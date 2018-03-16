Зловещий "Портон-Даун" и коварный "Новичок": тайны событий в Солсбери

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В британском городке Солсбери, где был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее погиб при невыясненных обстоятельствах другой перебежчик из России, Владимир Пасечник. Оба случая связаны с расположенной по соседству лабораторией на военной базе "Портон-Даун", пользующейся зловещей славой.

Великобритания выделит 48 млн фунтов стерлингов (67,1 млн долларов) на строительство Центра по защите от химического оружия, сообщил глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон.

Центр разместят на территории уже существующей Лаборатории научно-технических оборонных исследований (DSTL). Это военное учреждение, и расположено оно на территории оборонного исследовательского парка "Портон-Даун" недалеко от городка Солсбери, где жил экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии, сообщив, что для покушения использовалось химическое вещество "Новичок".

"Это нервно-паралитическое вещество, разработанное в России во время холодной войны, только Россия знала, как разработать этот тип вещества", — утверждал и министр иностранных дел Борис Джонсон.

Образцы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь, отправили на анализ экспертам именно DSTL. Сверхсекретный комплекс "Портон-Даун" в деревушке Портон был создан в годы Первой мировой. За время его существования более 20 тысяч человек стали участниками тысяч испытаний отравляющих газов, возбудителей чумы и сибирской язвы, а также наркотических средств.

Иначе говоря, всего в 12 километрах от известного теперь всему миру городка Солсбери находится один из самых больших складов с запасами нервно-паралитических газов в Западной Европе.

Сто лет секретных военных экспериментов на людях

Именно в "Портон-Дауне" в середине 1950-х годов был протестирован газ VX. Он относится к тому же классу фосфорорганических боевых отравляющих веществ, что и "Новичок", объявленный причиной отравления Скрипаля. Более того, он был "прародителем" целого класса отравляющих веществ, к семейству которых относился и "Новичок".

AP Photo / Matt Dunham Нервно-паралитический эффект, или Кому выгодно отравление Скрипаля

Специалисты "Портон-Дауна" не раз были замешаны в экспериментах, в том числе над мирным населением, проживающим в окрестностях. Подавляющее большинство добровольцев (а в 50-60-х годах их было около 16 тысяч) ничего не знали о "Портон-Дауне". Многие верили, что на них будут проверять вакцину от гриппа.

Двадцатилетний авиамеханик Рональд Мэддисон согласился на эксперимент, чтобы на несколько дней забыть о военной дисциплине и повидать невесту, которая жила вблизи Портона. Ученый сказал Мэддисону и другим, что будет изучаться воздействие химических веществ на одежду, и они могут испытать "легкое недомогание", рассказывало испанское издание El Pais.

Шестого мая 1953 года Мэддисон и еще пятеро добровольцев, надев противогазы, вошли в испытательную камеру. Они не знали, что подвергнутся воздействию 200 мг чистого зарина. Через 20 минут Мэддисон повалился на пол. Его отвезли в госпиталь комплекса, но в тот же день он умер.

"Путем манипуляций, в которых участвовали высшие эшелоны Министерства обороны, родственникам и друзьям Мэддисона внушили, что он умер от острой пневмонии, ход которой осложнился из-за эксперимента", — говорится в статье.

С 1946 по 1976 год ученые из "Портон-Дауна" провели до 750 испытаний в открытом пространстве, причем многие — в британских колониях. Пять опытов было проведено в море, с применением возбудителей сибирской язвы или бубонной чумы.

В 1964 году на учениях в окрестностях Портона (графство Уилтшир, Великобритания), неподалеку от Стоунхенджа, 16 британских "коммандос" ВМС начали вести себя странно, повествует El Pais.

"Одни выходили в открытое поле, подставляясь под огонь противника, другие кормили воображаемых птиц, некоторые бегали по холмам или забирались на деревья, играя в обезьян", — пишет журналист Мигель Анхель Криадо.

В секретном рапорте был сделан вывод, что морпехи "стали неспособны выполнять какие-либо приказы". Ни командир, ни солдаты не подозревали, что перед этим получили дозу ЛСД.

Таков был лишь один из тысяч экспериментов на людях, которые провели британские и американские военные при разработке химического и бактериологического оружия.

Официально Британия еще в 1989 году отказалась от разработок нервно-паралитического газа. Но в 1990-е и 2000-е годы в стране произошла череда загадочных смертей ученых, имевших прямое отношение к оборонным разработкам.

Загадочные смерти в Солсбери

В 2003 году при невыясненных обстоятельствах погиб сотрудник военно-исследовательской базы доктор Дэвид Келли. Его тело было найдено в лесу близ Портона. Рядом с телом лежала упаковка обезболивающих таблеток и нож. Левое запястье надрезано. Следствие показало, что ученый просто истек кровью. Но в конце 90-х годов Келли принял бахаизм, а эта религия запрещает самоубийство.

За два года до гибели Дэвида Келли в Калифорнии застрелился сотрудничавший с ним американский ученый Ларри Форд. Преемник доктора Келли Пол Норман разбился в 2004 году на частном самолете. Всего по разным причинам погибли закончили жизнь 11 сотрудников "Портон-Дауна".

REUTERS / Henry Nicholls Telegraph: Скрипаль отравился ядом, который был в чемодане его дочери

Но один случай явно выделяется из общего ряда — речь идет о перебежчике, известном даже больше, чем Скрипаль. Генерал-майор Владимир Пасечник — ученый-микробиолог и сотрудник Минобороны, — в 1980-е годы был директором ленинградского Института особо чистых биопрепаратов. Пасечник бежал в Великобританию в 1989 году. Именно он сообщил Лондону о масштабных секретных разработках бактериологического оружия в СССР. Доктор Келли присутствовал при его допросах, собственно, он и рассказал британской разведке MI-6 об исследованиях Пасечника, после чего тот и был завербован.

Пасечник так же, как и Скрипаль, перебрался жить в Солсбери. Келли часто навещал Пасечника и брал его с собой в "Портон-Даун", куда категорически воспрещен вход всем, кто не подписал соответствующих документов о соблюдении секретности. 21 ноября 2001 года бывший сотрудник Владимир Пасечник был найден мертвым в собственном доме. Официальная причина смерти — инсульт. Но, как и в случае со Скрипалем, это скорее напоминает какой-то эксперимент, который проходил под плотным контролем британских спецслужб.

Разведка так не делает

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Зачем убивать Скрипаля: каким должен быть ответ на преступление

Покушение на убийство бывшего военного разведчика Скрипаля, совершенное 4 марта в британском Солсбери, не похоже на "работу" спецслужб, сообщил Sputnik Эстония отставной сотрудник советской военной разведки Виллем Роода. Военная разведка никогда не использовала какие-либо экзотические яды или радиоактивные вещества для тайного устранения врагов, уверен Роода. "Новичок" также для тайных операций никогда не использовался, поскольку не отвечал требованиям военной разведки. У спецслужб всех крупных стран мира есть намного более "удобные" и практически не выявляемые средства устранения врагов.

Эстония, кстати, тоже имеет косвенное отношение к делу Скрипаля. Здесь в посольстве Великобритании на должности первого секретаря служил британский разведчик Пабло Миллер, завербовавший экс-полковника ГРУ, подловив его на "медовой ловушке". Выйдя в отставку, Миллер поселился как раз в Солсбери, где и было совершено покушение на Скрипаля.