Итоги недели: "раздел" бизнеса, весенний наплыв и военное сотрудничество

Военные Узбекистана изучили иностранный опыт, Бухару и Ташкент притопило, а бизнес подвергнется сортировке - об этих и других новостях недели в традиционном пятничном разборе Sputnik Узбекистан

Налоговое лишение и такой разный бизнес

Право проводить проверки отберут у Государственного налогового комитета. За соблюдением правил торговли и оказания услуг будет следить созданное Агентство по защите прав потребителей.

© Sputnik/ Евгений Биятов В Узбекистане налоговые органы лишат части полномочий

Заберет полномочия новый госорган и у Узбекского агентства по печати и информации — отныне они не будут заниматься проверками субъектов предпринимательства, функционирующих в сфере полиграфической деятельности.

По степени риска распределят бизнес в Узбекистане — такая мера предусмотрена проектом указа главы государства "О мерах по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса".

Согласно тексту документа, к категории низкого риска причислят, прежде всего, тех бизнесменов, кто регулярно и достоверно предоставляет отчетность и своевременно платит налоги. К таким предпринимателям проверки будут ходить реже.

По задумке инициаторов, эти меры смогут навести порядок в системе сложных и тесно переплетенных государственных проверок бизнеса и упростят предпринимательскую деятельность в стране.

Учения и оружейный договор

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве Узбекистана и Казахстана вступило в силу. Таким образом, Ташкент сможет официально закупать у Астаны оружие, снаряжение и военную технику.

Военно-техническое сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном активизировалось в прошлом году, а вступившее в силу соглашение было подписано 16 сентября. Перед этим в Ташкенте прошла выставка продукции военно-промышленного комплекса Казахстана. Широкой публики показали бронеавтомобили, командно-штабные машины, полигонное оборудование, оптические и радиоприборы.

Тогда же стало известно, что узбекские военные заинтересовались казахстанскими бронемашинами "Арлан".

Стало известно на этой неделе и о визите военной делегации Министерства обороны Узбекистана в Россию. Офицеры во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым изучили российский опыт и системы управления войсками.

Дожди и афера "изюм"

Бухару затопило после мелкого дождя: городская канализация не справилась со стихией. К обеду воды на улицах стало так много, что машины практически плыли по дорогам.

© Sputnik/ Владимир Семенюк В Ташкенте из-за проливных дождей затопило дома

Меньший разгул воды случился в Ташкенте — однако к ликвидации последствий пришлось привлечь МЧС. Из-за аварии в канализации четыре частных двора в махалле "Нугайкургон" оказались затоплены.

К ликвидации последствий привлекли хокимият города, МЧС, коммунальные службы и Государственный центр санитарно-эпидемиологического надзора.

Пока в Ташкенте и Бухаре боролись с водой, в Самарканде искали лжепосредника. Неизвестный мужчина 1983 года рождения взял у руководства одной из частных фирм 580 тысяч долларов и пообещал наладить экспорт изюма в Китай и ОАЭ.

Но вместо выполнения обещания он растворился с деньгами. МВД проводит расследование.