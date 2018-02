Почему все страны поддержали псевдоперемирие в Сирии

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik, Геворг Мирзаян. В культовом фильме "Трасса 60" есть эпизод с судом в городе адвокатов. Местные законники, которым нужно зарабатывать на жизнь, устраивают фейковые судебные процессы над приезжими. Обвинения заведомо ложны, и все присутствующие в зале заседаний суда об этом знают.

Примерно то же самое произошло на заседании Совета Безопасности ООН 24 февраля. Все участники высокого собрания единогласно проголосовали за резолюцию 2401, целью которой была приостановка боевых действий в Сирии на 30 дней. И при этом все понимали, что резолюция выполняться не будет. Ибо никого ни к чему на деле не обязывает.

Авторами документа выступили Кувейт и Швеция. Сокрушаясь о множестве невинных мирных жителей, страдающих от продолжения боев, делегации двух стран призвали к объявлению на территории Сирии гуманитарного перемирия, которое вступало бы в действие через 72 часа после принятия резолюции. В частности, это перемирие должно было остановить сирийскую операцию в Восточной Гуте — расположенном возле Дамаска районе, из которого боевики в нарушение ранее достигнутого соглашения о деэскалации регулярно обстреливают сирийскую столицу. Сейчас армия всерьез взялась за Гуту. По торопливо предоставленным лондонской "Сирийской обсерваторией по правам человека" "данным", в ходе российско-сирийских бомбежек района погибло уже 500 человек.

Против проекта резолюции выступила Россия. Москва пригрозила наложить на него вето, поскольку справедливо рассматривала документ как потворство боевикам и террористам, которых армия Асада должна оставить в покое в обмен на то, что они дадут честное бандитское слово сделать то же самое. В результате резолюция хоть и была принята, однако российским дипломатам удалось ее выхолостить — например, путем исключения требования о 72-часовом сроке для введения перемирия.

Вместо "продавливавшейся западными членами Совета директивной, а потому нереалистичной схемы установления перемирия" документ "побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению гуманитарных пауз на всей территории страны", — говорится в заявлении МИД России.

"Понятно, что по предписаниям из Нью-Йорка без конкретных договоренностей между враждующими сирийскими сторонами прекращение огня не наступает", — пояснили дипломаты разницу между двумя вариантами документа. Собственно, Сирия, Россия и Иран готовы разговаривать с боевиками, но лишь при условии, что достигнутые соглашения будут соблюдаться. Таких гарантий боевики в Гуте им дать не могут.

Еще одним важным для Дамаска моментом принятого документа были прописанные в нем исключения. Так, резолюция требует немедленной приостановки боевых действий, однако только в том случае, если эти действия не ведутся против "Нусры"*, ИГ*, "Аль-Каиды"* и аффилированных с ними структур. В Восточной Гуте, как известно, есть местный филиал "Нусры"*, а все местные банды, которые ей помогают (то есть по факту почти все местные банды), можно записать в ее подельники. И Россия четко заявила, что продолжит борьбу против ИГ*, "Нусры"* и связанных с ними организаций, "несмотря на попытки определенных внешних игроков задействовать террористический интернационал и сращивающиеся с ним отряды оппозиционных боевиков для реализации все еще вынашиваемых планов по свержению законных властей Сирийской Арабской Республики и расчленению страны".

Именно поэтому военные столкновения в Восточной Гуте продолжились. "Режим Асада и его союзники начали самый интенсивный обстрел Гуты с разных направлений уже по прошествии нескольких часов после принятия резолюции и тем самым продемонстрировали отсутствие уважения к Совету Безопасности ООН", — пишет The Washington Post. Однако возмущение возмущением, а успех налицо — сирийские войска уже освободили часть анклава и продолжают успешно перемалывать боевиков.

Любопытно, что "перемирие" проигнорировали не только Россия с Сирией, но и американские союзники. Так, Анкара поддержала резолюцию, но сразу же заявила, что решение Совбеза не распространяется на сирийский Африн, где турки давят курдов. "Не может быть и речи о том, что решение СБ ООН повлияет на операцию "Оливковая ветвь", так как она проводится против террористов", — заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг. И его абсолютно не смутил тот факт, что в резолюции нет даже намека на вывод курдских ополчений (которых террористами признают только турки) из числа участников перемирия.

Однако к туркам претензий у Запада нет, а к Асаду есть. Запад, собственно, ожидал подобного поведения со стороны сирийской армии — еще в момент подписания резолюции постпред США при ООН Никки Хейли уже "крайне скептически" расценила вероятность того, что сирийские власти будут резолюцию соблюдать. Именно поэтому западные СМИ тут же обратились к уже готовым методичкам (апробированным в ходе освобождения Алеппо). Вновь замелькали кадры разрушений Гуты, страдающие дети, героические артисты постановочного кино из "Белых касок" (особо удаются им трюки с живыми трупами, регулярно перебегающими под новые камеры). И естественно, западные и заливные СМИ принялись шельмовать Россию, которая якобы должна нести единоличную ответственность за срыв перемирия (с Асада-то, пишут они, взятки гладки, ведь ему на свою репутацию в мире наплевать, а вот Россия на что-то претендует).