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Жители Узбекистана пересекаю границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото

Узбекско-таджикское счастье без границ, или В гости со слезами на глазах

© Sputnik / Амир Исаев
Аналитика
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После открытия границы на двух КПП в Канибадаме бурлит жизнь: таджики и узбеки спешат увидеть своих родственников

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Недавно в жизни граждан Таджикистана и Узбекистана произошло важное событие: открылись контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе.

Sputnik Таджикистан побывал в городе Канибадаме Согдийской области, чтобы увидеть, как работают КПП, и узнать, как местные жители относятся к открытию границы.

Как таджики и узбеки восприняли открытие границы

Открытие участка таджикско-узбекской границы произошло 10 февраля. Это событие оказалось полной неожиданностью для населения соседних районов.

Конечно, все надеялись на окончательное примирение Таджикистана и Узбекистана, но никто и не ждал, что это произойдет так быстро.

Новость о возобновлении работы КПП "Патар" — "Андархон" распространилась со скоростью света. Спустя столько лет у жителей пограничных районов наконец появилась возможность поехать в соседнюю страну без визы на несколько дней.

КПП Патар в Канибадаме, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
КПП "Патар" в Канибадаме, архивное фото

В первые дни с момента открытия столпотворению возле КПП позавидовали бы все продавцы последней модели iPhone: сотни таджиков и узбеков стояли в очереди с одной и другой стороны границы, позабыв о делах и желая лично удостовериться, что пункт функционирует.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Душанбе
© Пресс-служба президента Таджикистана
Мирзиёев: вы бы видели глаза и радость людей на узбекско-таджикской границе
Когда после длинной очереди счастливые граждане попадали на другую сторону, их глазам открывалась одна и та же картина, независимо от времени и даты: спешащие друг другу навстречу люди. В тот день, да и в последующие тоже, плакали от счастья и мужчины, и женщины, обнимая и разглядывая своих родных, которых они не видели долгие годы.

Несмотря на всю радость момента, не обошлось и без трагедии. Один пожилой мужчина из узбекской деревни Совуртеппа настолько расчувствовался, увидев в Канибадаме двух дочерей, что умер от остановки сердца.

Атмосфера в Канибадаме

Канибадам — небольшой провинциальный городок, но в его размеренной и спокойной жизни произошли перемены.

Теперь везде только и разговоров, что об Узбекистане, кто как перешел границу, сколько стоял на КПП, как встретили родственники и как выросли внуки.

"Снятие ограничений при прохождении государственной границы — это продукт миролюбивой и мудрой политики президента Таджикистана Эмомали Рахмона и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. Узбеки и таджики десятилетиями жили в мире и согласии. Снятие ограничений — это создание совместных предприятий, новых рабочих мест, приток дополнительных денежных средств в бюджет и в конечном счете это улучшение жизни населения двух государств", — пояснил заместитель председателя Канибадама Хомид Илхом Мухтор.

Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связующего Самарканд и Пенджикент
© Facebook / Негматулло Мирсаидов
Узбекистан готов принимать таджикистанцев без виз с 16 марта
В городе стали все чаще появляться новые люди, то там, то тут слышна узбекская речь, а самое интересное — появились очереди.

Сейчас в Канибадаме функционируют два пункта — "Патар" и "Рават". Кстати, второй почему-то пользуется большей популярностью среди таджикских и узбекских "пешеходов".

В будни еще обходится без очередей, а вот в выходные возле КПП выстраиваются до пяти "хвостов" по шесть-восемь человек в каждом. На узбекской стороне народу всегда почему-то больше — за шлагбаумом толпятся встречающие и желающие пересечь границу.

"В первые дни было особенно много народу. Потом люди несколько успокоились, поняли, что в любой момент теперь можно попасть в Узбекистан. Вообще больше всего народу в пятницу — все после работы спешат попасть в гости к родне на выходные", — рассказал местный житель.

Что происходит на КПП на границе Таджикистана и Узбекистана

О жизни в Канибадаме многое могут рассказать словоохотливые таксисты.

"Мы все, конечно, очень эмоционально восприняли открытие границы, просто как праздник. Люди плакали от радости", — рассказал шофер.

Водители объясняют, что практически у каждого местного жителя есть близкие родственники по ту сторону кордона.

"В советское время границы не было. В Канибадаме проживает много узбеков, а по ту сторону — много таджиков. Все друг другу родственники", — разводят они руками.

По словам таксистов, месяц спустя страсти улеглись. Правда, без волнительных сцен пока все равно не обходится.

Так, одна пожилая женщина вернулась с КПП в слезах. Оказалось, что у нее был просроченный паспорт, поэтому взрослые дети прошли в Узбекистан, а она не смогла.

Жители на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
Жители на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото

"Плакала — хотела повидать родных. А паспорт менять надо. Но пограничники ее успокоили, сказали, что нужно привести в порядок документы и тогда проблем не будет", — говорит другой очевидец.

Сама женщина от волнения не смогла толком пояснить, что произошло. Впрочем, она была не единственная, кто от пережитых эмоций лишь в очередной раз повторял в слезах: "Спасибо большое нашим президентам", — и сильнее сжимал в объятиях вновь обретенного родственника, словно боясь опять его потерять.

