Узбекский финансист из США: чтобы жить, как японцы, надо быть честными

— Расскажите, пожалуйста о себе, о своем детстве, о родителях и собственной семье.
— Я родом из Андижана. Учился я в школе №50 вместе с чемпионом мира по боксу Русланом Чагаевым — он был из параллельного класса. Старшие классы экстерном закончил в академическом лицее.
Я активно увлекался бадминтоном, даже участвовал в международных турнирах. В 1990-1992 годах в республиканских соревнованиях занял первое место, а еще помню, как лично поднял флаг Узбекистана на международном турнире в Санкт-Петербурге, это ощущение я никогда не забуду.
Будучи студентом, ездил на сбор хлопка. Однажды я даже стал рекордсменом среди своих сверстников по сбору "белого золота". Ректор нашего вуза Тахиржан Каримович Иминов наградил меня ручными часами, которые я подарил своему отцу.
Пожалуй, главным событием моей жизни стало то, что меня приняли на малайзийско-узбекский факультет управления бизнеса Ташкентского государственного технического университета.
Этот вуз полностью изменил мое мышление. Там была полная свобода мысли и открытая конкуренция между студентами, что помогало развиваться. В 1996-2000 годах этот факультет был очень сильным. Возглавлял его в ту пору декан Рустам Косимов — удивительный человек. В совершенстве знает английский и арабский, настоящий психолог. С его помощью я получил возможность учиться в Лондоне. Позднее, кстати, я назвал своего сына Рустамом.
— Вы помните свой первый заработок? Как достались вам первые деньги и как вы их потратили?
— Да, конечно. В семь лет я провел три месяца летом с родственниками в деревне. Тогда я собирал семена клевера и продавал. На часть заработанных денег купил наручные часы. Потому что очень любил экономить время. Потом с дядей продавал дыни и на заработанные деньги купил старинные деньги и монеты. Ездил в Андижанский музей и там разглядывал старинные деньги.
— Были ли в вашей жизни событие, книга, фильм, человек, которые сильно на вас повлияли и заставили определиться в жизни, избрать свою профессию?
— По этому поводу у нас в семье между родителями всегда было разногласие. В то время папа, будучи сотрудником Министерства внутренних дел, хотел меня отправить в Московское суворовское училище, а мама мечтала, чтобы я стал врачом, так как сама она работала в роддоме.
Однако моя судьба оказалась связана с экономикой и финансами.
Во время учебы в Лондоне я читал книги, основанные на реальных событиях в области финансового рынка: "Аферист" (Rogue trader) или "Мартышкин труд. Уолл-стрит изнутри" (Monkey business). Эти книги научили меня понимать рынок и роль капитала в нем.
— Расскажите о своем карьерном пути — с чего начинали, как добились нынешнего положения, в чем заключается ваша деятельность?
— К сожалению, у меня не было ментора (наставника) и, с моей точки зрения, я много времени потерял.
Сегодня я уже крупный аналитик инвесторов в одной из американских финансовых компаний, управляющих акциями и облигациями.
За каждым успехом стоит много работы и терпения. У англичан есть выражение: Your level of success is only predetermined by your level of effort — "Ваш уровень успеха предопределен только вашими усилиями.
— Чем привлекает вас ваша работа?
— Рынок изменчив, и это всегда требует постоянных исследований, изучения новых процессов и тенденций, постоянной работы над собой. Еще один аспект — наличие свободного мышления и дружеской атмосферы.
— Учитывая свой опыт работы в США, какими вы видите задачи, стоящие перед финансовыми учреждениями Узбекистана? Применимы ли американские подходы к узбекским реалиям?
— Начнем с того, что есть два рынка: рынок товаров и финансов. Рынок товаров двигается медленно, финансовый — очень быстро. На мой взгляд, для того, чтобы поднять экономику, нужно развивать банковско-кредитную систему и рынки ценных бумаг. Это принесет стране инвестиции и ускорит оборот капитала. Думаю, в банковско-кредитной сфере нужно применить опыт немцев и японцев. Он заключается в том, чтобы не требовать от предпринимателей 110% залога, а лучше изучать перспективы предпринимательства (SWOT-анализ) и контроль за предпринимательской деятельностью до тех пор, пока банк не вернет свои деньги.
Государство не должно конкурировать с частным сектором. Для этого процесс приватизации должен быть ускорен. Сейчас же ситуация такова, что 60% активов банковского сектора Узбекистана находятся в руках государственных банков.
— Следите ли вы за переменами в Узбекистане? Какие впечатления у вас от проводимых там реформ, особенно валютной?
— Да, конечно, слежу — Узбекистан моя родина. Сейчас там в каждой сфере происходит революция. К сожалению, не все еще это поняли. Чтобы достичь таких реформ, в некоторых странах происходит кровопролитие, или это вообще оказывается недостижимой мечтой. В Узбекистане этот процесс разворачивается мирным путем, что свидетельствует о мудрой и взвешенной политике руководства.
