Слабое звено Центральной Азии: откуда ждать ИГ в регионе

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Остатки отрядов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России и ряде стран), разбитых в Сирии и Ираке, перемещаются в Афганистан — об этом заявляют российский МИД и ОДКБ. Китай строит на своих восточных границах новую "Великую стену" для защиты от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма.
Одно из направлений дальнейшего продвижения отрядов и эмиссаров ИГ из Афганистана — страны Центральной Азии. Через какое государство ринутся террористы в этот регион и как это отразится на безопасности других стран, разбирался Sputnik Узбекистан.
На пути всемирного халифата
Уже сейчас спецслужбам стран региона удается выявлять и нейтрализовывать террористов — например, МВД Таджикистана в 2017 году предотвратило 16 терактов на территории страны.
На одном лишь Афганистане ИГ останавливаться не намерено, ведь, как заявляют идеологи и основатели этой группировки, их цель — построение всемирного "халифата". Вариантов продвижения из Афганистана у них немного: пограничные Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Расположенные севернее Казахстан и Кыргызстан, которым повезло не иметь общей границы с беспокойным Афганистаном, для боевиков, скорее, источник кадров.
Границы и договоры
В самом выигрышном положении находится Узбекистан: граница с Афганистаном больше похожа на крепостные укрепления, чем на "нейтральную полосу". Перейти на сторону соседней страны можно только через единственный мост Хайрабад.
Узбекская армия к тому же является сильнейшей в регионе. Сейчас страна занялась перевооружением войск — заключен договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией, рассматривается возможность закупки современных бронетранспортеров в Казахстане, начата разработка законодательства для создания собственного военно-промышленного комплекса.
К тому же между Ташкентом и Москвой заключен договор о стратегическом союзничестве — и, в случае эскалации ситуации в стране, российская армия сможет прийти на помощь.
Однако в республике размещены российские войска — 201-я военная база. К тому же Таджикистан — полноправный член ОДКБ, а это значит, что своевременно прибыть на помощь в случае крупного вторжения или обострения ситуации смогут подразделения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Поэтому изначальная "привлекательность" Таджикистана как цели для вторжения оказывается призрачной.
Сложнее всего обстоит дело с Туркменистаном.
Согласно отчету The Military Balance — 2017, вооруженные силы страны находятся не в лучшем состоянии из-за слабой подготовки личного состава, плохого снаряжения и сохраняющейся советской доктрины ведения боевых действий.
По неофициальным данным, из Туркменистана в ИГ уехало несколько сотен человек, а в стране периодически предотвращаются теракты, которые готовят сторонники радикальных исламистских идей.
Туркменистан привлекает исламистов еще и своим выгодным географическим положением, имея границы с Ираном, Узбекистаном и Казахстаном. Для Тегерана, давнего врага ИГ, появление еще одного фронта значительно осложнит стратегическую ситуацию. У Казахстана и Узбекистана в случае обострения ситуации на этом направлении появится новая "точка соприкосновения" с очагом нестабильности, что потребует напряжения сил.
С учетом этих внутренних и внешних факторов
В итоге же слабая армия, упавший уровень жизни населения, отсутствие военных союзников и выгодное стратегическое расположение делают именно из Туркменистана слабое звено Центральной Азии, и сейчас Ашхабаду придется приложить немало сил и ресурсов для укрепления собственной безопасности.