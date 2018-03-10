Грозин: оттепель в отношениях Ташкента и Душанбе - начало долгого пути

О первом с 2000 года официальном визите президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, проходящем 9-10 марта, - политолог Андрей Грозин

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан — важный шаг в восстановлении отношений двух стран. Но для полноценной нормализации сторонам необходимо продолжать диалог и проявлять готовность к компромиссам, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ РАН Андрей Грозин.

Двух мнений быть не может

Первый с 2000 года официальный визит президента Узбекистана в Таджикистан проходит 9-10 марта. Отношения двух стран оставались напряженными после распада СССР, однако возглавивший в 2016 году Узбекистан Мирзиёев назвал в числе первоочередных задач во внешней политике "перезагрузку" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном. Планируется, что в ходе визита будут подписаны более 25 двусторонних документов.

Грозин отмечает, что визит Мирзиёева и его намерение улучшить отношения с Таджикистаном можно только приветствовать.

"Безусловно, это следует рассматривать как положительный факт — тут двух мнений быть не может. Дело в том, что явно затянувшаяся пауза в отношениях, порождавшая значительное взаимное недовольство, блокады, ограничения и прочее, она не несла пользу ни экономикам, ни обществам двух государств, которые тесно связаны между собой", — заявил эксперт РИА Новости.

Он пояснил, что Узбекистан и Таджикистан — два самых близких центрально-азиатских государства по многим параметрам.

"Разделение, которое сложилось в ходе объективно вызванных и субъективных взаимных претензий, проблем, которые были порождены еще в период гражданской войны в Таджикистане, взаимного непонимания, взаимных претензий, неучета озабоченностей двух стран — из всего этого надо как-то выходить", — добавил Грозин.

Он напомнил, что в прошлом году успешно прошел визит Мирзиёева в Киргизию.

Ловушка ожиданий

"Обе страны по-прежнему находятся в состоянии легкой эйфории — сдвинулись с места вопросы, которые многие эксперты считали неподъемными. Я имею в виду вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией границ, с пограничным режимом, с водопользованием и так далее. Поэтому сейчас от визита ожидают примерно того же", — добавил он.

Эксперт при этом предостерегает от излишнего оптимизма в отношении перспектив налаживания отношений после визита Мирзиёева в Душанбе. Он пояснил, что за полгода, которые готовился и активно обсуждался визит, "напридумывали большое количество того, насколько прорывным он будет".

"Столько ожиданий завышенных, что они могут повлиять на оценки будущего визита, то есть изначально общества обеих стран заряжены на то, что будет грандиозный прорыв, отмена виз, полное восстановление всех экономических и логистических связей. На мой взгляд, это невозможно — за один момент решить такие вопросы, разрешить проблемные узлы, которые спутывались в течение десятилетия", — продолжил он.

По его словам, даже если будет "самая добрая воля" с двух сторон, есть объективные законы политической динамики: "чтобы выйти из тупика, куда обе стороны загоняли свои двусторонние отношения, одной встречи недостаточно — может о себе дать знать ловушка завышенных ожиданий".

Важен настрой обеих сторон

По мнению Грозина, наметившаяся тенденция к нормализации отношений двух стран не является "необратимой", поскольку во многом этот процесс объясняется субъективным фактором стремления Мирзиёева к выстраиванию отношений с соседями.

"Я вовсе не считаю, что наметившаяся оттепель в отношениях двух государств — это неизбежно и ситуация не может быть отыграна назад. Сейчас многое делается в улучшении отношений Узбекистана с соседями благодаря, собственно, инициативе президента Узбекистана, то есть личностный фактор здесь, на мой взгляд, является определяющим", — отметил Грозин.

В связи с этим эксперт подчеркивает необходимость поддерживать позитивную динамику и проявлять готовность к компромиссам.

"Сейчас важнее даже не конкретные договоренности, хотя это имеет значение, а то, насколько обеим сторонам удастся сохранить позитивную динамику, которая намечается", — пояснил он.

По его словам, если на эти позитивные шаги Ташкента не будет встречной реакции, то вполне возможно эти положительные инициативы "либо заглохнут, либо будут идти недостаточно быстро и не дадут ожидаемого эффекта".

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёева в Душанбе встретили Рахмон и тысячи студентов и школьников

"Важен, конечно, настрой Душанбе. Если в Таджикистане посчитают себя в выигрыше, вполне возможно, что все позитивные импульсы, которые стороны демонстрируют, могут не дать окончательного результата. Обеим сторонам надо пройти свою часть пути, обеим сторонам надо продемонстрировать желание учитывать мнение и интересы партнера и идти навстречу этим пожеланиям", — заявил Грозин.

Тем не менее он подчеркнул, что, "безусловно, следует расценивать этот визит как первый, очень важный, значимый шаг на пути нормализации отношений".

"Безусловно, Узбекистан идет по пути нормализации отношений с соседями, исходя не из каких-то абстрактных соображений, а просто-напросто понимания, что нормальные отношения с соседями дают значительный бонус в возможности запустить реформы в экономике. Без открытых границ, без налаживания нормальных экономических отношений с соседями, без налаживания логистики через соседей, никакие либеральные реформы не дадут плодов. Поэтому Узбекистан в объективном плане заинтересован в решении накопившихся проблем", — заявил эксперт.