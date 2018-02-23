Главное за неделю: приговор Ахмадбаю, генерал из США и хадж трансгендеров

Пакистан отправит трансгендеров в Саудовскую Аравию, туристам в Узбекистане стало проще и комфортнее, а американские военные полазили по узбекским танкам.

В этих и других главных новостях недели разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Турист должен ходить

© Sputnik/ И. Носов Все билеты из Израиля в Узбекистан раскуплены за два дня

Отмена виз с Израилем для туристов привела к необычному ажиотажу на земле обетованной: билеты в Узбекистан оказались раскуплены. Президент уже поручил увеличить число рейсов.

Почему именно раскупили все билеты точно неизвестно — то ли спрос действительно такой большой, то ли рейсов в Израиль из Узбекистана мало.

Скоро с дефицитом билетов станет попроще — руководство страны планирует отобрать у НАК монополию на еще три аэропорта — Андижана, Нукуса и Навои. В них введут режим "открытого неба" — то есть, иностранные компании смогут летать в них без ограничений количества рейсов.

За последнее время стало не только проще въехать в Узбекистан — на прошедшей неделе было принято несколько решений, который упростят жизнь гостям страны по прибытию.

Власти решили отменить регистрацию в милиции иностранных граждан. Поручение об этом дал Шавкат Мирзиёев.

"Турист должен путешествовать, а не ходить по учреждениям органов внутренних дел. Если мы хотим создать рабочие места за счет туризма, необходимо не предъявлять туристу требования, а создавать условия для него", — заявил президент в ходе совещания по развитию туризма.

Регистрация теперь станет полностью электронной и заниматься ей будут только органы внутренних дел, принимающая сторона и медицинские учреждения.

В Бухаре появилось два электромобиля — они предназначены для аренды и передвижения по старому городу. В ближайшее время еще десять машин будет закуплено. Для туристов уже разработан специальный маршрут осмотра старого города из окон экологичного транспорта.

Закупка электромобилей в Бухаре стала первым шагом в создании в Узбекистане системы каршеринга. Суть сервиса сводится к следующему: туристы смогут брать автомобиль в свое пользование до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.

Работать система аренды автомобилей, получившая название Rent-car, будет всего в четырех городах.

Бухара в целом стала испытательным полигоном Госкомтуризма: ведомство планирует запустить пилотный проект по покрытию старого города бесплатным Wi-Fi.

Трансгендеры едут в хадж

ASIF HASSAN / AFP Трансгендеров впервые отправят на хадж в Саудовскую Аравию

Мальчики-трансгендеры из Пакистана отправятся в Саудовскую Аравию на хадж в качестве волонтеров.

Пакистан в плане признания и обеспечения прав людей с несовпадение гендерной идентичности с зарегистрированным при рождении полом представляет собой достаточно прогрессивное государство: светские власти выдают соответствующие паспорта, чем признают наличие людей "третьего пола". Более того, в своей борьбе пакистанские трансгендеры добились отмены дискриминации на приеме на работу.

Пакистанские религиозные власти в прошлом году выпустили фетву, которая разрешает браки с завершившими процесс смены пола.

В соответствии с документом, трансгендер, "имеющий визуально различимые признаки мужчины", может жениться на женщине или на трансгендере, "имеющем визуально различимые признаки женщины", и наоборот. При этом трансгендер, "имеющий визуально различимые признаки обоих полов", не может вступать брак с кем-либо.

Однако пустит ли к себе транс-бойскаутов из Пакистана Саудовская Аравия, страна с весьма консервативными взглядами на гендерную идентичность и равенство полов, пока неизвестно. Напомним, что для представителей ЛГБТ сообщества (к которым так же относятся трансгендеры) в стране предусмотрена смертная казнь.

Американский генерал и Ахмадбай

© Sputnik/ Александр Кряжев Что показали американскому генералу в Академии Вооруженных сил Узбекистана

Делегация американских военных во главе с генералом Джеффером Харриганом посетила Академию вооруженных сил Узбекистана.

"Это мероприятие правильней было бы назвать обменом информацией в сфере военно-медицинского образования. Конечно, во время этого семинара мы узнаем много нового", — заявил полковник медицинской службы, заведующий военно-медицинским факультетом при Ташкентской медицинской академии Жахонгир Сабиров.

После семинара по обмену опытом гости посетили музей академии, изучили быт и учебные классы курсантов.

Ахмадбай получил 13 лет. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Адвокаты обвиняемого по пяти статьям Уголовного кодекса Ахмада Турсунбаева намерены подать апелляцию.

В своем последнем слове подсудимый подчеркнул, что он не обманывал граждан и попросил прощения

"Они по своей воле приносили мне свои деньги и машины. Никто их не заставлял. Даже при этом я не обманывал народ. Я сам был фермером, занимался животноводством и дехканским хозяйством", — заявил Турсунбаев.

Отбывать наказание Ахмадбай будет в колонии строгого режима. Началом срока суд установил 16 июля 2016 года. Но на свободу он выйдет раньше: дело Турсунбаева попадает под амнистию и в связи с этим на свободу он выйдет в 2026 году.