Узбекский финансист из США: чтобы жить, как японцы, надо быть честными

— Расскажите, пожалуйста о себе, о своем детстве, о родителях и собственной семье.

— Я родом из Андижана. Учился я в школе №50 вместе с чемпионом мира по боксу Русланом Чагаевым — он был из параллельного класса. Старшие классы экстерном закончил в академическом лицее.

Я активно увлекался бадминтоном, даже участвовал в международных турнирах. В 1990-1992 годах в республиканских соревнованиях занял первое место, а еще помню, как лично поднял флаг Узбекистана на международном турнире в Санкт-Петербурге, это ощущение я никогда не забуду.

Будучи студентом, ездил на сбор хлопка. Однажды я даже стал рекордсменом среди своих сверстников по сбору "белого золота". Ректор нашего вуза Тахиржан Каримович Иминов наградил меня ручными часами, которые я подарил своему отцу.

Пожалуй, главным событием моей жизни стало то, что меня приняли на малайзийско-узбекский факультет управления бизнеса Ташкентского государственного технического университета.

Этот вуз полностью изменил мое мышление. Там была полная свобода мысли и открытая конкуренция между студентами, что помогало развиваться. В 1996-2000 годах этот факультет был очень сильным. Возглавлял его в ту пору декан Рустам Косимов — удивительный человек. В совершенстве знает английский и арабский, настоящий психолог. С его помощью я получил возможность учиться в Лондоне. Позднее, кстати, я назвал своего сына Рустамом.

Фото из личного архива Аробиддин Тураханов

— Вы помните свой первый заработок? Как достались вам первые деньги и как вы их потратили?

— Да, конечно. В семь лет я провел три месяца летом с родственниками в деревне. Тогда я собирал семена клевера и продавал. На часть заработанных денег купил наручные часы. Потому что очень любил экономить время. Потом с дядей продавал дыни и на заработанные деньги купил старинные деньги и монеты. Ездил в Андижанский музей и там разглядывал старинные деньги.

— Были ли в вашей жизни событие, книга, фильм, человек, которые сильно на вас повлияли и заставили определиться в жизни, избрать свою профессию?

— По этому поводу у нас в семье между родителями всегда было разногласие. В то время папа, будучи сотрудником Министерства внутренних дел, хотел меня отправить в Московское суворовское училище, а мама мечтала, чтобы я стал врачом, так как сама она работала в роддоме.

Однако моя судьба оказалась связана с экономикой и финансами.

Во время учебы в Лондоне я читал книги, основанные на реальных событиях в области финансового рынка: "Аферист" (Rogue trader) или "Мартышкин труд. Уолл-стрит изнутри" (Monkey business). Эти книги научили меня понимать рынок и роль капитала в нем.

— Расскажите о своем карьерном пути — с чего начинали, как добились нынешнего положения, в чем заключается ваша деятельность?

— К сожалению, у меня не было ментора (наставника) и, с моей точки зрения, я много времени потерял.

В 1997-1998 годах я был самым молодым специалистом на рынке ценных бумаг Узбекистана с лицензией на брокерскую деятельность. Первым местом работы для меня стала Ташкентская фондовая биржа.

Сегодня я уже крупный аналитик инвесторов в одной из американских финансовых компаний, управляющих акциями и облигациями.

За каждым успехом стоит много работы и терпения. У англичан есть выражение: Your level of success is only predetermined by your level of effort — "Ваш уровень успеха предопределен только вашими усилиями.

— Чем привлекает вас ваша работа?

— Рынок изменчив, и это всегда требует постоянных исследований, изучения новых процессов и тенденций, постоянной работы над собой. Еще один аспект — наличие свободного мышления и дружеской атмосферы.

— Учитывая свой опыт работы в США, какими вы видите задачи, стоящие перед финансовыми учреждениями Узбекистана? Применимы ли американские подходы к узбекским реалиям?

— Начнем с того, что есть два рынка: рынок товаров и финансов. Рынок товаров двигается медленно, финансовый — очень быстро. На мой взгляд, для того, чтобы поднять экономику, нужно развивать банковско-кредитную систему и рынки ценных бумаг. Это принесет стране инвестиции и ускорит оборот капитала. Думаю, в банковско-кредитной сфере нужно применить опыт немцев и японцев. Он заключается в том, чтобы не требовать от предпринимателей 110% залога, а лучше изучать перспективы предпринимательства (SWOT-анализ) и контроль за предпринимательской деятельностью до тех пор, пока банк не вернет свои деньги.

На фондовом же рынке вполне можно равняться на опыт США. Американская экономика основывается на принципах рынка. Капитал свободно действует, сильная конкуренция. В Штатах больше всего новшеств происходит в технологической индустрии. Почему? Потому что в эту сферу меньше всего вмешивается правительство, что дает этой сфере больше свободы. Впрочем, у такой модели есть и свои недостатки.

Государство не должно конкурировать с частным сектором. Для этого процесс приватизации должен быть ускорен. Сейчас же ситуация такова, что 60% активов банковского сектора Узбекистана находятся в руках государственных банков.

— Следите ли вы за переменами в Узбекистане? Какие впечатления у вас от проводимых там реформ, особенно валютной?

— Да, конечно, слежу — Узбекистан моя родина. Сейчас там в каждой сфере происходит революция. К сожалению, не все еще это поняли. Чтобы достичь таких реформ, в некоторых странах происходит кровопролитие, или это вообще оказывается недостижимой мечтой. В Узбекистане этот процесс разворачивается мирным путем, что свидетельствует о мудрой и взвешенной политике руководства.

