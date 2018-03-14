Узбекистан на пути к ВТО: что делает страна для вступления в организацию

Республика планомерно готовится к вступлению во Всемирную торговую организацию, анализируя ситуацию на внешних рынках, приводя в соответствие с общепринятыми стандартами свои нормативные документы, а также прорабатывая меры поддержки для наиболее уязвимых сфер производства.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан серьезно занялся вопросом вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) и в связи с этим предпринимает ряд мер. В частности, к этому процессу не только привлечены международные эксперты и отечественные министерства и ведомства, но и создаются рабочие группы и межведомственные комиссии по оценке рисков, готовности секторов экономики и адаптации местного законодательства для вступления в организацию.

Как идет эта непростая работа, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Процесс может затянуться

Сегодня ВТО охватывает свыше 94% общего объема товарных потоков, поэтому вступление в эту организацию является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики Узбекистана. Этот вопрос рассматривается в качестве одного из ключевых факторов улучшения международного имиджа страны.

Как считает министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев, процедура присоединения к ВТО состоит из нескольких этапов и, как показывает опыт недавно присоединившихся стран, это долгий процесс, который может занимать несколько лет.

"Это, так называемый, переходный подготовительный период, который Узбекистан максимально использует для анализа и оценки последствий членства в данной организации, просчета плюсов и предположительных рисков, а также других превентивных мер", — отмечает он.

По его словам, во избежание негативных последствий на экономику от вступления Узбекистана в ВТО данный процесс планируется осуществлять на основе всесторонней оценки готовности отдельных секторов экономики, различных групп отечественных товаропроизводителей и соответствия используемых механизмов государственного регулирования.

Министр также подчеркивает, что планируется осуществлять мероприятия по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий на основе обновления их технического и технологического потенциалов, активизировать господдержку научно-технических разработок и их внедрения в производство. В процессе присоединения государство также должно согласовать с Рабочей группой из заинтересованных стран-участниц ВТО условия своего членства по основным направлениям.

"Например, доступ на рынок товаров и услуг, размер субсидий в сельском хозяйстве, меры государственной поддержки, торговые аспекты защиты прав интеллектуальной собственности и многое другое. Здесь важна выработка продуманной и тщательно выверенной стратегии вступления, чтобы условия присоединения минимизировали отрицательное влияние на национальных производителей и чувствительные секторы экономики", — делится Ходжаев.

От внедрения стандартов до пересмотра пошлин

Более того, комментирует он, эти условия должны способствовать развитию экономики посредством усиления конкуренции, повышения качества продукции, внедрения международных стандартов, укрепления инвестиционного сотрудничества и расширения экспортного потенциала путем доступа на новые рынки.

Для укрепления позиции страны в переговорном процессе по вступлению в ВТО и обеспечения защиты чувствительных секторов экономики, таких как текстильная, пищевая, автомобильная отрасли и сельское хозяйство, в настоящее время разрабатывается проект постановления президента Узбекистана по корректировке ставок таможенных пошлин. В создании документа участвуют Минэкономики, Минфин и Минвнешторг.

А в соответствии с распоряжением Шавката Мирзиёева от 28 февраля этого года "Об организационных мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" создана Рабочая группа по совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования и оптимизации таможенных платежей при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Также для достижения эффективной системной работы и регулярного мониторинга процесса вступления Узбекистана в ВТО правительством утверждена "дорожная карта", в которую включены 34 мероприятия, направленные на подготовку документации для возобновления процесса вхождения и адаптации национального законодательства.

© Sputnik/ Рамиз Бахтияров Сафаев: узбекские производители поддерживают вступление страны в ВТО

Еще один шаг страны в этом направлении — сформированная Межведомственная комиссия по работе с ВТО во главе с Министерством внешней торговли. В ее состав вошли руководители различных министерств и ведомств страны. Вместе с тем прорабатываются меры по активизации деятельности представителя Узбекистана в ВТО в Женеве, работа которого будет координироваться непосредственно Минвнешторгом.

По оценке экспертов, комплекс мер также предполагает проведение институциональных реформ, развитие международной договорно-правовой базы на двусторонней и многосторонней основе, совершенствование национального законодательства с дальнейшей либерализацией режима внешней торговли и последовательной гармонизацией с международными нормами и правилами Всемирной торговой организации.

Корейцы придут на помощь

Отметим, что в апреле 2018 года в рамках подписанного в Сеуле меморандума и "дорожной карты" Узбекистан планирует проведение рабочей встречи узбекско-корейского Консультативного совета по вступлению в ВТО. В ходе заседания будет проведена экспертиза национального законодательства в области тарифного и нетарифного регулирования на соответствие требованиям соглашений организации.

Кроме того, корейская сторона окажет техническую, консультативную и экспертную поддержку в процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Реализация мер, направленных на ускорение работ по вхождению в ВТО, предусмотрена и в нынешней государственной программе страны. Наряду с этим в настоящее время ведется работа по подготовке к проведению в Женеве очередного четвертого раунда заседания Рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО. Также прорабатывается вопрос утверждения председателя этого органа в лице представителя зарубежного государства.

Напомним, что на сегодняшний день членами Всемирной торговой организации являются 164 государства. Узбекистан выступает в ней в качестве государства-наблюдателя.