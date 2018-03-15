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Открытие Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге

Мигранты под защитой: в Санкт-Петербурге открылось консульство Узбекистана

© Foto: Наталия Мельник
Аналитика
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Главная задача консульства — помощь узбекистанцам, проживающим на территории всего Северо-Западного федерального округа России

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik, Наталия Мельник. Корреспондент Sputnik побывала на торжественном открытии Генерального консульства Узбекистана в одном из центральных районов Санкт-Петербурга и узнала, как дипломаты будут помогать своим гражданам в чужом городе.

Перерезав по традиции красную ленту, генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Мехриддин Хайреддинов пригласил гостей и журналистов в прекрасно отреставрированный старинный особняк в центре Северной столицы России. Когда-то это здание принадлежало статским советникам, графам и купцам. С сегодняшнего дня оно стало домом для всех узбекистанцев, которые учатся и работают в Санкт-Петербурге.

Обращаясь к присутствующим, консул отметил, что руководство обеих стран — России и Узбекистана — нацелено на тесное сотрудничество в разных сферах социальной жизни. Именно поэтому и состоялось открытие Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.

"Наша главная задача — защита прав узбекистанцев, проживающих на территории всего Северо-Западного федерального округа России. Мы будем оказывать им весь спектр консульско-правовой помощи. Восстановление утерянных документов, регистрация рождения ребенка, заключение брака и другие виды помощи. Людям, ставшим жертвами мошенников, будем помогать бесплатно", — сказал он.

По его словам, сейчас формируется штат консульства. Планируется, что в команде будут работать четыре дипломата, бухгалтер, обслуживающий персонал в количестве 6-7 человек.

Почетный гость торжественного мероприятия — представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов подчеркнул, что открытие 35-го генерального консульства в городе поистине знаковое.

"Значительное число граждан Узбекистана, проживающих здесь, нуждается в помощи на государственном уровне. Одних только студентов-узбекистанцев в Петербурге 2,5 тысячи. Многие приезжают сюда работать, привозят семьи. Конечно, люди сталкиваются порой с проблемами, которые трудно решить самостоятельно. Надеюсь, консульство станет для них главным помощником в преодолении трудных жизненных ситуаций", — сказал Запевалов.

Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин отметил, что работа Генерального консульства Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию торговых связей между двумя странами, открытию и успешному функционированию Торгового дома Узбекистана в Санкт-Петербурге. Это значит, что на столах петербуржцев появится еще больше свежих овощей и фруктов, а для многих узбекистанцев, желающих трудиться в России, увеличится количество рабочих мест.

Здание по адресу 4-я Красноармейская улица дом 4А в Санкт-Петербурге, где располагается Генеральное консульство Узбекистана в России.
© Sputnik/ Александр Гальперин
Генконсульство Узбекистана торжественно откроют в Санкт-Петербурге 14 марта
Как рассказали официальные лица, открытию генерального консульства предшествовала серьезная подготовительная работа. В ноябре 2017 года в Ташкенте и Самарканде прошла культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга, возглавляемая губернатором Георгием Полтавченко. В рамках миссии было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и столицей Узбекистана, состоялся ряд официальных переговоров и профильных встреч, прошел бизнес-форум "Санкт-Петербург и Республика Узбекистан — новые горизонты сотрудничества".

В Самарканде же открыли Центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. Его сотрудники формируют банк вакансий, актуальных в Петербурге. Под эти вакансии специалистов подбирают уже в Узбекистане, на конкурсной основе: кандидаты могут заполнить в центре анкету, пройти собеседование и адаптационное обучение. Работники центра помогают своим соотечественникам собрать нужный пакет документов: результаты медицинской комиссии, страховки и т. д. Далее организуются групповые перелеты к месту работы в сопровождении ответственного сотрудника. Для организации тестирования по русскому языку центр сотрудничает с руководством Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

  • Открытие Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге
    Открытие Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге
    Foto, Наталия Мельник
  • Открытие Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге
    Открытие Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге
    Foto, Наталия Мельник
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Foto, Наталия Мельник
Открытие Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге

Также в ходе культурно-деловой миссии губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они обсудили вопросы поставок сельскохозяйственной техники и качественных узбекских продуктов в Санкт-Петербург, совместное развитие фармацевтики и легкой промышленности.

Покраска ограды в Санкт-Петербурге
© Sputnik/ Ростислав Кошелев
Восточная не сказка, а быль: как живется узбекистанцам на берегах Невы
В феврале 2018 года делегация хокимията столицы Узбекистана, возглавляемая первым заместителем хокима Ташкента Нозимом Хусановым, нанесла ответный визит в Санкт-Петербург. По словам Хайреддинова, достигнутые договоренности о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, туризма, торговли, потребительского рынка, энергетики, развития промышленных зон Санкт-Петербурга и Ташкента способствовали быстрейшему открытию генерального консульства Узбекистана в Северной столице.

Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге расположено по адресу улица 4-я Красноармейская, дом 4-А. Ближайшая станция метро — "Технологический институт". Записаться на прием можно по телефону: +7-965-751-20-71 или через популярные мессенджеры: Telegram, WhatsApp, Viber, Imo по номеру +998909942747.

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Теги:
Санкт-Петербург, Дипломатия



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