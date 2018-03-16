Главное за неделю: встреча в Астане, ребрендинг СНБ и гаишники вне засады

Новое название для службы безопасности Узбекистана, визит Шавката Мирзиёева в Казахстан, а также новые горизонты миграционной политики - об этих и других событиях уходящей неделе в традиционном обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Встреча глав центральноазиатских государств в Казахстане, Служба государственной безопасности, узбекские мигранты в Германии и Якубович в Бухаре — об этих и других главных новостях недели в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.

Астана собирает друзей

Первая за многие годы встреча глав центральноазиатских государств, как и планировалось, состоялась в Астане незадолго до объединяющего весь регион праздника Навруз.

В гости к Нурсултану Назарбаеву съехались президенты Кыргызстана и Таджикистана, а узбекский лидер помимо встречи с коллегами еще и участвовал в торжественном открытии Года Узбекистана в Казахстане. Из-за ранее запланированных важных мероприятий встречу пропустил лишь глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, приславший на переговоры председателя Меджлиса республики.

Президенты обсудили общие проблемы, накопившиеся в Центральной Азии за последние десятилетия, а также условились встретиться в подобном формате в 2019 году уже в Ташкенте.

Переименовать и узаконить

Эксперты уже окрестили эту встречу знаковой, так как проходила она в новых политических реалиях, когда после смены руководства Узбекистана в регионе удалось разрешить большинство острых противоречий и взять курс на сближение. Практически все они солидарны в том, что главным вдохновителем и двигателем такого формата стал именно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, с первых своих шагов продемонстривоваший интерес Узбекистана к соседям и желание идти на компромиссы.

СНБ переименована в Службу государственной безопасности — приказ об этом подписал Шавкат Мирзиёев в среду. Новая структура — правопреемница прежней. Дела предстоит привести в порядок и расписать четкие полномочия для обновленной структуры госбезопасности.

Первоочередной задачей объявлено создание законодательной базы, четко определяющей полномочия службы. Не обошлось и без символизма: СГБ получила свой собственный герб и флаг для поднятия боевого дух сотрудников.

AP Photo / Anvar Ilyasov Жителей Ташкента попросят приглядывать за соседями

Пока СНБ привыкала к новому названию, ГУВД Ташкента призвала следить за соседями и не бояться звонить милиционерам.

По словам заместителя министра внутренних дел, начальника ГУВД Ташкента генерал-майора Рустама Джураева, настало то время, когда сотрудники правоохранительных органов и население не могут существовать сами по себе, отдельно друг от друга. В качестве пример он привел США, действует целая программа Neighbourhood Watch, которую можно условно перевести как "Смотри за своим соседом".

"Это не значит, что кто-то в прямом смысле должен следить, что делают жильцы из дома напротив и как они живут. Просто наши граждане должны обращать внимание на чужих людей, которые приходят, сообщать при необходимости о подозрительных лицах и явлениях", — пояснил Джураев.

А вот гаишникам подглядывать за нарушителями тайком теперь запретили. Отныне сотрудникам дорожно-постовой службы нельзя прятаться за деревьями и заграждениями — на больших магистралях инспекторы должны работать только в открытую, зато фиксировать нарушения им помогут новые видеосистемы.

Куда мигрирует миграция

В Узбекистане прорабатывается вопрос об отправке трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и Оман. Как рассказал начальник профильного агентства Равшан Ибрагимов, республика сегодня постепенно расширяет географию международного сотрудничества в области трудовых кадров.

Мигрантам-узбекистанцам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области России теперь станет проще — в городе официально открылось консульство Узбекистана. Оно будет обслуживать весь Северо-Западный федеральный округ РФ, а главная задача дипломатов — обеспечивать правовую защиту своих граждан и оказывать им помощь и содействие в трудной ситуации.

© Sputnik/ Илья Питалев Узбекистан готовит отправку мигрантов в Германию, Оман и Казахстан

О проблемах в сфере миграции и трудоустройства в Узбекистане заявил и Международный валютный фонд, чья миссия в стране завершилась на прошедшей неделе. В последние два десятилетия в стране быстрыми темпами растет численность трудоспособного населения, и в настоящее время рынок труда продолжает ежегодно увеличиваться примерно на 500 000 человек, ищущих возможности трудоустройства, отмечают представители МВФ.

Впрочем, в миграции эксперты видят и уникальный шанс для страны — за одно поколение достичь уровня государств с доходами населения выше среднего.

Якубович в Бухаре и счастливый Узбекистан

Известный телеведущий Леонид Якубович в составе делегации Российского еврейского конгресса побывал в Бухаре, где ознакомился с жизнью и наследием еврейской общины города.

"Я был в Бухаре много лет тому назад, и в вашем городе меня восхитило то, что вы сохранили почти в первозданном виде памятники, которым сотни, тысячи лет. И это, я считаю, вам удалось сделать благодаря вашей вере, которая озаряет души и сердца, словно маяк", — подчеркнул он.

Между тем, согласно исследованиям экспертов ООН, Узбекистан стал самой счастливой страной в СНГ — об этом свидетельствует доклад The World Happiness Report. Страна заняла 47-ю строчку рейтинга. Самыми несчастными в Содружестве признаны украинцы.