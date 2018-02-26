Олимпиада в Пхенчхане: какой она войдет в историю

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik, Алексей Авдохин. Итак, над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Они получились, пожалуй, самыми странными — и это точно не комплимент.
Семнадцать дней, до предела насыщенных олимпийскими событиями, пронеслись со стремительностью автомобиля корейской сборки. Около трех тысяч спортсменов, 102 комплекта медалей, почти полтора миллиона зрителей на трибунах и миллиарды у телеэкранов — Олимпиада по-прежнему главное спортивное событие в мире. Но с каждым годом проблем у Международного олимпийского комитета (МОК) и олимпийского движения все больше.
Но так получилось, и корейцы в этом точно не виноваты, что именно эта Олимпиада стала самой странной и абсурдной в почти столетней истории зимних Игр.
Олимпийское движение в кризисе
Допинг — главная проблема современного спорта, с которой Олимпийские игры в последние годы столкнулись в неравной схватке. Главная, но не единственная.
И дело даже не в регулярных положительных допинг-пробах. Как раз в Пхенчхане их было не так много — всего четыре случая, два из которых, к сожалению, связаны с российскими спортсменами. Однако нет никаких гарантий, что спустя годы сегодняшние олимпийские чемпионы не попадут под очередные допинговые подозрения и не лишатся медалей без доказательств.
Даже спортсмены, комментируя результаты этой Олимпиады, оговариваются — посмотрим, мол, какими они будут через четыре года, когда всплывут новые факты.
Сегодня ты чемпион, а завтра, возможно, уже нет. В спорте, где ощущение реальности и неповторимости происходящего важнее всего, это работает против здравого смысла.
Статус Олимпиады все ниже
Накануне Олимпиады МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговую систему на Играх-2014 в Сочи. Скандал полыхал не первый год, и такое решение не вызвало удивления. Тем более перед этим МОК пожизненно отстранил от участия в Играх несколько десятков российских спортсменов, якобы причастных к подмене допинг-проб в Сочи. Большинство их них позже оправдал Спортивный арбитражный суд, но это ни на что не повлияло.
ОКР согласился с наказанием, тем более МОК обещал, что интересы чистых спортсменов из России не пострадают. Хотя выдвинутые условия выглядели жесткими: олимпийские атлеты из России вместо сборной России, флаг с пятью кольцами вместо российского триколора, форма в нейтральных цветах, отказ от гимна и других национальных символов.
Кто забыл — специальная комиссия МОК по допуску россиян на Игры оставила без приглашений больше сотни чистых спортсменов, не объяснив причин. Среди них мировые лидеры лыж, коньков, биатлона, шорт-трека и других зимних видов спорта, никогда не имевшие проблем с допингом. Чемпионы мира, мировые рекордсмены, обладатели Кубка мира — они могли выступать на любых соревнованиях, кроме главного старта четырехлетия. Абсурд, который, судя по миролюбивой риторике чиновников МОК по отношению к российским спортсменам под конец Игр, осознали даже они.
Ведь решением не пускать в Пхенчхан звезд мирового спорта и просто чистых спортсменов только из-за того, что они из России, МОК серьезно девальвировал статус Олимпиады, обесценив значение олимпийских медалей сразу в нескольких дисциплинах.
И корейские Игры будут вспоминать в том числе и в таком ракурсе — хоть через десять лет, хоть через сто.
Чемпионы не чувствуют себя настоящими
Олимпийским чемпионам в Пхенчхане зачастую приходилось оправдываться сразу после церемонии награждения. Доказывать, что их победы в Пхенчхане полноценные, несмотря на отсутствие главных соперников.
"Это не самая оптимальная ситуация, когда нет такого сильного соперника здесь. С ним гонка была бы более конкурентной", — жаловался трехкратный норвежский чемпион Йоханнес Клэбо на вынужденное отсутствие в Пхенчхане чемпиона мира по лыжам Сергея Устюгова.
"Я не скучаю по нему, нет, но в прошлом году у нас была очная борьба, и тогда был хороший забег", — вспоминал рекордсмена мира на 1500 метров Дениса Юскова дважды олимпийский чемпион Игр-2018 в коньках из Голландии Кьелд Нюйс.
Лыжи, биатлон, коньки, фигурное катание, шорт-трек, бобслей, скелетон, сани — больше половины олимпийских дисциплин лишились в Пхенчхане реальных лидеров, представляющих Россию. Спортсменов, приносивших в спорт свои результаты, конкуренцию, зрителей, наконец, спонсоров.
