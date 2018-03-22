Горы возможностей, или Зачем Мирзиёев собрался на Кавказ

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Президент Узбекистана в скором времени намерен посетить Азербайджан. Чего стоит ожидать от визита, и какие темы окажутся в повестке встречи, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
Транспорт и логистика
Узбекистан в Закавказье в первую очередь интересуют транспортные возможности региона, считает руководитель отдела стран Средней Азии Института СНГ Андрей Грозин.
"Основной интерес для Узбекистана сейчас, причем это касается и западного направления, и восточного, и северного, и южного — это расширение возможностей для экономического партнерства. Для этого необходимы транспортные коридоры", — пояснил он.
Как отметил эксперт, в Узбекистане идет модернизация экономики и этим объясняется внимание к соседям.
"Мирзиёеву удалось действительно кардинально перестроить весь политический климат Центральной Азии. Сняты все те противоречия, которые много лет копились в отношениях Ташкента и Душанбе, Ташкента и Бишкека. Улучшились, упрочились связи с Ашхабадом, неплохие контакты с Астаной. Прекрасное взаимодействие складывается с Пекином и Москвой", — продолжает Грозин.
Предстоящий визит решает и вопрос выхода узбекских товаров на рынки соседних регионов.
"В первую очередь продвижение агропрома, возможны договоренности и в других секторах". — предположил эксперт.
Культурная близость и торговля
В свою очередь глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе со Sputnik Узбекистан предположил. Что первоочередной темой визита станет торговля между странами.
"Узбекистан выходит из международной изоляции и пытается получить за счет этого торговые бенефиции", — говорит он.
Эксперт не исключил, что в повестке может фигурировать и тема военного взаимодействия, прежде всего, по линии спецслужб. В тоже время военно-техническое сотрудничество, которые обсуждалось еще в ноябре во время визита министра обороны Узбекистана в Азербайджан, вряд ли станет предметом для разговора между Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым.
"Мы не можем исключать, что эта тема будет фигурировать в повестке, однако, на мой взгляд, она не может играть большой роли в двусторонних отношениях. Азербайджан преимущественно, в наиболее важных поставках военной техники сам зависит от России и Турции", — резюмировал политолог.
О готовящемся визите Шавката Мирзиёева в Азербайджан стало известно в конце февраля 2018 года ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума.
"Президенты знакомы друг с другом, они встречались уже на нескольких международных площадках. Точную дату визита сейчас сложно назвать, скорее всего, это будет весна этого года, возможно конец мая", — отметил Sputnik посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.
Экономические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня осуществляются в режиме свободной торговли, но показатели взаимного товарооборота пока крайне скромные.