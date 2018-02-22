Авиабаза США превратила часть Португалии в "раковый остров"?

Деятельность американской базы ВВС Лажеш на Азорских островах (Португалия) стала объектом расследования. Люди, живущие вокруг нее, страдают раковыми заболеваниями, как предполагается, из-за загрязнения окружающей среды местной американской военной базой

Жители острова Терсейра на Азорских островах все больше обеспокоены участившимися случаями заболевания раком. Страдающих онкологическими заболеваниями здесь значительно больше, чем среди жителей других островов северо-атлантического архипелага.

Эти болезни, как полагают авторы расследования RUPTLY — видеоагентства, входящего в состав телевизионной компании RT, вызваны многолетним использованием американскими военными островов в качестве авиабазы.

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Местные жители заподозрили, что на базе "не только заправляют самолеты" и что эпидемия раковых заболеваний вызвана выбросами в окружающую среду с местной американской военной базы. Организованное ими частное исследование почвы и воды показало ошеломляющие результаты. "Райский остров" оказался свалкой радиоактивных отходов.

Как рассказал Норберто Мессиаш, профессор Университета Азорских островов, за последние несколько лет найдено немало опасных примеров загрязнения почв и водоносных горизонтов острова. Он связывает эти случаи с деятельностью американской авиабазы. Происхождение большинства загрязнений оттуда — крупные разливы топлива, тайные свалки оружия. В доказательство Мессиаш показывает найденные образцы горных пород со следами загрязнений.

Мессиаш вместе с другими сотрудниками Департамента психиатрической помощи и геронтологии университета исследует влияние авиабазы ​​Лажеш на здоровье местных жителей, чтобы установить, есть ли связь между загрязнением почв и ростом заболеваемости раком.

Бывший сотрудник американской базы на Терсейре Орландо Лима при помощи специального оборудования провел анализ почвы на искусственном холме Пико-ду-Карека и обнаружил атипичное присутствие радиоактивности в почве. На холме когда-то стояли бункеры военных, и местные жители подозревают, что тут велись ядерные испытания.

"Когда мы в первый раз исследовали Pico do Careca, почва была сухой. У нас были выбросы альфа-частиц повсюду", — рассказал Орландо Лима.

Бывший мэр городка Прайя-да-Витория доктор Карлос Лима объясняет: "Я знаю многих фермеров, которые пытались что-то посадить на холме, но ничего не взошло. На такой плодородной почве, как наша, что бы мы ни посеяли, все вырастает. Я подозреваю, на Pico do Careca было что-то, что уничтожало все семена".

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Экологическая катастрофа на острове была впервые официально признана в конфиденциальном докладе 2003 года, заказанном ВВС США. Этот отчет, позднее обнародованный местной газетой Diario Insular со ссылкой на неназванные источники в США, определяет "30 проблемных областей" и подробно описывает 17 крупных разливов топлива, которые десятилетиями происходили и на территории базы, и за ее пределами. Шесть из зарегистрированных разливов были отмечены седьмым, самым высоким уровнем опасности.

Другое исследование, которое велось в США с 2005 года, также было обнародовано Diario Insular. Оно выделяет 38 районов, где в почвах и водоносных горизонтах зафиксирована высокая концентрация углеводородов и тяжелых металлов, включая свинец и цинк.

Терсейра — один из девяти островов архипелага Азорские острова в северной части Атлантического океана. На Терсейре размещается т.н. "взлетно-посадочная полоса Атлантики", авиабаза Лажеш, где базируется 65-я авиационная группа Соединенных Штатов. Основная миссия авиабазы ​​Лажеш — дозаправочный пункт посреди океана. Это второе по величине хранилище авиатоплива за пределами США для ВВС США после Гуама (Микронезия).