Лувр в пустыне, или Что услышал московский режиссер на дне Аральского моря

Режиссер театра им Владимира Маяковского Никита Кобелев проехал по маршруту Нукус — Хива — Бухара — Самарканд-Ташкент и поделился впечатлениями от этого путешествия: вокруг одни пески и больше ничего — красота.

Sputnik, Алексей Стефанов.

О городе Нукусе и о его "Лувре в пустыне" — Музее искусств имени Савицкого — Никита Кобелев узнал в апреле прошлого года. Тогда режиссер московского театра имени Маяковского и его коллега литовский драматург Марюс Ивашкявичус побывали на нашумевшей московской выставке туркестанского авангарда "Сокровища Нукуса".

Тогда же у Кобелева с Ивашкявичусом возникло намерение поехать в город Нукус, а оттуда проехать и по самым интересным городам Узбекистана.

Пресс-служба театра имени Маяковского Режиссер театра имени Маяковского Никита Кобелев

За искусством в Узбекистан

Фото из личного архива Никиты Кобелева Музей имени Савицкого в Нукусе

"В Узбекистане мы провели десять дней, объездили всю страну. Чтобы попасть в Нукус, столицу Каракалпакии — а это 1200 км от Ташкента — пришлось дважды менять самолет. Сам город ничем особенным не примечателен, но музей — это что-то невероятное. Создал его один человек — искусствовед Игорь Савицкий. В 60-70-е годы прошлого века он собирал по всему Советскому Союзу никому тогда не интересные работы авангардистов и поставангардистов, забивал картинами целые купе и вез все в Нукус. Музей, который в 60-е годы состоял из трех комнат, разросся до трех огромных зданий, и сегодня в хранилище собрано около 90 тысяч картин", — делится впечатлениями Никита Кобелев.

"Мы пробыли в Нукусе три дня, встречались с бывшим директором музея Мариникой Бабаназаровой. Расспрашивали ее о судьбе художников, которые могли бы стать знаменитыми на весь мир, как Малевич или Шагал, но не стали — в стране в то время гонениям подвергалось все художественные течения, не укладывавшиеся в соцреализм", — рассказывает Кобелев.

Фото из личного архива Никиты Кобелева Картина из коллекции музея имени Савицкого в Нукусе

Прогулки по морскому дну

Из Нукуса Кобелев и Ивашкявичус отправились в путешествие по высохшему дну Аральского моря.

"Ржавые остовы кораблей посреди бескрайних песков пустыни — это что-то невероятное. Поразило, что на дне высохшего моря удивительная слышимость. В полукилометре от нас на маяке стояли люди и разговаривали, а мы отчетливо слышали каждое их слово. Очень сложно оказалось объяснить этот уникальный эффект. Потом мы оказались в городе, где раньше был рыбно-консервный завод, а сегодня тысячи четыре его жителей непонятно, чем живут", — рассказывает режиссер.

Фото из личного архива Никиты Кобелева. Корабль на дне высохшего Аральского моря в Каракалпакстане

Прогулка по морскому дну для Никиты — метафора жизни в Советском Союзе.

"Ощущение, что эти ржавые корабли в пустыне — какой-то итог правления советской власти. Корабли есть, а море куда-то подевалось", — говорит Кобелев.

Проехать еще две сотни километров в сторону моря путешественники не решились, хотя один из туристических маршрутов позволяет доехать по дну высохшего Арала до воды.

Даже в пустыне можно увидеть красоту

Дальше режиссер и драматург поехали уже более привычным туристическим маршрутом — Хива — Бухара — Самарканд — Ташкент.

Фото из личного архива Никиты Кобелева Достопримечательности древней Хивы

"Мне больше всего понравилась Бухара. Мы попали в древний город, где живут обычные люди, а не только обслуживаются туристы. Но глобализация, конечно, коснулась всех. Хива — абсолютно туристический город. Самарканд — более современный и мало чем отличается от провинциального российского города. Но голубые купола и уникальная архитектура Регистана, конечно, поражают воображение", — вспоминает режиссер.

Спецпроект Sputnik Узбекистан: "Нешелковый путь из Москвы в Бухару" =>>

По Узбекистану Кобелев с Ивашкявичюсом путешествовали, арендуя машины с водителями. И даже долгие изнурительные переезды доставляли путешественникам удовольствие.

Фото из личного архива Никиты Кобелева Площадь Регистан в Самарканде

"Дорога из Хивы в Бухару занимает восемь часов — это шесть сотен километров. Но оно того стоило. Выходишь перекусить в кафе, а вокруг одни пески и больше ничего — красота!".

Фото из личного архива Никиты Кобелева Пустынные пейзажи в Узбекистане по дороге из Хивы в Бухару

Завершился маршрут московских гостей в Ташкенте, где они побывали в знаменитом драматическом театре "Ильхом", первом независимом театре, возникшем еще в советском Узбекистане.

"Мы заранее связались с коллегами, и нас очень тепло приняли. Посмотрели там интересный спектакль "Собачье сердце", — рассказывает Кобелев.

Сам Ташкент особого впечатления на путешественников не произвел — после землетрясения, к сожалению, старины там почти не осталось, — уточняет московский режиссер.

Специалисты по Востоку

Была и еще одна цель у режиссера и драматурга в этом путешествии — попробовать настоящую узбекскую кухню. Для этого во всех городах приходилось искать "забегаловки для своих". Там Кобелев и Ивашкявичюс попробовали настоящий плов, манты, лагман. Но под конец путешествия, признался режиссер, "уже хотелось своей привычной еды — все-таки узбекская кухня тяжеловата".

Фото из личного архива Никиты Кобелева В узбекской чайхане

Вернувшись в Москву, Кобелев и Ивашкявичюс решили сходить в Музей Востока, чтобы посмотреть другие картины тех художников, чьи работы они видели в Нукусе.

"В какой-то момент мы обратили внимание, что наши разговоры внимательно слушает какая-то женщина. В конце концов она не удержалась и спросила: "Откуда вы все это знаете?". Оказалось, что после поездки в Узбекистан мы стали специалистами по туркестанскому авангарду", — смеется Никита Кобелев.

Стоит заметить, что в Музее Востока в Москве собрана богатая коллекция картин, украшений и национальных костюмов народов Средней Азии. О некоторых экспонатах музея Sputnik Узбекистан уже рассказывал в своих репортажах.