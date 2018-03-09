Лувр в пустыне, или Что услышал московский режиссер на дне Аральского моря

Sputnik, Алексей Стефанов.
О городе Нукусе и о его "Лувре в пустыне" — Музее искусств имени Савицкого — Никита Кобелев узнал в апреле прошлого года. Тогда режиссер московского театра имени Маяковского и его коллега литовский драматург Марюс Ивашкявичус побывали на нашумевшей московской выставке туркестанского авангарда "Сокровища Нукуса".
Тогда же у Кобелева с Ивашкявичусом возникло намерение поехать в город Нукус, а оттуда проехать и по самым интересным городам Узбекистана.
За искусством в Узбекистан
"Мы пробыли в Нукусе три дня, встречались с бывшим директором музея Мариникой Бабаназаровой. Расспрашивали ее о судьбе художников, которые могли бы стать знаменитыми на весь мир, как Малевич или Шагал, но не стали — в стране в то время гонениям подвергалось все художественные течения, не укладывавшиеся в соцреализм", — рассказывает Кобелев.
Прогулки по морскому дну
Из Нукуса Кобелев и Ивашкявичус отправились в путешествие по высохшему дну Аральского моря.
"Ржавые остовы кораблей посреди бескрайних песков пустыни — это что-то невероятное. Поразило, что на дне высохшего моря удивительная слышимость. В полукилометре от нас на маяке стояли люди и разговаривали, а мы отчетливо слышали каждое их слово. Очень сложно оказалось объяснить этот уникальный эффект. Потом мы оказались в городе, где раньше был рыбно-консервный завод, а сегодня тысячи четыре его жителей непонятно, чем живут", — рассказывает режиссер.
"Ощущение, что эти ржавые корабли в пустыне — какой-то итог правления советской власти. Корабли есть, а море куда-то подевалось", — говорит Кобелев.
Проехать еще две сотни километров в сторону моря путешественники не решились, хотя один из туристических маршрутов позволяет доехать по дну высохшего Арала до воды.
Даже в пустыне можно увидеть красоту
Дальше режиссер и драматург поехали уже более привычным туристическим маршрутом — Хива — Бухара — Самарканд — Ташкент.
"Мне больше всего понравилась Бухара. Мы попали в древний город, где живут обычные люди, а не только обслуживаются туристы. Но глобализация, конечно, коснулась всех. Хива — абсолютно туристический город. Самарканд — более современный и мало чем отличается от провинциального российского города. Но голубые купола и уникальная архитектура Регистана, конечно, поражают воображение", — вспоминает режиссер.
Спецпроект Sputnik Узбекистан: "Нешелковый путь из Москвы в Бухару" =>>
По Узбекистану Кобелев с Ивашкявичюсом путешествовали, арендуя машины с водителями. И даже долгие изнурительные переезды доставляли путешественникам удовольствие.
"Дорога из Хивы в Бухару занимает восемь часов — это шесть сотен километров. Но оно того стоило. Выходишь перекусить в кафе, а вокруг одни пески и больше ничего — красота!".
"Мы заранее связались с коллегами, и нас очень тепло приняли. Посмотрели там интересный спектакль "Собачье сердце", — рассказывает Кобелев.
Сам Ташкент особого впечатления на путешественников не произвел — после землетрясения, к сожалению, старины там почти не осталось, — уточняет московский режиссер.
Специалисты по Востоку
Была и еще одна цель у режиссера и драматурга в этом путешествии — попробовать настоящую узбекскую кухню. Для этого во всех городах приходилось искать "забегаловки для своих". Там Кобелев и Ивашкявичюс попробовали настоящий плов, манты, лагман. Но под конец путешествия, признался режиссер, "уже хотелось своей привычной еды — все-таки узбекская кухня тяжеловата".
Вернувшись в Москву, Кобелев и Ивашкявичюс решили сходить в Музей Востока, чтобы посмотреть другие картины тех художников, чьи работы они видели в Нукусе.
"В какой-то момент мы обратили внимание, что наши разговоры внимательно слушает какая-то женщина. В конце концов она не удержалась и спросила: "Откуда вы все это знаете?". Оказалось, что после поездки в Узбекистан мы стали специалистами по туркестанскому авангарду", — смеется Никита Кобелев.
Стоит заметить, что в Музее Востока в Москве собрана богатая коллекция картин, украшений и национальных костюмов народов Средней Азии. О некоторых экспонатах музея Sputnik Узбекистан уже рассказывал в своих репортажах.