы наказать за помощь врагу. Особист мне так и сказал: Ну, Сагдуллаев, тебе повезло! В рубашке родился", — рассказал врач.

Тут к нашей беседе присоединился председатель Объединения воинов-интернационалистов Узбекистана "Ветеран" Талъат Мурадов. По его словам, это не самый геройский поступок, который совершил во время афганской войны Хайрулло Сагдуллаев. Взяв инициативу в свои руки, он поведал о настоящем геройском поступке врача.

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"Конечно, он скромничает. Во время его пребывания в Афгане был один уникальный случай. В операционную привезли тяжело раненного бойца, получившего увечье от гранатомета. Снаряд вошел между ребрами, но не взорвался. Весь госпиталь разбежался, потому что застрявшая в груди граната могла рвануть в любой момент. Именно Сагдуллаев отважился спасти этого солдата, сам провел операцию, вытащил неразорвавшийся снаряд и подарил человеку жизнь", — сказал Мурадов.

К сожалению, как подытожил руководитель объединения, геройский поступок Хайрулло Лутфуллаевича так и остался в тени, а слава досталась другим. Но несмотря на это народ знает своих героев, и это очень важно, заключил рассказчик.