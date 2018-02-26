Постсоветское незнание, или Красная книга наших бывших

Красную книгу постсоветской политической аналитики презентовали в Москве. О тяжелой судьбе знания о бывших республиках Советского Союза - в репортаже Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik, Антон Курилкин. Знания о постсоветском пространстве искажены или не достаточно полноценно представлены не только на Западе, но даже в России.

Такой вердикт вынесли эксперты Российского совета по международным делам, презентуя свой англоязычный сборник, посвященный политическому анализу стран бывшего Союза, переставшего существовать более четверть века назад.

Провокации и попытки понять

В небольшой переговорной в одном из бизнес-центров старой Москвы собрался интернационал — послушать квартет экспертов и посмотреть на переведенные на английский статьи политологов из бывшего СССР собрались корреспонденты из Китая, Европы и Ближнего Востока. Впрочем, в начале встречи рабочим языком выбрали все же русский — на нем присутствующие изъяснялись лучше английского.

Поводом к изданию англоязычной версии сборника "Эволюция постсоветского пространства: прошлое, настоящее, будущее" послужила очередная годовщина распада СССР. Однако истинная причина кроется в желании рассказать о происходящих процессах в республиках, некогда входивших в единый союз.

"Мы сделали в некотором смысле общественно-интеллектуальную провокацию, включив и прибалтийские государства в этот сборник. Процессы социального плана там схожи с другими республиками бывшего Союза", — поделился небольшим секретом председатель собрания, заместитель программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Махмутов.

Его мысль подхватил один из экспертов, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.

"Сама дефиниция "постсоветское пространство" предложена литовцем Альгимантасом Празаукасом. Он работал в Москве и в феврале 1992 году предложил в своей статье этот термин, попытался его определить"- заметил эксперт.

Собственно, одной из целей сборника, как объяснили его составители, и была попытка понять, что же происходило, происходит, и может произойти на пространствах некогда одного государства, которое по-прежнему связано экономическими цепочками, общими научными и образовательными механизмами да экспертными связями.

Свидетельством разницы между некогда едиными частями могут выступать произошедшие за последние года трансформации, в результате которых страны пришли к разным результатам.

Но общие тенденции все равно выделить можно, считает руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян. Все бывшие республики делятся на две группы: страны с ресурсами и без. Наиболее показателен здесь Таджикистан, который является относительно маленьким и не обеспеченным ресурсами государством. Из-за недостатка ресурсов страна прошла крайне болезненный процесс деиндустриализации.

Впрочем, даже большим странам, обеспеченных ресурсами — например, Узбекистану, достаточно тяжело обеспечивать собственную полноценную систему безопасности и, несмотря на все ограничения и политические константы, им приходится создавать сложную систему союзов на основе двусторонних договоров, считает Мигранян.

Кривляния по телевизору и деградация знания

Расслоение стран на маленьких, но бедных и на больших, но богатых, уже произошло — но это не самое страшное. Проблемой постсоветского пространства, рассказал Сергей Маркедонов, сегодня становится обилие бытовых знаний об этом обширном регионе.

"Мы сталкиваемся с таким парадоксом. Россия рассматривает территорию бывшего СССР как важнейший политический приоритет. Но мы видим и отсутствие серьезного знания — я сейчас не о кривляньях по телевизору", — в сердцах бросил эксперт.

В среде молодежи сегодня престижно изучать процессы в Европе, на Ближнем Востоке, в Америке — но не на постсоветском пространстве, продолжил Маркедонов.

Да и дипломатический корпус России на постсоветстком пространстве представлен далеко не молодыми и перспективными дипломатами, в большинстве своем представляя "тихую гавань, добавляет он.

Не лучше ситуация с пониманием того, что представляет собой бывший СССР и на Западе, замечает Тимур Махмутов.

"За последние лет двадцать произошла деградация знания о России и постсоветском пространстве, прежде всего, в европейских странах. Даже если посмотреть количество публикаций в научных журналах, их становится все меньше год от года", — с сожалением заметил Махмутов.

Именно поэтому сборник и перевели на английский, рассказал он. Правда, напечатали всего 150 книжек — издание, прежде всего, будет распространяться через интернет и социальные сети.

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Судя по вопросам собравшихся, прежде всего, зарубежных журналистов, разъяснения на английском и аналитика "с мест" оказалась не лишней.

Например, репортер из Кувейта устроил экспертам полноценный допрос из пяти вопросов о процессах на территории бывшего СССР. Представительница информационного агентства из КНР расспросила про китайские инициативы и ШОС. Но самым ярким оказался вопрос джентльмена из Европы.

Его волновал сам термин "постсоветское пространство", не говоря уже о различных союзах и объединениях, которые, по его мнению, свидетельствуют о попытке продвинуть российские интересы на пространстве Евразии?

На свой вопрос журналист получил целую лекцию в ответ от Сергея Маркедонова, который довольно ярко, а местами даже яростно, объяснил оппоненту, что у каждого государства есть свои интересы. Есть эти интересы у Израиля, у Турции, есть у каждой постсоветской страны.

Поиск компромисса в этих интересах, нахождение точек соприкосновения и попытка установить баланс — это и есть главная задача интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

Но достижения компромисса невозможно без того самого объективного знания, которое нарочно или случайно было утрачено в последние годы. Хотелось бы верить, что эти красные как минимум привлекут внимание мировой общественности к процессам на постсоветском пространстве, заставляя по-иному взглянуть них спустя четверть века после обретения странами независимости.