И таджики, и узбеки, не сговариваясь, благодарили руководство двух республик за такой подарок.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Рахмон о переговорах с Мирзиёевым: у нас не осталось нерешенных вопросов
"Выражаю искреннюю благодарность нашему президенту Эмомали Рахмону и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за то, что открыли границу и облегчили жизнь народам двух стран. Надеюсь, дальше будет еще лучше", — сказал житель деревни Пуладан Канибадамского района Абдурахман Турсунов.

"Мы 15 лет не виделись с родственниками. Спасибо большое, что открыли нам дорогу. Это огромная радость", — улыбается Фарида Карабаева из Канибадама.

"Раньше у нас не было возможности выезжать в соседнюю республику. Теперь благодаря Шавкату Мирзиёеву и Эмомали Рахмону мы спокойно можем ездить к соседям", — говорит Насимбек Собиров из Бешарикского района Узбекистана.

"Шавкату Мирзиёеву большое спасибо. Также спасибо Эмомали Рахмону. Мы безмерно рады тому, что открылись дороги. Пусть всегда так и останется, чтобы мы могли спокойно ездить туда и обратно", — говорит Насиба Олимова из Узбекистана.

"Люди теперь могут свободно посещать соседнюю страну и видеться со своими родными. Мы очень признательны руководителям двух республик", — считает Курбан Газиев, житель города Канибадама.

"В течение 10 лет мы не могли посещать свою семью в Таджикистане. Сегодня, накануне Навруза, мы без препятствий прошли через границу. Большое спасибо президентам обеих стран. Пусть они будут здоровы, пусть не прервутся наши дружеские, родственные отношения", — сказала девушка из Узбекистана.

"Мы так долго об этом мечтали, и вот мечта сбылась. Большое спасибо нашим президентам, пусть они живут долго. Пусть дружба Таджикистана и Узбекистана будет вечной. Пусть не будет преград между нами", — говорит Матлюба Бердалиева из Узбекистана.

В целом обстановка на КПП спокойная, пограничники работают в обычном режиме, напряжения не чувствуется, только волнение граждан, желающих скорее попасть в другую республику.

Как открытие границ отразилось на повседневной жизни

По словам местных жителей, долгожданное воссоединение семей — не единственный плюс открытия границ.

У жителей Таджикистана и Узбекистана появился новый досуг выходного дня. Теперь все кому не лень отправляются в соседнюю страну: родственников повидать, в гости сходить, "забугорных" товаров накупить, да и просто посмотреть, как живут в другом государстве.

"Поток бывает разный: в выходные людей побольше, в будни поменьше. Самый пик приходится на пятницу. Теперь порой даже трудно понять, кто перед тобой стоит — таджик или узбек. Не всегда можно угадать, поскольку много граждан Узбекистана владеют таджикским языком, а Таджикистана — узбекским", — степенно рассказывают шоферы.

Открытию границы радуются не только простые жители, но и местные предприниматели, которые потихоньку налаживают приграничную торговлю и осваивают новый рынок сбыта.

Водители тоже довольны, ведь у них стало больше клиентов. Теперь маршрутки и такси дежурят возле КПП каждый день, ожидая граждан, спешащих к друзьям и родне.

"Как высохнут чернила на договорах, после Навруза или в конце апреля, ждем, что все заработает в нормальном режиме", — говорят они.

Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
© sputnik Victoria Lyubavina
Граница, торговля и Рогун: итоги визита Мирзиёева в Таджикистан
Кроме того, сопутствующим бонусом стало снижение цен на продукты питания в Канибадаме.

"Продукты на базаре стали дешевыми. Ощутимо изменились цены на зелень, муку, яйца. К нам стали приезжать узбекские продавцы и торговать на рынке дешевле, чем наши местные", — наперебой рассказывают женщины.

Таджикские продавцы не отстают от коллег и тоже везут свою продукцию в Узбекистан.

"Это выгодно и им, и нам. Таджики тоже везут дефицитные товары в Узбекистан. Все люди довольны", — отмечают покупатели на рынке.

В Душанбе не подтвердили сообщение о драке узбекских и таджикских торговцев

Отношения Таджикистана и Узбекистана

С 1 марта на границе Таджикистана и Узбекистана заработали десять ранее закрытых контрольно-пропускных пунктов — жители других районов также смогли беспрепятственно отправиться в гости к своим родным.

Директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан
Sputnik / Данияр Сандыбаев
Мендкович: потепление в экономике выгодно и Узбекистану, и Таджикистану
Открытие границы стало возможным благодаря потеплению отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. О сближении двух республик эксперты начали говорить в первые месяцы после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана.

Новый глава республики взял курс на укрепление отношений с соседями. Таджикистан и Узбекистан восстановили прямое авиасообщение между республиками, договорились возобновить также и железнодорожное.

Стороны провели Дни культуры Узбекистана в Душанбе и Таджикистана в Ташкенте, а также начали наращивать торгово-экономическое сотрудничество путем организации выставок-ярмарок, в ходе которых таджикские и узбекские предприниматели заключили контракты на несколько миллионов долларов.

Плодотворно и по-братски: как прошел визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан

Наиболее важным событием стал исторический государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе 9-10 марта. Лидеры Таджикистана и Узбекистана пожали друг другу руки впервые за два десятилетия. Президенты подписали 27 соглашений, включая договор о разминировании границы и отмене визового режима между странами.

Теги:
КПП, граница, Таджикистан, Узбекистан



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    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

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