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Флаг радикальной исламистской организации ИГИЛ

Слабое звено Центральной Азии: откуда ждать ИГ в регионе

© Sputnik/ Андрей Стенин
Аналитика
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Одно из направлений дальнейшего продвижения отрядов и эмиссаров ИГ из Афганистана — страны Центральной Азии. Через какое государство ринутся террористы в этот регион и как это отразится на безопасности других стран, разбирался Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Остатки отрядов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России и ряде стран), разбитых в Сирии и Ираке, перемещаются в Афганистан — об этом заявляют российский МИД и ОДКБ. Китай строит на своих восточных границах новую "Великую стену" для защиты от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма.

Одно из направлений дальнейшего продвижения отрядов и эмиссаров ИГ из Афганистана — страны Центральной Азии. Через какое государство ринутся террористы в этот регион и как это отразится на безопасности других стран, разбирался Sputnik Узбекистан.

На пути всемирного халифата

Уже сейчас спецслужбам стран региона удается выявлять и нейтрализовывать террористов — например, МВД Таджикистана в 2017 году предотвратило 16 терактов на территории страны.

Мужчина держит наручники
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Кроме того, таджикистанские правоохранители передали оперативную информацию коллегам из России, Китая, Узбекистана, Казахстана и Украины. На ее основе спецслужбы стран-партнеров предотвратили десять терактов. Помимо борьбы с врагом внутренним, странам Центральной Азии приходится укреплять границы и усиливать мощь национальных армий — как показал опыт Ирака и Сирии, сегодня экстремистские организации пытаются добиться своего не только руками одиночек-смертников, но и полноценными боевыми отрядами с бронетехникой, артиллерией и квазиавиацией из дронов.

На одном лишь Афганистане ИГ останавливаться не намерено, ведь, как заявляют идеологи и основатели этой группировки, их цель — построение всемирного "халифата". Вариантов продвижения из Афганистана у них немного: пограничные Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Расположенные севернее Казахстан и Кыргызстан, которым повезло не иметь общей границы с беспокойным Афганистаном, для боевиков, скорее, источник кадров.

Границы и договоры

В самом выигрышном положении находится Узбекистан: граница с Афганистаном больше похожа на крепостные укрепления, чем на "нейтральную полосу". Перейти на сторону соседней страны можно только через единственный мост Хайрабад.

Узбекская армия к тому же является сильнейшей в регионе. Сейчас страна занялась перевооружением войск — заключен договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией, рассматривается возможность закупки современных бронетранспортеров в Казахстане, начата разработка законодательства для создания собственного военно-промышленного комплекса.

К тому же между Ташкентом и Москвой заключен договор о стратегическом союзничестве — и, в случае эскалации ситуации в стране, российская армия сможет прийти на помощь.

Демонстранты с флагом ИГ. Архивное фото
© AFP 2018/ TAUSEEF MUSTAFA
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Сложнее ситуация в Таджикистане: армия этой республики значительно слабее, граница с Афганистаном гораздо более протяженная, а укреплений на ней меньше. Зачастую именно Таджикистан называется самой перспективной целью "Талибана" и ИГ.

Однако в республике размещены российские войска — 201-я военная база. К тому же Таджикистан — полноправный член ОДКБ, а это значит, что своевременно прибыть на помощь в случае крупного вторжения или обострения ситуации смогут подразделения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Поэтому изначальная "привлекательность" Таджикистана как цели для вторжения оказывается призрачной.

Сложнее всего обстоит дело с Туркменистаном.

Согласно отчету The Military Balance — 2017, вооруженные силы страны находятся не в лучшем состоянии из-за слабой подготовки личного состава, плохого снаряжения и сохраняющейся советской доктрины ведения боевых действий.

По неофициальным данным, из Туркменистана в ИГ уехало несколько сотен человек, а в стране периодически предотвращаются теракты, которые готовят сторонники радикальных исламистских идей.

Задержанный на заседании суда
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Из-за закрытости официального Ашхабада в СМИ появляется крайне мало подтвержденной информации о ситуации внутри страны, однако падение цен на энергоносители и последовавшая отмена социальных льгот косвенно указывают на падение уровня жизни.

Туркменистан привлекает исламистов еще и своим выгодным географическим положением, имея границы с Ираном, Узбекистаном и Казахстаном. Для Тегерана, давнего врага ИГ, появление еще одного фронта значительно осложнит стратегическую ситуацию. У Казахстана и Узбекистана в случае обострения ситуации на этом направлении появится новая "точка соприкосновения" с очагом нестабильности, что потребует напряжения сил.

С учетом этих внутренних и внешних факторов

В итоге же слабая армия, упавший уровень жизни населения, отсутствие военных союзников и выгодное стратегическое расположение делают именно из Туркменистана слабое звено Центральной Азии, и сейчас Ашхабаду придется приложить немало сил и ресурсов для укрепления собственной безопасности.

Теги:
ИГИЛ, Центральная Азия, Терроризм



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