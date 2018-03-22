Горы возможностей, или Зачем Мирзиёев собрался на Кавказ

О предстоящем визите узбекского лидера в Азербайджан было заявлено в конце февраля. Ожидается, что поездка Шавката Мирзиёева в Баку состоится уже этой весной

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Президент Узбекистана в скором времени намерен посетить Азербайджан. Чего стоит ожидать от визита, и какие темы окажутся в повестке встречи, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Транспорт и логистика

Узбекистан в Закавказье в первую очередь интересуют транспортные возможности региона, считает руководитель отдела стран Средней Азии Института СНГ Андрей Грозин.

"Основной интерес для Узбекистана сейчас, причем это касается и западного направления, и восточного, и северного, и южного — это расширение возможностей для экономического партнерства. Для этого необходимы транспортные коридоры", — пояснил он.

Как отметил эксперт, в Узбекистане идет модернизация экономики и этим объясняется внимание к соседям.

"Мирзиёеву удалось действительно кардинально перестроить весь политический климат Центральной Азии. Сняты все те противоречия, которые много лет копились в отношениях Ташкента и Душанбе, Ташкента и Бишкека. Улучшились, упрочились связи с Ашхабадом, неплохие контакты с Астаной. Прекрасное взаимодействие складывается с Пекином и Москвой", — продолжает Грозин.

Эти шаги показывают серьезность намерений Ташкента в нормализации отношения с соседями для более эффективного и взаимовыгодного использования их транспортно-логистические возможностей.

Предстоящий визит решает и вопрос выхода узбекских товаров на рынки соседних регионов.

"В первую очередь продвижение агропрома, возможны договоренности и в других секторах". — предположил эксперт.

Культурная близость и торговля

В свою очередь глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе со Sputnik Узбекистан предположил. Что первоочередной темой визита станет торговля между странами.

"Узбекистан выходит из международной изоляции и пытается получить за счет этого торговые бенефиции", — говорит он.

ТПП Узбекистана Узбекистан поможет Азербайджану выйти на афганский рынок

Помимо этого, по словам Мендковича, Узбекистан и Азербайджан довольно близки друг другу в культурном плане. Это также может стать темой для разговора и поводом к реализации совместных проектов.

Эксперт не исключил, что в повестке может фигурировать и тема военного взаимодействия, прежде всего, по линии спецслужб. В тоже время военно-техническое сотрудничество, которые обсуждалось еще в ноябре во время визита министра обороны Узбекистана в Азербайджан, вряд ли станет предметом для разговора между Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым.

"Мы не можем исключать, что эта тема будет фигурировать в повестке, однако, на мой взгляд, она не может играть большой роли в двусторонних отношениях. Азербайджан преимущественно, в наиболее важных поставках военной техники сам зависит от России и Турции", — резюмировал политолог.

О готовящемся визите Шавката Мирзиёева в Азербайджан стало известно в конце февраля 2018 года ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума.

"Президенты знакомы друг с другом, они встречались уже на нескольких международных площадках. Точную дату визита сейчас сложно назвать, скорее всего, это будет весна этого года, возможно конец мая", — отметил Sputnik посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

© Sputnik / Murad Orujov Вслед за Узбекистаном в Азербайджане запретят лесть

По словам дипломата, в первую очередь будет обсуждаться сотрудничество в нефтегазовой сфере, агропромышленном комплексе, строительстве и пищевой отрасли. Стороны коснутся также вопросов укрепления транспортно-логистических связей в целом и увеличения числа авиарейсов между странами в частности.

Экономические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня осуществляются в режиме свободной торговли, но показатели взаимного товарооборота пока крайне скромные.