Первые результаты валютной либерализации мы увидим через пять лет. В высших кругах было много споров о том, следует ли либерализировать валютный рынок или нет. На мой взгляд, нужно было открыть свободную конвертацию в 2000 году. По моему мнению, либерализация валютного рынка до сих пор была политическим вопросом, а не экономическим. Вот открыли конвертацию, что, произошел кризис?

Для того чтобы был кризис, должна быть огромная экономика и спекулятивная атака, то есть все должны продать сумы и вывезти деньги. У нас есть система долларизации (сбережения в долларах), она уже давно вошла в повседневную жизнь. Кроме того, золотовалютные резервы Узбекистана оцениваются в 28 миллиардов долларов. Это почти 40% нашего валового внутреннего продукта. Внешний долг составляет всего лишь около 12-13% относительно валового внутреннего продукта.

Следует отметить, что валютный кризис можно наблюдать каждые полтора-два года, даже в здоровой экономике. Поэтому необходимо тщательно развивать систему борьбы с ним.

Я думаю, что центральный банк должен сосредоточиться не на инфляции, а на росте ВВП.

В настоящее время валовой внутренний продукт Казахстана составляет около 190 миллиардов долларов. В Узбекистане этот показатель в три раза ниже. В то же время 75% прямых иностранных инвестиций приходится на Казахстан, а 25% — на остальные страны Центральной Азии. Но потенциал и численность населения в Узбекистане гораздо выше, чем в Казахстане.

— Что, на ваш взгляд, поможет развитию узбекской экономики, чтобы повторить успех Японии или Сингапура?

— Чтобы достичь японского уровня, вам нужно думать, работать и переключиться на честный образ жизни, как у японцев.

Вы знаете, когда один исламский ученый из арабской страны приехал в Европу, он сказал следующее: я не видел мусульманина, но я видел ислам.

Прежде всего, нужно жить честно, не обманывать друг друга и не нарушать права других.

Решить многие проблемы можно просто. Я считаю, что нужно любить родину, чувствовать ответственность и жить на основе наших национальных ценностей, религии и хадисов.

Если текущие тенденции продолжатся, нам вполне будет по силам достичь уровня Японии и Сингапура. Я верю президенту Шавкату Мирзиёеву и узбекскому народу, верю в великое будущее Узбекистана. Но для этого требуется время, терпение и усердный труд. Нужно изучать успешные модели развитых стран и применять подходящие нам, необходимо укреплять связи с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом.

Фото из личного архива Аробиддин Тураханов

— Как вы думаете, на что руководителям необходимо обратить внимание для повышения эффективности работы в Узбекистане?

— Можно провести большие реформы, но для изменения некоторых вещей нужно время. Для рождения ребенка нужно ждать 9 месяцев, а для совершеннолетия — 18 лет.

Самое главное сейчас — привлечь профессионалов и представителей частного бизнеса. В Узбекистане много талантливых молодых людей, но большинство из них работают в частном секторе. Если в государственных учреждениях на работу будут принимать на основе конкурса, я думаю, что они смогут привлечь лучших специалистов. Для этого необходимо пересмотреть систему отбора на работу, ввести независимые тесты, после этого организовать этапы собеседования.

Необходимо отказаться от старых автобиографических анкет и внедрить новую практику составления индивидуального резюме.

Сведения, указанные в анкетах — возраст, национальность, сведения о родственниках — не имеют отношения к профессиональной квалификации сотрудника. Лучше сосредоточиться на знании, характере, усердии, трудолюбии и честности.

Далее им нужно предоставить льготы (бесплатная страховка, доступное жилье, кредиты и другие). Еще важно после принятия на работу не препятствовать свободному мышлению. Для этого нужно создать программу защиты, чтобы руководство не смогло увольнять без причины. Если уволят, то человеку нужно платить зарплату в течение как минимум шести месяцев, поскольку у него есть семья. В это время будет возможность найти другую работу.

В США руководитель старается принять на работу сотрудников поумнее себя. Потому что люди выполняют работу на нижнем уровне. В развитых странах отношения между руководством и подчиненными основаны на взаимном уважении. Например, руководитель, сидя в своем кабинете, никогда не зовет к себе сотрудников. Если есть вопросы, тогда он сам подходит и прислушиваются к нашему мнению.

— Общаетесь ли вы с местной узбекской диаспорой? Меняется ли настроение у людей после смены власти в стране?

— Да, конечно, здесь друзей много, мы поддерживаем связь. Все рады изменениям в Узбекистане. Проводимые реформы, особенно связанные со Службой национальной безопасности, заставляют людей все больше задуматься над тем, чтобы связать свое будущее с республикой. У нас, узбеков, воспитание особое — любовь к родине большая. В Соединенных Штатах мы тоже празднуем День независимости Узбекистана с пловом.

— Насколько готовы соотечественники в Соединенных Штатах вносить свой вклад в процветание Узбекистана? Какие условия нужно создать для использования их потенциала?

— Многие узбекистанцы готовы внести свой вклад в развитие родины. Для этого нужно предоставить возможность ведения свободной деятельности.

Фото из личного архива Аробиддин Тураханов

— В будущем есть намерения вернуться в Узбекистан, или планируете реализовать проект между США и Узбекистаном?

— Такие планы имеются, лично я не собираюсь провести всю свою жизнь в США. В настоящее время работаю над одним проектом. Если повезет, с помощью него я хочу внести свой малый вклад в развитие Узбекистана.