Герои все равно остаются героями
Нет, это совсем не значит, что Клэбо, Фуркад, Нюйс выиграли в Пхенчхане нечестно, а их достижения ничего не стоят. Несомненно, они подлинные герои этой Олимпиады, заслужившие уважение и место в спортивной истории. Вместе с другими призерами и особенно мультичемпионами, которых в Пхенчхане было как никогда много:
— юная 22-летняя Эстер Ледецка из Чехии — первая спортсменка, ставшая олимпийской чемпионкой в разных видах спорта (сноуборде и горных лыжах). Три десятка лет назад трюк со сменой дисциплин удался Анфисе Резцовой (золото в лыжах и биатлоне), но впервые это случилось на одной Олимпиаде;
— немецкие звезды женского биатлона, мужского бобслея и двоеборья Лаура Дальмайер, Франческо Фридрих, Эрик Френцель и Йоханнес Ридзек, дважды слушавшие гимн страны в свою честь;
— австрийский горнолыжник Марсель Хиршер, корейская шорт-трекистка Чхве Мин Джон, канадские фигуристы Тесса Виртью и Скотт Моир, лыжники из Норвегии Симен Крюгер, Мартин Сундбю и Рагниль Хага — тоже дважды чемпионы Игр-2018.
Спортсмены точно не виноваты в политике МОК. Все, что им оставалось — бороться в предложенных условиях и задавать неприятные вопросы спортивным чиновникам. И хорошо, что такие вопросы звучат.
Хоккей — еще одна олимпийская боль
А если учесть, что лучшие представители экстремальных направлений фристайла и сноуборда Олимпийским играм предпочитают коммерческие старты на Х-Games, то пересчитать виды спорта, собравшие в Пхенчхане всех звезд, можно на пальцах одной руки.
К ним точно нельзя отнести хоккей — пожалуй, самую главную боль этих Игр. МОК и Международная федерация хоккея так и не договорились о приезде хоккеистов из НХЛ в Пхенчхан, серьезно ослабив олимпийский турнир. Впервые за 20 лет он прошел без лучших хоккеистов планеты — даже на проходящие ежегодно чемпионаты мира топ-команды привозят составы сильнее.
Российские хоккеисты выиграли Олимпиаду впервые с 1992 года — яркий и исторический успех, который омрачен средним уровнем турнира и соперников. А сенсационный выход в драматичный финал сборной Германии, никогда не поднимавшейся выше 6-го места на Играх, фиксирует не только готовность этой команды, но и остальных сборных.
Но все равно спорт побеждает
Очевидно, что олимпийское движение нуждается в переосмыслении. Иначе через четыре года в Пекине проблем будет еще больше — в спорте появляется все больше коммерческих стартов и лиг, организация Игр с каждым разом дорожает, зрители не успевают следить за несколькими идущими параллельно событиями, а спортсмены хотят зарабатывать сами, вместо благотворительности для МОК.
Но, несмотря на проблемы, Олимпиада по-прежнему оставляет место лучшим проявлениям характера, силы, человеческих отношений. И воспоминаниям, которые останутся с нами навсегда.
Или дружеские объятия на награждении чемпиона в акробатическом фристайле Александра Абраменко — первого украинского мужчины, выигравшего олимпийское золото, и бронзового россиянина Ильи Бурова, еще раз доказавших, что спорт вне политики.
Чудесные прокаты Алины Загитовой и Евгении Медведевой стали главным украшением турнира фигуристок! Пожалуй, лучшие выступления в истории женского катания на Олимпиадах — таких безумно сложных и идеально исполненных программ до них не показывал никто.
А разве можно равнодушно относиться к драме латвийского скелетониста Мартинса Дукурса, упустившего медаль ошибкой на последних метрах трассы в заключительной четвертой попытке? Чем измерить бронзовые 0,05 секунды, отделившие бобслейный экипаж другого латвийца Оскарса Мелбардиса от золота в заездах двоек?
Как вам грандиозное достижение казахстанского фристайла — первая олимпийская медаль могулистки Юлии Галышевой, к 26 годам прошедшей испытание третьей Олимпиадой?
Или золото эстафетной четверки из Беларуси во главе с непревзойденной Дарьей Домрачевой — главная сенсация биатлонной программы. В гонке, где победу заранее делили между немками, француженками и итальянками, сильнее всех оказались самые стабильные и устойчивые на огневом рубеже.
А фристайлистка из Минска Анна Гуськова, сотворившая еще одно золотое чудо в борьбе против непобедимых китаянок из акробатики! И если бы не судейские решения в мужской части акробатического фристайла, вызвавшие возмущение даже у президента Александра Лукашенко, Беларусь могла обойти олимпийцев из России по количеству золотых наград.
Все-таки Олимпийские игры — слишком гениальный замысел, чтобы испортить его окончательно и бесповоротно. А эмоции, азарт борьбы и гордость за спортсменов всегда будут важнее проблем и скандалов. За это и любят спорт.
И пусть российским спортсменам так и не разрешили выйти на церемонию закрытия со своим флагом, можно с уверенностью сказать — те, кого все-таки пригласили, не зря приехали в Пхенчхан даже в нейтральном статусе. Несмотря на огромные потери, россияне завоевали здесь 17 медалей — больше, чем на Играх в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010.
Без них эта Олимпиада получилась бы куда более тусклой и безжизненной.