Первые результаты валютной либерализации мы увидим через пять лет. В высших кругах было много споров о том, следует ли либерализировать валютный рынок или нет. На мой взгляд, нужно было открыть свободную конвертацию в 2000 году. По моему мнению, либерализация валютного рынка до сих пор была политическим вопросом, а не экономическим. Вот открыли конвертацию, что, произошел кризис?
Следует отметить, что валютный кризис можно наблюдать каждые полтора-два года, даже в здоровой экономике. Поэтому необходимо тщательно развивать систему борьбы с ним.
Я думаю, что центральный банк должен сосредоточиться не на инфляции, а на росте ВВП.
В настоящее время валовой внутренний продукт Казахстана составляет около 190 миллиардов долларов. В Узбекистане этот показатель в три раза ниже. В то же время 75% прямых иностранных инвестиций приходится на Казахстан, а 25% — на остальные страны Центральной Азии. Но потенциал и численность населения в Узбекистане гораздо выше, чем в Казахстане.
— Что, на ваш взгляд, поможет развитию узбекской экономики, чтобы повторить успех Японии или Сингапура?
— Чтобы достичь японского уровня, вам нужно думать, работать и переключиться на честный образ жизни, как у японцев.
Вы знаете, когда один исламский ученый из арабской страны приехал в Европу, он сказал следующее: я не видел мусульманина, но я видел ислам.
Прежде всего, нужно жить честно, не обманывать друг друга и не нарушать права других.
Решить многие проблемы можно просто. Я считаю, что нужно любить родину, чувствовать ответственность и жить на основе наших национальных ценностей, религии и хадисов.
Если текущие тенденции продолжатся, нам вполне будет по силам достичь уровня Японии и Сингапура. Я верю президенту Шавкату Мирзиёеву и узбекскому народу, верю в великое будущее Узбекистана. Но для этого требуется время, терпение и усердный труд. Нужно изучать успешные модели развитых стран и применять подходящие нам, необходимо укреплять связи с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом.
— Как вы думаете, на что руководителям необходимо обратить внимание для повышения эффективности работы в Узбекистане?
— Можно провести большие реформы, но для изменения некоторых вещей нужно время. Для рождения ребенка нужно ждать 9 месяцев, а для совершеннолетия — 18 лет.
Самое главное сейчас — привлечь профессионалов и представителей частного бизнеса. В Узбекистане много талантливых молодых людей, но большинство из них работают в частном секторе. Если в государственных учреждениях на работу будут принимать на основе конкурса, я думаю, что они смогут привлечь лучших специалистов. Для этого необходимо пересмотреть систему отбора на работу, ввести независимые тесты, после этого организовать этапы собеседования.
Необходимо отказаться от старых автобиографических анкет и внедрить новую практику составления индивидуального резюме.
Сведения, указанные в анкетах — возраст, национальность, сведения о родственниках — не имеют отношения к профессиональной квалификации сотрудника. Лучше сосредоточиться на знании, характере, усердии, трудолюбии и честности.
Далее им нужно предоставить льготы (бесплатная страховка, доступное жилье, кредиты и другие). Еще важно после принятия на работу не препятствовать свободному мышлению. Для этого нужно создать программу защиты, чтобы руководство не смогло увольнять без причины. Если уволят, то человеку нужно платить зарплату в течение как минимум шести месяцев, поскольку у него есть семья. В это время будет возможность найти другую работу.
В США руководитель старается принять на работу сотрудников поумнее себя. Потому что люди выполняют работу на нижнем уровне. В развитых странах отношения между руководством и подчиненными основаны на взаимном уважении. Например, руководитель, сидя в своем кабинете, никогда не зовет к себе сотрудников. Если есть вопросы, тогда он сам подходит и прислушиваются к нашему мнению.
— Общаетесь ли вы с местной узбекской диаспорой? Меняется ли настроение у людей после смены власти в стране?
— Да, конечно, здесь друзей много, мы поддерживаем связь. Все рады изменениям в Узбекистане. Проводимые реформы, особенно связанные со Службой национальной безопасности, заставляют людей все больше задуматься над тем, чтобы связать свое будущее с республикой. У нас, узбеков, воспитание особое — любовь к родине большая. В Соединенных Штатах мы тоже празднуем День независимости Узбекистана с пловом.
— Насколько готовы соотечественники в Соединенных Штатах вносить свой вклад в процветание Узбекистана? Какие условия нужно создать для использования их потенциала?
— Многие узбекистанцы готовы внести свой вклад в развитие родины. Для этого нужно предоставить возможность ведения свободной деятельности.
— В будущем есть намерения вернуться в Узбекистан, или планируете реализовать проект между США и Узбекистаном?
— Такие планы имеются, лично я не собираюсь провести всю свою жизнь в США. В настоящее время работаю над одним проектом. Если повезет, с помощью него я хочу внести свой малый вклад в развитие Узбекистана.