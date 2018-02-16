Сагдуллаев: в Афганистане приходилось оперировать даже душманов

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В эти дни многие страны СНГ отмечают очередную 29-ю годовщину вывода из Афганистана советских войск.
Корреспондент Sputnik Узбекистан в рамках мероприятия, посвященного встрече поколений "Афганистан: люди и судьбы", пообщался с одним из участников военных событий тех лет, военным врачом, который руководил в то время полевым госпиталем, Хайруллой Сагдуллаевым.
За время своей службы в Афганистане Сагдуллаев спас немало жизней на операционном столе.
"Я родился в Ташкенте, учился в обычной средней школе. Родители — медики… Дома у нас были книги или о разведчиках-фронтовиках, или о медиках. Некуда было деваться от этого", — начал свой рассказ Хайрулло Лутфуллаевич.
Так получилось, что по стопам отца будущий военный врач поступил в Ташкентский медицинский институт, потому что решил стать хирургом. Потом поступил в аспирантуру, но тут ему предложили отдать долг Родине, отслужить в вооруженных силах, причем как специалисту в своем деле.
"Я попал в Туркмению, это был 1977 год. Потом в 79-ом мы первыми зашли в Афганистан", — вспоминает доктор.
"На четвертый день после операции приходит ко мне генерал и говорит, что тот, кого я прооперировал, на самом деле оказался не душманом, а нашим человеком, работавшим в тылу врага под прикрытием. При этом я узнаю, что на меня уже готовили бумагу, чтобы наказать за помощь врагу. Особист мне так и сказал: Ну, Сагдуллаев, тебе повезло! В рубашке родился", — рассказал врач.
Тут к нашей беседе присоединился председатель Объединения воинов-интернационалистов Узбекистана "Ветеран" Талъат Мурадов. По его словам, это не самый геройский поступок, который совершил во время афганской войны Хайрулло Сагдуллаев. Взяв инициативу в свои руки, он поведал о настоящем геройском поступке врача.
К сожалению, как подытожил руководитель объединения, геройский поступок Хайрулло Лутфуллаевича так и остался в тени, а слава досталась другим. Но несмотря на это народ знает своих героев, и это очень важно, заключил рассказчик.